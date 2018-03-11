Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно

СЕГОДНЯ 11:52 2018-03-11T11:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 11 марта, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправки в конституцию, которые ранее предложил внести Центральный комитет Компартии КНР (ЦК КПК). Таким образом, народные представители согласились отменить ограничение пребывания на посту председателя Поднебесной и его заместителя. Другими словам, они разрешить главе государства находится у власти неограниченное количество времени.

За изменение конституции проголосовали практически все присутствовавшие - 2958 депутатов, «против» высказались только двое, и еще трое воздержались, передает агентство «Синьхуа».

Кстати, одновременно народные представители поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства - Государственного комитета по надзору, который сможет задерживать подозреваемых без предъявления обвинений на срок до шести месяцев.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ЦК КПК выступил с инициативой убрать из конституции пункт о том, что председатель и вице-председатель Поднебесной «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд», в феврале этого года.