Жена Михаила Ефремова, Софья Кругликова: «Мой муж - человек веселый. И он всегда жестко отвечает на хамство…»

СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-09T20:47:55+03:00

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Напомним, в Самаре московские актеры играли пьесу нобелевского лауреата английского драматурга Гарольда Пинтера «Не становись чужим». Исполнитель главной роли Михаил Ефремов опоздал с выходом на сцену на полчаса. По мнению некоторых зрителей, он был пьян, путал текст, говорил тихо. После того, как его попросили говорить громче, он послал зрителей матом. Главный режиссер самарского театра им. М.Горького Валерий Гришко заявил, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник». Ну а Михаил объяснил РБК случившееся тем, что пьеса Пинтера «слишком сложная для самарского зрителя». Что он имел в виду, мы спросили его жену Софью Кругликову, которая работала звукорежиссером на постановке этого спектакля.

- Меня в Самаре не было. Но допускаю, что там могло случиться все, что угодно. Михаил - человек веселый. Бог Мише судья. Что теперь об этом говорить… Что произошло, то произошло. В любом случае, любить его меньше не стану.

- С Михаилом раньше бывали срывы, нарушение режима перед спектаклем?

- Он очень любит театр. Фанатик своей работы. Спектакль «Не становись чужим» - один из самых любимых. Не думаю, что перед спектаклем он выпивал. Он и к съемкам давно относится серьезно. Но он очень вспыльчивый. Кто-то мог его не понять, обидеть… Могли ему нахамить, а он этого терпеть не может и всегда отвечает очень жестко. Думаю, то, что случилось, - это ответная реакция на что-то неуместное. С трудом верю в то, что описывают «очевидцы». Наполовину – это вранье. Миша, конечно, мог выразиться, если какие-то условия принимающей стороны были не выполнены. Он за словом в карман не полезет.

Жена Михаила Ефремова Софью Кругликову работала звукорежиссером на постановке спектакля «Не становись чужим»Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вы с ним инцидент в Самаре уже обсуждали?

- Пока нет… На праздники я увезла детей из Москвы. Мы дышим свежим воздухом. Меня, конечно, расстраивает, что вокруг моего мужа появляются такие новости. Но наши отношения от этого не меняются. Чтобы с ним не случилось, мы - его семья и самые близкие люди. И всегда его поддержим. Я знаю, что он дал комментарий. Он сказал, что все было не так, как пишут. И я скорее поверю ему, чем любому другому человеку.

- В своем комментарии Михаил говорит, что зрители не поняли спектакль. Спектакль действительно сложный. Михаил играет хозяина мясной лавки Макса, крайне неприятного человека, домашнего деспота…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642440" frameborder="0"></iframe> В Самаре Михаил Ефремов задержал спектакль и послал зрителей матом.

- Действительно, эта пьеса Пинтера требует правильного понимания и прочтения. Миша мог немного переиграть, переборщить с образом. Зрители могли не понять. Спектакль и в Москве с трудом понимают. Пинтер – сложный автор. Думаю, его театр абсурда для Самары не лучший выбор. Кто-то из зрителей не понял, решил написать, разошелся пером по бумаге… Буду молиться, чтобы так оно и было. И, чтобы тот, кто раздул этот скандал, кто очернил моего мужа, извинился. В любом случае, я не вижу в этом кошмара.

Примерно так же оценивают ситуацию и в театре «Современник». В Москву актеры и организаторы гастролей возвращаются сегодня. И в театре их объяснений, конечно, очень ждут…

- То, что пишут в СМИ по поводу инцидента в Самаре, скорее всего, сильно преувеличено. Насколько мы знаем, билеты зрители не возвращали. Но подробностей пока не знаем, - сказали нам в пресс-службе театра. - Галина Борисовна Волчек в курсе случившегося. Она сегодня вечером приедет на премьеру спектакля «Свадьба» и обязательно будет во всем разбираться, будет разговаривать с актерами.

Галина Борисовна относится к Михаилу Ефремову почти как к собственному сыну. Знает его с детства, он рос на ее глазах. Но она бывает с ним очень строга.

ekaterinaeva81 Посмотрели. Итог - не рекомендую!!!! Полное неоправданное ожидание. После первого антракта 1/3 зала ушли. И до конца спектакля постоянно уходили люди. Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя. Такое ощущение, что ты на камеди клаб: где выбрали жертву в первом ряду и весь спектакль над ней издеваются, а всем остальным весело. Актёр должен играть при любых условиях, а не со сцены выражать недовольство кашляющими или сопящими зрителями. Театр - это высокое искусство. И если это чёрный Английский юмор, он должен быть в рамках театральной этики. Это мое мнение, которое имеет право быть, как любое мнение. Хотя и не претендует на звание неоспоримого и верного. Ефремов практически убежал со сцены со словами: Самара, спасибо, что дотерпели . Кто ходил? Делитесь своим впечатлением, очень интересно. #театр #театрСовременник #нестановисьчужим

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