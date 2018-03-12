У Ленина в Кремле была одна домработница, а у поэта Демьяна Бедного - шесть!

СЕГОДНЯ 01:15 2018-03-12T01:45:11+03:00

100 лет назад, 12 марта 1918 года, Владимир Ильич вместе с супругой Надеждой Константиновной, Совнаркомом и ВЦИК въехал в Московский Кремль. Фото: Архив ФСО России

100 лет назад, 12 марта 1918 года, Владимир Ильич вместе с супругой Надеждой Константиновной, Совнаркомом и ВЦИКом въехал в Московский Кремль [видео]

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Мы решили отметить этот знаменательный юбилей. Где? Конечно же, в Кремле. Нашим провожатым стал советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов. А встречу он нам назначил у Троицкой башни...

Столицу перевозили на секретном поезде

- Сергей Викторович, если быть совсем точным, в Москву из Петрограда Владимир Ильич прибыл еще 11-го марта 1918-го?

- Да. На поезде.

- На секретном?

- Конечно. Потому что в России начиналась гражданская война. К тому же и немцы на западном фронте перешли в наступление. А Красная армия была еще очень слаба. И Петроград вполне мог оказаться тогда в кольце врагов. Все это и стало главной причиной - почему правительство Ленина переехало из Петрограда.

- А между тем, до сих пор среди историков иду дискуссии - надо или не надо было Ленину переезжать в Москву, переносить столицу...

- Мы с вами, кроме знания реального положения дел, руководствуемся еще и решением Совнаркома, ведь так? (улыбается)

Что же касается самой поездки - она была строго засекреченной.

Ночью в Москву отправилось сразу три эшелона. В пассажирских вагонах - служащие, ящики и папки с документами. Составы двигались с разницей в две минуты: первым - эшелон ВЦИК, за ним - поезд Совнаркома, в котором находился Ленин. Третий состав принадлежал наркомату путей сообщения.

- Ленина везли не в первом и не в третьем эшелоне, а во втором, потому что опасались взрыва?

- Да, это была одна из мер безопасности.

- То есть, можно сказать, что столицу Советской России, как и Ленина, перевозили из Петрограда в Москву тоже - с грифом: «Строго секретно»? Так что ли?

- Ну, если вам именно такой образ угоден... Хотя уже 11 марта Ленин подписывает - причем, совершенно открыто - документ о том, что все сношения с Советом народных комиссаров нужно проводить по адресу: Москва, Совет народных комиссаров.

А теперь, забегая немного вперед, заметим - 16 марта IV Чрезвычайным съездом Советов было принято решение о переносе столицы из Петрограда в Москву. Кремль становится центром политической, законодательной и исполнительной власти в Советской России.

Заседание Совета народных комиссаров РСФСР. На фото - вождь и его соратники. 1. Владимир Ленин. 2. Лев Троцкий. 3. Алексей Рыков. 4. Карл Радек. Москва, 1918 г. (Снимок публикуется впервые, многие десятилетия он хранился в закрытом архиве, так как запеча

Он приехал на «Роллс-Ройсе»

- Насколько мне известно, первую ночь Владимир Ильич и его соратники провели в гостинице «Националь». И только на следующий день, 12 марта, отправились в Кремль...

- Да, точно так. До этого Ленин на территории Кремля не был никогда.

И вот приблизительно в середине дня предсовнаркома заезжает сюда на автомобиле - сначала через Кутафью башню, потом - через Троицкие ворота. В машине вместе с Лениным находились Надежда Константиновна Крупская и Яков Михайлович Свердлов, председатель ВЦИК.

- Если можно - пару слов: на каком автомобиле они тогда приехали? Интересно же...

- Машина у Ленина тогда - «Роллс-Ройс» - была открытая. Без обогрева. Стекло - только спереди. А боковые двери - без стекол. Вообще у Владимира Ильича было два такизх автомобиля - один из бывшего императорского гаража, второй - специально куплен за 4 тысячи фунтов, 1914 года выпуска, из него сделали потом санно-гусеничный экипаж.

- О, интересно! Ну, поехали дальше...

- Ленин и его спутники проехали на Ивановскую площадь, затем повернули к зданию судебных установлений и правительствующего Сената. Еще его называют зданием бывшего Сената.

