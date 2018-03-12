«Тихий убийца»: медики назвали 5 опасностей Wi-Fi

СЕГОДНЯ 00:32 2018-03-12T00:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

До сих пор Wi-Fi остается спорной темой между учеными мужами. Кто-то считает его вредным для здоровья человека. Кто-то, наоборот, не видит в нем ничего опасного.

Но как бы то ни было, эта тема привлекает все больше внимания. В том числе и потому, что теперь так называемый Wireless Fidelity преследует нас повсюду - в общественных зданиях, школах, на рабочих местах, в больницах. Да что там, даже в метро и продуктовых магазинах!

Эта беспроводная сеть окружила нас настолько, что игнорировать ее воздействие на организм человека просто невозможно. И это воздействие, по мнению медиков, далеко не безопасное.

Врачи считают, что однократное воздействие сигнала Wi-Fi на самом деле оказывает незначительное влияние на организм – однако постоянное воздействие сигнала может нанести вред здоровью, особенно это касается детей.

Вот пять самых потенциальных опасностей беспроводной связи.

ВРЕДИТ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА

Радиочастотное излучение Wi-Fi может препятствовать нормальному развитию клеток, особенно у плода. Ученые доказали, что излучение влияет на растущие ткани, и это касается не только эмбрионов, но также детей и подростков (из-за растущего организма они больше подвержены риску).

Wi-Fi может препятствовать нормальному развитию плода.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ БЕССОННИЦЫ

Wi-Fi также оказывает большое влияние на сон. Если вы чувствуете, что не можете заснуть, если у вас нерегулярный режим, это может быть связано как раз с низкочастотной модуляцией с мобильных телефонов и Wi-Fi.

Люди, которые подвергаются воздействию электромагнитного излучения, чувствуют себя намного хуже. А отсутствие полноценного сна может нанести серьезный ущерб здоровью.

ПАГУБНО ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОЗГА

В ходе изучения характеристик излучения, американские ученые (исследование опубликовано в Electromagnetic Biology & Medicine Journal) пришли к выводу, что между использованием гаджетов и развитием нейродегенеративных заболеваний, а также образованием раковых клеток, все же существует взаимосвязь.

Из-за постоянного влияния Wi-Fi активность мозга снижается, и в результате могут возникать проблемы с концентрацией или потерей памяти.

Из-за постоянного влияния Wi-Fi активность мозга снижаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕЙТРАЛИЗУЕТ СПЕРМУ

Воздействие частот Wi-Fi уменьшает движение спермы и вызывает фрагментацию ДНК. А кроме того, это может повлиять на фертильность или увеличить риск аномальной беременности. К такому выводу пришла группа специалистов из Центра репродуктивной медицины в Кордове.

Ученые исследовали образцы семени 29 здоровых мужчин, которые во время эксперимента держали на коленях ноутбуки с подключенным Wi-Fi. Замеры показали, что через четыре часа четверть сперматозоидов потеряла способность передвигаться. В образцах, хранившихся при той же температуре, но вдали от компьютера, потери составили 14%. Кроме того, 9% сперматозоидов, на которые воздействовала Wi-Fi-связь, имели повреждения ДНК.

Беспроводная сеть преследует нас повсюдуФото: Михаил ФРОЛОВ

СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ ОНКОЛОГИИ

Излучения могут вызвать ряд проблем со здоровьем человека, включая онкологические заболевания. Об этом сообщает научный журнал Electromagnetic Biology & Medicine. На его страницах сообщается об исследовании, которое доказало, что магнитные излучения, которые исходят от беспроводных устройств, вызывают дисбаланс в организме человека и вызывают окислительный процесс, который способствует возникновению раковых клеток в теле человека.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ WI-FI?

Вот что советуют медики тем, кто хочет защитить свой организм от вредного излучения беспроводной сети:

- Не размещайте беспроводной передатчик на кухне или в спальне.

- Не держите телефон в карманах брюк.

- Если вы беременны, не держите телефон рядом с животом.

- Старайтесь звонки заменять написанием сообщений, когда это возможно.

- Не используйте беспроводные мониторы в комнате младенцев, потому что такая аппаратура, как правило, работает на частоте микроволн.

- Перед сном отключите все устройства Wi-Fi.

МЕЖДУ ТЕМ

"Под воздействием электромагнитного поля по-другому формируется нервная система. Когнитивные функции угнетаются. А это значит, что задачки ребенок решает хуже, сочинение пишет хуже, тексты запоминает хуже. Поколение, которому в руки попала электронная техника еще в нулевом возрасте, сейчас приходят учиться в вузы. Любой ректор скажет, что способности к учебе у него ниже, чем у предыдущих поколений". Читайте подробнее в интервью с Олегом Григорьевым, председателем Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений.

КСТАТИ

Москва направит на создание бесплатного Wi-Fi 830 миллионов рублей. Московские власти провели конкурс на создание сети бесплатного Wi-Fi на столичных улицах, в парках, вузах и музеях. Бесплатный Wi-Fi появится в столице перед Чемпионатом мира по футболу - 2018, когда столица соберет большое количество футбольных фанатов.