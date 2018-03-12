Олег Табаков: дар бесконечного обаяния

СЕГОДНЯ 18:20 2018-03-12T19:47:22+03:00

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О том, что Олег Павлович чувствует себя не очень хорошо, уже давно было известно. В 2014 году он приехал на «Кинотавр» - там показывали «Звезду», фильм Анны Меликян, где первую большую кинороль сыграл его сын Павел. Мелькнул на открытии, похудевший, сильно сдавший - и потом почти не появлялся на публике: говорили, что он не выходит из номера, потому что в сочинской духоте чувствует себя очень плохо. Еще сильнее сдавшим он выглядел полтора года назад на открытии нового здания «Табакерки». Ну, а в последние месяцы все было совсем печально - одна больница за другой. И журналисты всерьез готовились писать некролог. И вот я его пишу.

Фильм "Семнадцать мгновений весны". Олег Табаков в роли Вальтера Шелленберга

Мне сорок лет. Дети моего поколения находили поводы любить Табакова снова и снова: сначала - за озвучивание кота Матроскина, за феерического, неожиданно пухлого и улыбчивого Кащея Бессмертного в сказке «После дождичка, в четверг», за смешную и злобную миссис Юфимию Эндрю в «Мэри Поппинс». Чуть взрослея, смотрели «Семнадцать мгновений весны» и радовались каждый раз, когда на экране появлялся Шелленберг - самый обаятельный нацист в истории советского кино. «Скажите, Штирлиц, какой марки у вас машина?» - спрашивал он, и получив ответ, говорил в трубку «Мерседес-Бенц!»; вот это «Бенц!» до сих пор просто-таки звучит в ушах. Мелочь, но именно из тысячи таких мелочей в интонациях и складывалось его бесконечное обаяние. Были «Двенадцать стульев», где он сыграл Альхена - хотя чуть раньше мог сыграть и Остапа Бендера у Гайдая: говорят, Гайдай под конец жизни даже немного жалел о том, что не взял его на роль. И «Д’Артаньян и три мушкетера» - там он с легкостью вжился в опереточный образ Людовика XIII…

Мисс Юфимия Эндрю в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"

Составить список типа «5 лучших ролей» невозможно: у него в кино примерно 25 лучших ролей. Он был прекрасен и в великих советских картинах типа «Москва слезам не верит» и в ерунде типа «Ширли-мырли». При этом не так много найдешь у него в фильмографии выдающихся драм, хотя были «Храни меня, мой талисман», «Война и мир», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». И уж совсем мало главных, центральных ролей: кроме Искремаса в «Звезде», вспоминается, наверное, «Достояние республики» - и то был редкий случай, когда его полностью затмил другой актер, Андрей Миронов.

«Д’Артаньян и три мушкетера» - тут Табаков с легкостью вжился в опереточный образ Людовика XIII

Но легкое дыхание, которым великий характерный актер сопровождал свои роли, сделало его абсолютно неотъемлемой частью нашего кинематографа. В итоге, разумеется, ее постепенно начали отнимать: среди его последних работ - комедия «Тот еще Карлосон» и два полнометражных фильма по мотивам сериала «Кухня», которые в памяти поколения точно не отпечатаются.

200 ролей

Актерская карьера у него началась еще в 1943 году, в военном госпитале на станции Эльтон - там работала его мать. Ему было восемь лет, и он пел раненым: «Ночь прошла в боевом лазарете, где дежурили доктор с сес­трой, в полумраке осеннем рассвета умирает герой молодой». «Раненые не могли встать, только плакали», - вспоминал он в одном из интервью. - «Не потому, что я хорошо пел, а потому, что таких же мальчишек оставили у себя дома». Тогда же он начал получать первые свои призы - куски рафинада, которые солдаты вынимали из кисетов с махоркой.

Если вспомнить судьбы десятков нереализованных, спившихся, отчаявшихся советских актеров и актрис, судьбу Олега Табакова смело можно назвать фантастической. Поступил в школу студию МХАТ, считался там одним из лучших студентов; потом - театр «Современник» и одновременно - роли в кино, - всего их, если верить энциклопедиям, оказалось почти 200: он выграл в 186 фильмах, вышле на сцену в 67 ролях, озвучил 27 мультфильмов. Ну и еще - два театра, «Табакерка» и МХТ. Первый он, что называется, «сделал сам», быстро превратив в один из самых популярных театров Москвы. Второй возглавил после ухода Олега Ефремова; в тот момент МХАТ мало кого интересовал, но Табаков за несколько лет вернул ему славу лучшего и главного театра столицы.

Судьбу Олега Табакова смело можно назвать фантастическойФото: кадр из фильма

Как объяснить настоящую любовь к актеру - когда при одном звуке его голоса в телевизоре, работающем где-то за спиной, улыбаешься?.. В таких случаях обычно задают скорбный риторический вопрос «С кем мы остаемся?..», но он здесь вряд ли уместен. Павел Табаков, воспитанный им и как сын, и как актер (он учился в колледже при «Табакерке») - один из самых многообещающих молодых артистов в российском кино. И в колледже этом Олег Павлович преподавал не ему одному. Поэтому хочется верить, что все будет не так уж плохо.

Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и сыном Павлом ТабаковымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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