Веранда на крыше здания Сената, специально построенная для больного Ленина в 1922 году. Демонтирована в 1993-м. Фото: Архив ФСО России

- А сейчас мы называем это здание Первым или Президентским корпусом, где работает глава государства Владимир Путин. Но вернемся на 100 лет назад...

- А тогда там решено было разместить рабочий кабинет Ленина, кабинеты сотрудников аппарата Совета народных комиссаров и ВЦИКа. Здесь же располагалась квартира, где жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и младшая сестра вождя - Мария Ильинична Ульянова.

- Я был в этом корпусе еще тогда, когда там располагался музей-квартира. Приезжал туда вместе с племянницей вождя Ольгой Дмитриевной Ульяновой. Она показывала: вот сундуки, на них всегда коты сидели, ждали Владимира Ильича.

- Да, коты у Ленина были.

Ленин сразу решил посмотреть Кремль - весь. И он ему понравился. Владимиру Ильичу дали книгу историка Сергея Бартенева «Московский Кремль в старину и теперь». Держа в руках эту книгу, Ленин и ходил по Кремлю. Сейчас книга в Президентской библиотеке.

Он прошел на Соборную площадь. Под Патриаршими палатами есть проходная арка. Там были дровяные сараи. Распорядился, чтобы дрова убрали. Прошел по всем стенам и башням.

- А пивнушка в Кремле тогда еще была?

- Ее ликвидировали еще при императорах.

- Сколько времени понадобилось, чтобы облагородить помещения?

- Кремль стал относительно чистым к 1925 году. И уже в совсем цивильном виде он предстает к середине 30-х годов.

Вот Ленин в то время предлагал провести весенний коммунистический субботник. Сам участвовал. Это ведь как раз для того, чтобы навести и в Кремле порядок, убрать следы артобстрелов, в Кремле было огромное количество мусора. Кремль выглядел малопрезентабельно.

Демьян Бедный жил на улице Коммунистической - на этом месте сейчас Государственный Кремлевский дворец. Фото: Александр Лесс/ТАСС

- Это не легенда, что много людей носили бревнышко с Владимиром Ильичом?

- Бревен было много. Это легендарный апокриф. Кремль - до приезда Ленина - последний раз системно чинили и подновляли в 1913 году, к 300-летию Дома Романовых, когда сюда приезжала императорская семья. За годы войны до Кремля руки не доходили. Советское правительство въезжало в здания, сильно потрепанные жизнью.

Тарелки прихватили из "Национали"

- Как жилось Ленину?

- Всюду было печное отопление – и в кабинете, и в зале заседаний Совнаркома, и в квартире. Каждое утро приносили дрова. Была печная служба, печники содержали эти печи, топили, чистили дымоходы. Такая служба существовала и до революции. Это было одно из подразделений Дворцовой кремлевской конторы – Министерство императорского двора и уделов государя императора.

- В квартире у Ленина, насколько мне известно, не было ни одной парной чашки, тарелки, стакана, кастрюльки. Все кастрюльки запаянные. Что, была беда с посудой?

- Да... У Ленина даже были тарелки с вензелями «Националя».

- Он их потом не вернул? Или ему насовсем отдали.

- Трудно сказать. Но то, что они из «Националя», это точно.

Планировка квартиры Ленина.

- Вряд ли это тайно было сделано?

- В этот момент уже большевики были у власти. Все имущество принадлежало народу.

- Это еще мало взяли.

- Посуда очень "разноперая". Тарелки – это все был набор непонятно откуда взявшихся вещей.

Правда, были и любопытные экспонаты. Агитационный фарфор – к 5-летию Октября, причем расписан хорошими художниками. Подарочная вещь. Эта посуда при Ленине была на кухне. Сейчас это - в специальной витрине. А тогда все использовалось как обычная посуда. Есть чашки работы Альтмана, Бродского, есть блюдо «Освобожденный Восток»...

- Ленин и Крупская ходили во всем поношенном. Башмаки Надежды Константиновны - с заплаточками.

- Это сейчас есть возможность купить обувь. А тогда не было. Тогда ботинки выдавались по специальному ордеру.

- А чего же Крупская не попросила выдать? Заплатки не Владимир Ильич пришивал?

- Были сапожные мастерские. Кремль существовал достаточно автономно. Город в городе.

Нашим провожатым стал советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочешь к вождю? Сходи сначала в баню

- А где мылись в Кремле?

