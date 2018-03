I Won't Break - Я не сломаюсь: Текст и видео песни Юлии Самойловой на Евровидении-2018

СЕГОДНЯ 23:00 2018-03-11T23:09:48+03:00

Стало известно, кто поедет от России на "Евровидение-2018" в Португалию. Как и планировалось ранее, это Юлия Самойлова, которой не удалось попасть на конкурс в прошлом году из-за политических махинаций властей страны, принимающей евросмотр.

Но "Первый канал" обещал девушке, что на конкурс она все же поедет. И 11 марта в программе «Воскресное время», это было подтверждено официально. Юлия Самойлова представит нашу страну с песней I Won't Break (Я не сломаюсь). Публикуем слова и перевод песни, с которой Россия едет на "Евровидение-2018".

Я не сломаюсь

Моё сердце ведёт меня прочь из темноты

Мой замок из песка стал крепким как скала

Воспоминания, что были у меня,

События, через которые я прошла,

- Вся моя жизнь привела к тому,

Что я живу моментом,

И теперь, когда он пришел...

Меня не сломить, меня не сломить

Когда приходят эмоции,

Всплывающие прямо из сердца,

Как из самых глубин океана, Я не поддамся

Я буду непоколебима

Хотя и говорят, что крылья мои сломаны,

Я взмываю в небо.

Я летала с "королями" и "королевами",

И свобода светилась в их глазах

Меня не сломить, меня не сломить

Когда приходят эмоции,

Всплывающие прямо из сердца,

Как из самых глубин океана, Я не поддамся

Я буду непоколебима

Потому что даже во тьме

Даже в самую тёмную ночь

Я вижу свет

Даже во тьме

Меня не сломить, меня не сломить

Когда приходят эмоции,

Всплывающие прямо из сердца,

Как из самых глубин океана, Я не поддамся

Я буду непоколебима

Моё сердце ведёт меня прочь из темноты...

I WON’T BREAK

My heart is in command

No longer in the dark

My castle in the sand

Is now made of stone and rock

The memory I knew

The things I've been through

And everything I do

Has got me living by the minute

And now that I'm in it

Now that I'm in it...

I won't break

I won’t break

When it comes to emotions

From the deepest of oceans

Coming straight from my heart

I won’t give in to the motions

Those so called broken wings

Are soaring to the sky

I've flown with kings and queens

With freedom in their eyes

I won't break

I won’t break

When it comes to emotions

From the deepest of oceans

Coming straight from my heart

I won’t give in to the motions

Cause even the darkness

Cause even in the darkest night

I can see a light

Cause even the darkness...

I won't break

I won’t break

When it comes to emotions

From the deepest of oceans

Coming straight from my heart

I won’t give in to the motions

My heart is in command

No longer in the dark

Music & Lyrics: Netta Nimrodi/Leonid Gutkin/Arie Burshtein

