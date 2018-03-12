Наверное, Миша Ефремов не прав. Но судить его не берусь

СЕГОДНЯ 00:22 2018-03-12T00:22:34+03:00

Скандал в Самарском театре не первый подобный случай в России. 30 лет назад с похожей историей столкнулся отец актера Олег Николаевич Ефремов

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Хороший актер и знаковый для меня человек Михаил Ефремов оконфузился в Самаре: он, якобы, сорвал спектакль, явившись перед зрителями сильно поддатым. А я тут же вспомнил другую историю, в центре которой был его отец – Олег Николаевич Ефремов. В конце 80-х мы дружили. И вот однажды он пригласил меня на спектакль в свой МХАТ. По-моему, это была «Перламутровая Зинаида». Мы с женой сели на хороших местах в третьем ряду. Рядом в директорской ложе восседал сам Ефремов. Занавес открылся…

Все дальнейшее напоминало театр абсурда. Играли блистательные актеры – Мягков, Невиный. А главную роль, как я понял, доверили тоже блистательному Юрию Богатыреву. И вот он вышел. И стал молчать. И молчал он так долго, что его партнеры Мягков и Невинный были вынуждены тихонько подсказывать Богатыреву: «Не молчи, мол, говори уже», подталкивать его… Но он молчал и только отмахивался. Сначала все думали, что так положено по ходу пьесы, что режиссер так придумал, но затем, минут через десять молчания, пыхтения и топтания на сцене занавес закрылся. Я глянул на директорскую ложу: Ефремова как корова языком слизнула. В зале зашумели: что происходит? Я поднялся и тоже пошел за кулисы.

Олега Николаевича застал бледным: «Богатырев - никакой. Сейчас его приводят в чувство. Ну, нашатырь, то, се. Скандал!» Он схватился за голову, извинился передо мной и куда-то убежал. Я вернулся на свое место.

Минут через пятнадцать занавес открылся вновь. И все повторилось – только теперь партнеры буквально вслух говорили Богатыреву слова его роли, он пытался повторять вслед за ними, но ничего не получалось. Пьян был в стельку. И снова закрылся занавес. Так повторялось еще, наверное, два или три раза, наконец, режиссер принял решение доиграть спектакль без исполнителя главной роли. С грехом пополам доиграли, причем без главного героя было абсолютно непонятно, о чем там шла речь.

Уже ближе к полуночи из дома я позвонил Ефремову:

- Извини, Олег, но это не скроешь. Завтра буду писать в газете о том, какое пьянство процветает в твоем театре.

И вот что ответил мне мой друг.

- Прааавильно, - сказал он мне со своей неповторимой ефремовской интонацией, растягивая слова. – Праавильно! Пишиии! Это ведь форменное безобразие. Ты просто обязан написать об этом.

Но потом сделал паузу – только великие актеры могут держать такие паузы.

- Но, - сказал он мне, - но ты должен знать, что у Богатырева очень сильно болеет мама. Возможно, скоро она умрет.

Хорошо, что у меня хватило ума ничего не писать в газету. Кстати, и сам Юрий Богатырев недолго прожил после того случая, он ушел в феврале 1989-го.

Да, есть журналистский долг. Но есть что-то еще, выше этого.

…К чему я это вспомнил? Наверное, Миша Ефремов не прав. Но судить его не берусь.

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