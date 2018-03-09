2018-03-09T20:30:17+03:00
Общество

Виталий Милонов требует отправить Михаила Ефремова на принудительное лечение от алкоголизма

Депутат Госдумы просит полицию оштрафовать театр за матерщину артиста и вернуть деньги зрителям
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Госдумы Виталий МилоновДепутат Госдумы Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
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Громкий скандал разгорелся вокруг актера театра "Современник" Михаила Ефремова. На гастролях в Самаре он сорвал спектакль "Не становись чужим". Зрители пожаловались, что Ефремов вышел на сцену пьяным. Актер читал текст слишком тихо. Зал попросил его говорить громче. И тут Ефремов рассвирепел и обматерил самарцев.

- Половина зрителей ушли после первого антракта, ну, через минут 30 ушли и мы. Зрители уже сидели кто-то в инете, кто-то кроссворды разгадывал, - призналась Инна Самойленко.

В Самаре Михаил Ефремов задержал спектакль и послал зрителей матом.

На защиту самарцев встал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он готовит письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой и требует, чтобы медики отправили Ефремова принудительно лечиться от алкоголизма.

- Он сделал это не в качестве творческого эксперимента, а в результате сильнейшего алкогольного опьянения, - поделился с "КП" Милонов. - Человек не может держать себя в руках, он - пьяница, катится вниз и социально опасен. Государство видит, что талантливый человек не в силах совладать с собой, и идет ему на помощь. Его нужно поместить в лечебницу, где лечатся психи. Там санитары в белых халатах о нем позаботься, поставят Галоперидол. А пока нужно запретить ему публичные выступления, потому что это противоречит нормам гуманизма. Смеяться над больным человеком неэтично. Нужно взять его из "Современника", доставить в Кащенко и положить туда на годик. Будет ходить, конвертики языком клеить. Но выступать ему пока нельзя.

А театр "Современник" Милонов требует оштрафовать.

- Руководство знает, что Ефремов - алкаш, - уверен депутат. - Но его все равно выпускают на сцену. Им нужны только деньги. Они знаю, что человек не способен себя контролировать, может лаять, как собака. Может материться, как матрос. Вот их нужно и покарать штрафом за матерщину Ефремова. А людям должны вернуть деньги и принести извинения. За свои 5 тысяч они терпели три часа этого позора и ужаса. Многие не выдерживали и уходили домой.

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Напомним, в Самаре московские актеры играли пьесу нобелевского лауреата английского драматурга Гарольда Пинтера «Не становись чужим». Исполнитель главной роли Михаил Ефремов опоздал с выходом на сцену на полчаса. По мнению некоторых зрителей, он был пьян, путал текст, говорил тихо. После того, как его попросили говорить громче, он послал зрителей матом. Главный режиссер самарского театра им. М.Горького Валерий Гришко заявил, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник». Ну а Михаил объяснил РБК случившееся тем, что пьеса Пинтера «слишком сложная для самарского зрителя». Что он имел в виду, мы спросили его жену Софью Кругликову, которая работала звукорежиссером на постановке этого спектакля (подробности)

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