2018-03-11T17:46:52+03:00
Звезды

Ефремов матом вас послал... Но отчего смеялся зал?

Небольшое стихотворение в ответ на скандальную запись со спектакля Михаила Ефремова в Самаре [видео]
Евгения СУНДУКЯНблогер
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Ефремов во время скандального спектакляЕфремов во время скандального спектакляФото: YouTube
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«Я текст забыл», - сказал актёр.

И разразился гром оваций.

Никто не понял до сих пор,

Чем опечалены самарцы.

Ефремов матом вас послал

(Возможно, выглядел он пьяно).

Но отчего смеялся зал

И хлопал истово и рьяно?

Смеялся, но фейсбучил люд,

Не отрывая глаз со сцены.

Про то, как наших матом шлют

И ломят вооот такие цены.

Мол, что же делать нам теперь,

Духовный стержень в нас сломали...

Нет, гражданин актёр, не верь

Ты рукоплещущей Самаре

Михаил Ефремов грубит зрителям в Самаре на спектакле "Не становись чужим".

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