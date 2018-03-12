2018-03-12T02:05:18+03:00
Телевизор

«Реальные пацаны» продали душу дьяволу шоу-бизнеса

Команда непутевых весельчаков из Перми возвращается
Константин ГЛЫБА
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Очень важные пермяки: Вован, Колян и Антоха. Фото: Канал ТНТОчень важные пермяки: Вован, Колян и Антоха. Фото: Канал ТНТ
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Колян и компания возвращаются. Главный герой Николай Наумов (напомним, имя героя и актера совпадают) успел побыть и осужденным, и депутатом, и отцом, и даже горе-воспитателем, и встать на путь исправления. Статусы менялись, но в душе Колян всегда оставался Коляном - простодушным и прямолинейным гопником из Перми.

Теперь он с компанией прокладывает путь в жестокий мир шоу-бизнеса. Реальные пацаны - Колян, Антоха (Антон Богданов) и Вован (Владимир Селиванов) - отправляются в турне по России с концертами - будут петь и плясать в спортивных костюмах. Только вот они, кажется, не очень готовы к интервью, сотням селфи, автограф-сессиям и атакам обезумевших фанаток. Если раньше от них ускользал здравый смысл, то теперь парни и вовсе не принадлежат себе. Ведь концертным директором «Реальных пацанов» стала Олеся Геннадьевна (Анна Шепелева) - ушлая и стервозная пиарщица, возглавлявшая предвыборный штаб Коляна и предавшая его в самый ответственный момент перед выборами.

Сезон называется «Очень важные пермяки». Можно добавить - и пермячки тоже. Ведь с пацанами колесят их боевые музы: Валюха (Валентина Мазунина) и Машка (Мария Шекунова) играют на инструментах, а жена Коляна Лера (Зоя Бербер) сопровождает мужа и бережет себя. Ведь она уже на приличном сроке. Пара растит сына Мишу, поэтому папа Леры, авторитет Иваныч (Сергей Ершов), наверняка будет счастлив пополнению в непредсказуемой семейке. Внук или внучка - пока секрет.

«Реальные пацаны». По будням, 20.00, ТНТ.

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