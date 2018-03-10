2018-03-10T15:17:21+03:00
Звезды

64-летняя Изабель Юппер сыграла проститутку

8 марта на экраны вышел фильм «Ева» по книге Чейза [видео]
Евгения КОРОБКОВАспециальный корреспондент отдела культуры
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Кадр из фильма "Ева"Кадр из фильма "Ева"
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8 марта на экраны вышел фильм «Ева» с Изабель Юппер, режиссёра Бенуа Жако по книге Чейза. Фильм может показаться скучным и непонятным (в самые сильные моменты в зале раздавался непонимающий ржач, а один рецензент посетовал на отсутствие секса в фильме. Мол, в отсутствие секса самый напряженный момент заключался в том, хватит ли главному герою денег на карточке, чтобы расплатиться за ночь с проституткой). Да, «Ева» - это вам не «Она» Верховена. Но силами режиссёра невеликая, в общем, книга поднята до уровня разговора с классиками. Кино представляет собой вариацию на тему пушкинской «Пиковой дамы».

Режиссер задается вопросом, как сложилась бы жизнь современного Германна, если бы он не ошибся с этой роковой картой. Ответ неутешительный.

Главный герой - симпатичный честолюбивый соцработник, вариация Германна, готовый за деньги на все, даже залезть в ванную к умирающему старику-писателю. Старик-писатель (эдакая графиня) умирает, но секрет трёх карт выдаёт немистическим способом. Просто у писателя есть пьеса, о которой никто не знает и которую нью-Герман выдаёт за свою.

Социальный лифт сработал. Поехал. Бывший соцработник теперь - известный писатель. У него премьеры и презентации и богатая милая невеста. Но все ему некомфортно. В чужой социальной среде ему кажется, что все догадываются о его тайне и не уважают его. К тому же, надо продолжать что-то писать. А вот что? И тогда ему встречается Ева, пожилая проститутка. Он тянется к ней, как грязь тянется к грязи, в надежде, что сможет управлять, заставить Еву зависеть от себя и сможет написать, в итоге, книгу о том, как молодому талантливому писателю удалось влюбить в себя падшую женщину.

«Большинству мужчин, по крайней мере многим, удается дурачить общество, и оно принимает их за людей достойных и приятных только потому, что никто не знает их постыдных тайн, которые держатся в секрете», - пишет Чейз. В его романе мысль была проще и приземленнее.

Режиссер усилил ее и поднял роман до уровня диалога с мировыми классиками. Старик-писатель умирает в ванной от сердечного приступа. Но так же из ванной возникает Ева. Она же, пиковая дама, из-за которой герой теряет все.

Юппер хороша и даже ради одной неё стоит смотреть кино. В книге Чейза героине тридцать лет, а в фильме - сильно за шестьдесят. Но так даже лучше. Героиня фильма, несмотря на свою профессию, не унижена не только профессией, но не унижена даже возрастом, сохраняя в себе и женщину, и любовь и смысл жизни и - главное - сострадание. Она переигрывает Германна. В итоге падшей женщиной, оказывается он. Горе-писатель, живущий на вранье и авансах, раздобывший секрет трёх карт, но оставшийся никем.

Удивительно, как часто обращаются современные режиссеры к теме Пиковой дамы. Отечественный режиссер Лунгин в своей «Даме пик» говорит о неработающих социальных лифтах, о том, что молодым и талантливым людям без протекции не остаётся ролей в современном мире, кроме одной: отрабатывать судьбы самых мерзких персонажей мировой классики. Эти вакансии ещё не заняты. И другого выхода нет.

Французский режиссёр говорит о том же, но иначе. Да, соцлифты не работают. Реальность неидеальна. Оболочка лжива настолько, что доверять ей не нужно. Талантливый писатель может оказаться женщиной-проституткой, а падшая проститутка - достойнейшим человеком. И нет ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться подвернувшимся случаем. Зазорно другое. Главный герой становится никем не потому, что присвоил себе чужой труд. Он погибает потому, что теряет сострадание к людям. В отличие от проститутки Евы.

И в этом - выход.

Ева Русский трейлер (2018). Русский трейлер фильма Ева 2018 года

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Дамочки начинают сердиться

Стас ТЫРКИН

Среди самых позорных фильмов Берлинале - эротический триллер «Ева» с Изабель Юппер.

Это смехотворный нуар об укравшем чужую идентичность соцработнике (Гаспар Ульель), ставшем знаменитым драматургом (уже хорошо). Теперь ему надо срочно сочинить еще одну пьесу, и с целью тупого переписывания ее с «реальности» он вступает в непростые, по мысли бездарного автора, взаимоотношения с возрастной проституткой Евой (Изабель Юппер могла бы в этот раз перекурить). (подробности)

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