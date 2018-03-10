2018-03-10T17:33:12+03:00
Политика

Путин и КВН: как шутили о президенте в последнем выпуске

Российский лидер посетил 1/8 финала популярной телеигры [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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В эфир вышла игра 1/8 финала КВН, на которую приехал Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАССВ эфир вышла игра 1/8 финала КВН, на которую приехал Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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В эфир вышла игра 1/8 финала КВН, на которую приехал Владимир Путин. И стал главным объектом для шуток. Раз уж президент в зале - ни одна из команд не смогла пропустить такой счастливый случай.

***

- Я правда стал депутатом Мурманской областной думы. Вот значок, вот удостоверение, вот трясущиеся коленки перед Владимиром Владимировичем.

***

- Обычно в жюри сидит Дмитрий Нагиев, но он сегодня почему-то не смог приехать. Вообще странно... Путин смог, а он не смог!

Раз уж президент в зале - ни одна из команд не смогла пропустить такой счастливый случай. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Раз уж президент в зале - ни одна из команд не смогла пропустить такой счастливый случай. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

***

- Владимир Владимирович, мы сразу к вам. (На экране появляется фото) Вот дорога, мы по ней много лет ездим, ничего не меняется.

На фото дороги появляются ремонтники.

- Вот это оперативность!

***

Сценка "Путин и Медведев в лифте":

- Здравствуйте, Владимир Владимирович.

- Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.

- Вы на какой?

- Я на четвёртый.

- Может, лучше я на второй?

- Нет, лучше я на четвёртый.

«Вот значок, вот удостоверение, вот трясущиеся коленки перед Владимиром Владимировичем» Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

«Вот значок, вот удостоверение, вот трясущиеся коленки перед Владимиром Владимировичем» Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

***

- Команда КВН "Русская дорога" после прошлогоднего полуфинала отдохнула и вернулась, "Борцы" четыре года отдыхали и тоже вернулись, "Раисы" ушли, отдохнули и вернулись.

- А мы считаем, если хорошо получается, то и прерываться не надо.

- Это вы о чем?

- Не о чем, а о ком.

***

- Вы вообще в курсе, что в зале сидит Путин?

- И что? Мы не против.

***

Маленький мальчик выходит на сцену.

- Сынок, ты зачем вышел?

- Почему вы меня не предупредили, что в зале сидит кандидат в президенты?

- Егорка, ну тебе-то какая разница, ты же ещё совсем маленький, тебе за него голосовать не придётся.

- Поживём — увидим. Где Гусман?

- Юлий Соломонович, вы можете сделать так, чтобы в детсаду №47 закончились перебои с электричеством?

- А почему ты это у Гусмана спрашиваешь?

- Кому надо, тот услышал. Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос. Меня мама обманывала или вы правда пришли бы, если бы я кашу не съел?

Путин и Мальчик КВН.Владимир Владимирович, меня мама обманывала или вы реально пришли бы, если бы я кашу не съел?

***

Мама одной из участниц звонит по "Скайпу" из Иркутска:

- Владимир Владимирович, вы наших девчонок хоть в четвертьфинал возьмите.

- Мама, он тут ничего не решает.

- А вы там в какой стране в КВН-то играете?

«- Может, лучше я на второй?» «- Нет, лучше я на четвёртый.» Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

«- Может, лучше я на второй?» «- Нет, лучше я на четвёртый.» Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

***

- Замечено: люди, которые сейчас сидят рядом с Владимиром Владимировичем, начинают смеяться на несколько секунд позже Владимира Владимировича.

***

Член жюри Семен Слепаков:

- Я сидел и предавался воспоминаниям. В 2004 году была похожая ситуация: я тоже играл в 1/8 финала, и наша команда тогда победила, и Владимир Владимирович тоже победил. И сейчас прошло 14 лет, кто же победит в одной восьмой?

КВН Высшая лига Третья 1/8 (09.03.2018) .КВН Высшая лига Третья 1/8 (09.03.2018) И

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