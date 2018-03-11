Ефремов матом вас послал... Но отчего смеялся зал?
«Я текст забыл», - сказал актёр.
И разразился гром оваций.
Никто не понял до сих пор,
Чем опечалены самарцы.
Ефремов матом вас послал
(Возможно, выглядел он пьяно).
Но отчего смеялся зал
И хлопал истово и рьяно?
Смеялся, но фейсбучил люд,
Не отрывая глаз со сцены.
Про то, как наших матом шлют
И ломят вооот такие цены.
Мол, что же делать нам теперь,
Духовный стержень в нас сломали...
Нет, гражданин актёр, не верь
Ты рукоплещущей Самаре
Михаил Ефремов грубит зрителям в Самаре на спектакле "Не становись чужим".
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