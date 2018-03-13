Как Табаков ездил к Путину в костюме Кота Матроскина

СЕГОДНЯ 00:25 2018-03-13T02:40:47+03:00

Олег Табаков всегда вел себя с окружающими очень просто, причем в этом не было ни малейшей показухи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в августе 2005-го великий актер предупреждал, что театральное искусство не должно быть "уценено", иначе "там" не сразу примут, а подержат какое-то время в "отстойнике" [видео]

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...Олег Табаков несколько раз приезжал к нам в "Комсомолку" на подведение итогов конкурса "Лица года" (его финал в 1990-е мы проводили в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов, ныне Государственного Кремлевского Дворца.) Вел себя с окружающими не то, что просто - а даже как-то совсем по-простецки. Причем - это выглядело очень естественно, а вовсе "не показушно". Не подчеркнуто.

Помнится, он и шутил тогда со сцены "по-табаковски":

- Хорошо, когда ты и режиссер, и актер, когда - и в кино, и в театре. Какой-нибудь твой талант "Комсомолка" обязательно заметит и похвалит.

А одна встреча с Олегом Павловичем меня просто сразила... Точнее, это была встреча Мэтра с Президентом Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево. Я так тогда (а сейчас - тем более) - и не понял, где Табаков играл, а где был самим собой, и где Путин ему подыгрывал, в где нет. (См. мой репортаж - "Табаков-Матроскин - Путину-Президенту: Каждый из нас может организовать для себя бутерброд", 11.08.2005 г.)

Во-первых, меня тогда поразило то, что Табаков добирался до "Ново-Огарева" вместе с журналистами кремлевского пула: сбор на Васильевском спуске, потом езда - иногда сквозь пробки - без ГАИ и без "мигалки". Хотя гостей такого плана, как Олег Павлович, возили и возят обычно именно с таким сопровождением.

Правда, Табаков ехал на своей машине - с водителем - пристроившись позади нашего автобуса. Но зато потом проходил вместе с нами через рамки и - пешком до того здания, где должна была состояться встреча с президентом.

Во-вторых, все театральные начальники приехали к Путину в парадных костюмах и галстуках. На Табакове же была майка в крупную полоску, поверх нее - жилетка-безрукавка, на вид - довольно помятая. (Было впечатление, что Олег Павлович - в костюме кого-то из своих героев.

Некоторые реплики, прозвучавшие на той встрече, я запомнил на всю жизнь. Но всё же приведу здесь - ради документальной точности - несколько цитат именно из того самого моего репортажа. Добавлю лишь несколько ремарок. А цитаты пронумерую - чтобы было понятно, что это - отдельные отрывки...

Олег Табаков приехал в Ново-Огарево без галстукаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Путин (приветливо):

- О, Олег Павлович!

Табаков:

- Извините за внешний вид. (Смущенно улыбается) Вот без галстука к вам.

2. Путин:

- Я подписал Указ о выделении грантов, дополнительного финансирования. Речь идет об 11 коллективах - это наиболее уважаемые, старейшие театры и учебные заведения. Средства предусмотрены в бюджете 2006 года. Первый транш - более 400 миллионов рублей... Текущее финансирование театров идет достаточно ритмично?

Табаков (ерзая на стуле):

- Желательно, чтобы театральное искусство нами было не растранжирено, не уценено... Вот когда мы попадем туда (показывает пальцем вверх. - А. Г.), нас не сразу примут, а может быть, подержат какое-то время в отстойнике.

3. Табаков (слегка повышая голос):

- Непоправимый ущерб нанесли нам девять месяцев отсутствия финансирования в период реформ нашего Министерства культуры... В контексте той перепалки (речь - о трениях между тогдашним Минкультом и правительственными структурами. - А.Г.) это выглядит нехорошо... Не-хо-ро-шо!

4. Табаков:

-...Если говорить о делах, которые творятся в нашем цеху... Москва живет, сводя концы с концами, а провинция - нище, и работают в театре, как в старое время говорили, юродивые. Можно их, конечно, в ранг святых... Но это не наша компетенция - канонизировать.

Путин:

- Юродивые, говорите?

Табаков:

- Ну, конечно!

Путин (перемигиваясь с присутствовавшим на встрече Кириллом Лавровым, там, кстати, был еще и Юрий Соломин.)

- Вы откуда вот сейчас приехали, Олег Павлович?

Табаков (голосом кота Матроскина):

- Это-о я-а-а из Швейцарии.

(За столом - хохот.)

Путин:

- Юродивые по швейцариям не ездят.

5.,Табаков (немного обиженно):

- Я не о себе, Владимир Владимирович. А о том, как живут и работают коллеги... (Мэтр снова переходит на голос кота Матроскина. - А. Г.) Каждый из нас, торгуя лицом, какое-то покрытие для бутерброда может для себя организовать... (А следующие фразы Олег Павлович произносит уже обычным голосом Табакова. - А. Г.) 100 миллионов МХАТу - большие деньги. 12 миллионов театру в Саратове - это ничего. Хорошего. А один миллион, который дается Бийскому драмтеатру, - это катастрофа.

И тогда мне на ум пришла фраза (я сейчас ее сверил по первоисточнику и немного поправил) из мультфильма про кота Матроскина: «Непра-а-вильно, ты, дядя Федор, бутерброд ешь... Ты его колбасой вверх держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет...»

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МНЕНИЕ

Олег Табаков: дар бесконечного обаяния

Денис КОРСАКОВ

О том, что Олег Павлович чувствует себя не очень хорошо, уже давно было известно. В 2014 году он приехал на «Кинотавр» - там показывали «Звезду», фильм Анны Меликян, где первую большую кинороль сыграл его сын Павел. Мелькнул на открытии, похудевший, сильно сдавший - и потом почти не появлялся на публике: говорили, что он не выходит из номера, потому что в сочинской духоте чувствует себя очень плохо. (подробности)