- Были собственные бани и пропарочный пункт, чтобы вшей пропаривать в нижнем белье. Ты приезжаешь в Кремль, получаешь квиточек на баню, сдаешь белье в пропарочный пункт. Тебе после этого можно находиться в Кремле.

- И где этот самый помывочно-пропарочный пункт находился?

- В Гренадерском корпусе, в цокольном этаже, на месте нынешнего Дворца съездов.

- Просто так к Ленину было не пройти?

- Не к Ленину, а в Кремль - в принципе. Если бы началась эпидемия в Кремле, то последствия были бы страшные. Тиф был бедствием того времени. То же самое касается гриппа – испанки.

- А Ленин в какую баню ходил?

- У Владимира Ильича была ванна в квартире. Фирма, которая делала сантехнику, до сих пор жива.

Пропуска на имя товарища Ленина. Фото: Архив ФСО России

- А ленинская сантехника?

- И сантехника жива еще, - с гидрозатворами.

На третьем этаже, где находилась квартира Ленина, там были две двери на повороте. Одна – туалет, а вторая – там было написано «Кипяток». А в 80-е была надпись "Кубовая". Это все просуществовало до 1992 года.

Нельзя сказать, что жизнь в Кремле была сверхкомфортной. Но на фоне того, что творилось в стране, она была отчетливо лучше.

А грузинам пить вино Ильич разрешал

- Когда Ленина выселяли из этой квартиры, я делал репортаж. Среди экспонатов была обнаружена бутылка кагора. Она была под номером. Ольга Дмитриевна Ульянова тогда мне сказала: ну вот, нашел о чем писать. С кем Ленин пил этот кагор? Правда, что им пользовались только в лечебных целях?

- Сейчас эта бутылка находится в Ленинских Горках. Кагор использовался как лекарство и выписывался на рецептурных бланках. Всего там было две пустых бутылки.

А сам Ленин любил пиво. И вообще к алкоголю относился спокойно. Сохранилось несколько бутылок пива импортного. Но использовать их могли и под подсолнечное масло, там удобные, закрывающиеся на механической пружине, крышки.

Фото: Архив ФСО России

- Есть легенда, что однажды у Демьяна Бедного, который как пролетарский поэт N 1 тоже жил в Кремле, печка задымила. Он вызвал печника. Тот все прочистил. Бедный налил ему водки целый стакан. Печник опьянел. Об этом узнал Ленин. Он хотел Демьяна Бедного даже выселить Кремля.

- С момента начала первой мировой войны в Российской империи был введен сухой закон, который успешно... не исполнялся. Та же ситуация была и в отношении Кремля.

По архивным документам просматривается момент, когда на грузин, проживавших в Кремле, это Сталин, Орджоникидзе, написали бумагу, что они пользуются винными кремлевским подвалами. Было разбирательство. Ленин вынес вердикт, что грузин имеет право пить вино. Речь, правда, шла в целом о кавказцах.

- С вином - понятно. А как с питанием?

- Известна записка жены Сталина Аллилуевой, которая пишет, что "с курами у нас плохо, Сталину не хватает тех 15 кур, которые выдаются на месяц. Куры идут не на то, чтобы кормить семью, а только для товарища Сталина. Поэтому - просьба выдать лишних три курицы, тогда дотянем до конца месяца".

Кто-то получал продукты питания бесплатно, кто-то - за полцены, кто-то за полную стоимость. Троцкий и Клара Цеткин бесплатно получали.

- И Ленин - бесплатно.

- Ленин - чуть по-другому.

- А Сталин – за полцены...

Фото: Архив ФСО России

Крупская была плохой кухаркой

- Как Ильич в Кремле питался? Кто ему готовил?

- Надежда Константиновна была хозяйкой не очень, с кулинарным искусством не дружила. Продукты в Кремле выдавали. И достаточно дефицитные. В первые месяцы после переезда получали муку, каши. Мария Ильинична (сестра вождя. - А.Г.) иногда готовила. Была еще домработница.

- Кстати, что известно о домработнице Ленина?

- Это никогда не изучалось. Хотя в квартире Ленина была специальная комната для домработницы.

Демьян Бедный, который тоже вселился в Кремль (как пролетарский поэт N 1. - A. Г.) эксплуатировал шесть домработниц.

- Молоденьких?

