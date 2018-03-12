45 участников конкурса «Лидеры России» получили назначения в Администрацию президента и федеральные министерства

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-12T14:45:22+03:00

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Проявившие себя на конкурсе «Лидеры России» молодые управленцы получили высокие должности в федеральных министерствах, органах государственной власти нескольких регионов, госкорпорациях и даже Администрации президента РФ. Напомним, «Лидеры России» - это один из крупнейших проектов открытой платформы «Россия - страна возможностей». Перед конкурсом стоит задача стать эффективным социальным лифтом для молодых управленцев, которые чувствуют потенциал проявить себя на новом уровне. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России до 50 лет. Единственное условие - опыт управленца не меньше 5 лет. (Для тех, кто моложе 35 – не меньше 2 лет работы на руководящей должности). Первый этап проводился внутри регионов (оргкомитет получил 200 тысяч заявок!), затем был «отбор» на уровне федеральных округов. А финал прошёл в феврале в Сочи. С победителями встретился Президент России Владимир Путин.

- В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег, - сказал тогда глава государства участникам встречи.

На текущий момент назначения получили уже 45 участников конкурса «Лидеры России». Причем, в самых серьёзных организациях и на высоких должностях.

Например, благодаря проекту были успешно закрыта две вакансии в Администрации Президента РФ.

37-летний Антон Сериков - выпускник Ростовского государственного университета, до этого руководил Институтом социологии и регионоведения Южного федерального университета. Теперь ему предложена должность начальника Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике.

Ещё один новый человек в Администрации Президента - Алексей Лысов из Вологды. Родился в 1985 году, закончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до нынешнего перевода в Москву работал заместителем гендиректора АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Вологодской области. Лысов назначен главным советником Управления Президента по внутренней политике.

Сразу несколько участников конкурса получили посты в федеральных министерствах. Победитель «Лидеров России» Павел Сорокин (родился в 1985 году) назначен заместителем министра энергетики Александра Новака. Москвич, за плечами - красный диплом РЭА им. Г. В. Плеханова, магистратура University of London, возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго, участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК. Как выяснилось, Сорокин уже давно обратил на себя внимание высокопоставленных коллег. На той самой памятной февральской встрече в Сочи Владимир Путин обратился к специалисту отдельно:

- Пора повышать вас.

Благодаря конкурсу «Лидеры России» новый замминистра появился и в Минздраве. Олег Салагай (родился в Иркутске в 1983-м) имеет три образования - медицинское, дипломатическое и юридическое. До этого возглавлял в Министерстве здравоохранения РФ Департамент общественного здоровья и коммуникаций.

Ещё два участника конкурса назначены в Министерство экономического развития. Кандидат наук Илья Торосов раньше никогда не состоял на госслужбе, с 2005 года успешно работал в банковской сфере. Он стал новым заместителем министра. Пост помощника министра Максима Орешкина получила Татьяна Дьяконова, которая более 15 лет проработала в сфере управления персоналом, в том числе в одном из крупнейших российских банков.

Замом руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта стал Максим Дузь (ранее он возглавлял отдел в краснодарском филиале известного банка), а на пост директора образовательных проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке назначен председатель управляющего совета программы «Учитель для России» Федор Шеберстов.

Три участника конкурса «Лидеры России» получили посты региональных министров - в Новгородской области, Бурятии и Якутии. Ещё трое - в системе Федеральной налоговой службы. Двое стали заместителями министров в Подмосковье и Бурятии. Один - возглавил Департамент в правительстве Самарской области. Сразу пятерых участников пригласили на хорошие должности в госкорпорации и крупные частные компании.

В оргкомитете конкурса «Лидеры России» не сомневаются, что назначения проявивших себя на финале людей будут продолжаться.

- Конкурс «Лидеры России» доказал эффективность, - говорит политолог Олег Матвейчев. - По сути, это первая у нас выстроенная четкая система поиска новых кадров. Как это происходило раньше? Претендентов на новые должности кто-то должен был порекомендовать. Нередко места получали по знакомству. Все было субъективно. Теперь - иначе. Во-первых, на конкурс может зарегистрироваться любой человек. Дальше все зависит от его умений и талантов. Тесты, собеседование, работа в команде. Уровень участников через специальные алгоритмы оценивали специальные программы. Конкурс показал, что социальные лифты в России реально существуют. И, конечно, никто не ожидал, что участники конкурса могут получить назначения даже в Администрацию президента и федеральные министерства.

- Итоги конкурса - следствие политики Президента по кадровому обновлению страны, - уверен политолог Дмитрий Гусев. - Владимир Путин общался с победителями и увидел профессионалов из разных отраслей, которые хотят принести пользу стране. Если в этом году было около 200 тысяч заявок, уверен, что в следующем году их будет больше. Все участники видели, что конкурс прозрачен, здесь все было по-честному.