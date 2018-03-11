Ефремов матом вас послал... Но отчего смеялся зал?

СЕГОДНЯ 17:30 2018-03-11T17:46:52+03:00

Ефремов во время скандального спектакля Фото: YouTube

Небольшое стихотворение в ответ на скандальную запись со спектакля Михаила Ефремова в Самаре [видео]

Изменить размер текста: A A

«Я текст забыл», - сказал актёр.

И разразился гром оваций.

Никто не понял до сих пор,

Чем опечалены самарцы.

Ефремов матом вас послал

(Возможно, выглядел он пьяно).

Но отчего смеялся зал

И хлопал истово и рьяно?

Смеялся, но фейсбучил люд,

Не отрывая глаз со сцены.

Про то, как наших матом шлют

И ломят вооот такие цены.

Мол, что же делать нам теперь,

Духовный стержень в нас сломали...

Нет, гражданин актёр, не верь

Ты рукоплещущей Самаре

Михаил Ефремов грубит зрителям в Самаре на спектакле "Не становись чужим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я текст забыл, ***!»: появилось видео со скандального спектакля в Самаре, где Михаил Ефремов обматерил зрителей

Актер вышел из себя после того, как зрители пожаловались на то, что ничего не слышно (подробности)

Жена Михаила Ефремова, Софья Кругликова: «Мой муж - человек веселый. И он всегда жестко отвечает на хамство…»

Супруга популярного актера прокомментировала скандал в самарском театре (подробности)

Врио губернатора Самарской области отказался комментировать поведение Михаила Ефремова

Дмитрий Азаров назвал актера грубияном (подробности)