- Известно только, что одной из них 26 лет было.

- Самой старшей?

- Да.

- А зачем нужны были шесть девочек Демьяну Бедному?

- Кто-то варил, кто-то парил, кто-то убирал. Я не знаю, это вопрос к Демьяну Бедному.

- А Ленин об этом знал?

- Думаю, что ему было далеко все равно, что делает Демьян Бедный. Бедный в Кремле пережил Ленина, его выселили в конце 20-х годов. Уже Сталин выселял. Демьян Бедный – мужик вредный.

- Кремль – не место для поэтов?

- Нет. Попал в Кремль, вспомни Теремной дворец, вспомни львиную морду, которая прикусила яблоко.

- О, да - там такая скульптура! Я до сих пор - под ее влиянием этого образа!

- Вот! Символ кремлевского молчания. А Демьян Бедный был очень говорливый. Распорядился о выселении секретариат ВЦИК. Но реально без решения Сталина его бы не выселили.

- А вселил Ленин.

- Вселил Бонч-Бруевич, управделами Совнаркома. Думаю, что это был акт пролетарской солидарности. При том, что Демьян Бедный никогда пролетарием не был. Он был человеком умственного труда.

...И легенда от «Комсомолки»

- Сколько всего времени проработал Владимир Ильич в этом здании?

- Ленин заехал сюда в апреле 1918-го. Последний раз побывал здесь в 1923 году, уже будучи тяжело больным. Потом уехал в Горки. В 1924 году Ленин в Кремле уже не появлялся.

- Там была веранда наверху, куда больной вождь на лифте поднимался в 1922 году.

- Да, была сделана такая веранда - на крыше. Ее можно было видеть там до реставрации. Когда возвращали зданию его прежний - исторический внешний вид, веранду демонтировали.

Я работал раньше здесь в музее, водил экскурсии. Потом был научным сотрудником, главным хранителем фондов этого музея. Мемориальный музей Ленина -этот 40 тысяч единиц хранения. Практически все оставалось в том виде, как это было на момент кончины Ленина. Сейчас все это, все экспонаты в неизменном виде и в полной сохранности - в Горках Ленинских.

- Есть легенда, что там стоял ленинский графин с водой. Наших ребят сюда повели на экскурсию. Накануне они хорошо погуляли. Один из журналистов из ленинского графина налил воды в стакан и выпил залпом.

- Графин с водой стоял, да. Но это был графин не ленинский. Эти графины стояли в Совете народных комиссаров.

Советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДевятовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Что такое Советская власть?"

- Под предлогом реставрации во времена Ельцина квартиру-музей Ленина из Кремля выселили.

- Там восстановили то расположение помещений, которое было при Екатерине Второй.

- А мне сейчас случай вспомнился... На втором этаже этого корпуса сидел глава администрации Ельцина Сергей Александрович Филатов. Еще до выселения Ленина из Кремля он слышал его голос довольно отчетливо. А конкретнее - его известную речь «Что такое Советская власть». А еще - скрип половиц и мелкие нервные шажки в разные стороны. Филатов даже туда посылал офицеров охраны, они снимали печать, заходили – никого не было.

- Когда музей-квартира Ленина работал, там для экскурсантов запускалась магнитная запись выступления Ленина «Что такое Советская власть».

- Эта пластиночку крутили рядом с вентиляционной трубой, которая проходила и через кабинет Филатова. Вот до него и доносился голос Владимира Ильича...

"Ленин - жил! Ленин - жив!.. Но - только в Горках"

- Что ленинского осталось в Кремле?

- Сохранилось здание, в котором Владимир Ильич поселился в первые дни после переезда из «Националя» в Кремль, пока ему готовили квартиру. Косметический ремонт делали. А он жил на втором этаже дальнего Кавалерского корпуса.

- И квартира сохранилась?

- Да. У Ленина было две комнаты. У Троцкого (они жили по соседству) - три. И - общая столовая.

- Коммуналка, что ли? Кремлевская...

- Хотя и там, и там были свои удобства. Здание после этого пережило две комплексных реконструкции внутри. И там ленинского тоже теперь нет ничего. Аутентичные помещения начала 20-х годов не сохранились.

- Значит, нельзя сказать, что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить? В Кремле...

- Сегодня любой желающий может поехать в Горки, проникнуться духом и познакомиться с образом Владимира Ильича.