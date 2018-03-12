Армянский священник из Иерусалима: А Благодатный огонь-то не настоящий!

СЕГОДНЯ 14:56 2018-03-12T16:01:59+03:00

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В Великий пост в Иерусалиме грянул скандал. Представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня священник Самуил Агоян вдруг заявил, что Благодатный огонь не настоящий. К таким выпадам от скептиков и неверующих не привыкать, но вот чтобы священник - это что-то новенькое.

В репортаже «Хадашот 2» Агоян утверждал, что никакого чуда здесь нет - дескать, связки восковых свечей просто зажигаются от масляной лампады.

Армянский священник Самуил Агоян раскрыл тайну появления Благодатного огня.Фото: YouTube

- Бог творит чудеса, но не на потеху людям, - отметил он.

- Остановите камеру - он лжет! - вмешался священнослужитель коптской церкви.

Армянин на это заметил, что при схождении огня копты в кувуклии (часовня над Гробом Господним) не присутствуют.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Почему тогда он не обжигает?»

Самые ранние упоминания об этом чуде в канун Воскресения Христова относятся еще к IV веку. Сходит Благодатный огонь именно на православную Пасху. Мне выпало счастье увидеть это своими глазами в 2012 году - в тот год как раз ждали конца света, теперь уже по календарю майя. И если Благодатный огонь сходит, то считается, что Апокалипсис отменяется как минимум на год. На глазах у тысяч верующих Иерусалимский Патриарх Феофил уходил на молитву в кувуклию, а его помощники демонстрировали, что у него при себе нет никаких спичек-зажигалок.

Ожидание всегда растягивается на несколько часов. В 2012 году огонь сошел в 14.20 - стоящие вокруг меня киевские паломники со стажем, помню, говорили, что никогда еще так долго ждать не приходилось.

Читая откровения отца Самуила, хочу спросить об одном: а как же тогда быть с тем, что огонь первые минуты не обжигает? Телетрансляции на весь мир показывают верующих, которые им просто умываются. Что это, если не чудо?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Причиной «разоблачения» может стать банальная конкуренция»

Прокомментировать новость и поделиться закулисой происходящего «КП» попросила Михаила Якушева - востоковеда, вице-президента Фонда Святителя Василия Великого и члена Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного. Многие годы вместе с Владимиром Якуниным он занимается организацией принесения в Россию Благодатного огня и видит все изнутри.

- Об этом чуде мы узнаем еще из записок игумена Даниила, написанных более девяти веков назад! Тогда и в кувуклию никто не заходил, и священнослужители забирали оттуда уже пылающие свечи. А в 1095 году Папа Римский Урбан II, инициатор Крестовых походов, призвал идти с оружием на мусульман, якобы осквернявших Храм Гроба Господня, в котором сходит Благодатный огонь. У него это чудо сомнения тоже не вызывало, - напомнил эксперт. - А спекуляции вокруг этой темы будут постоянно.

- Но зачем это делать священнику?

- Возможно, за право представителям армянской церкви входить вместе с Иерусалимским Патриархом в кувуклию. Такая вот конкуренция. По канонам же входит он один, разоблачившись до исподнего. А остальные ждут на входе.

- Что видели вы сами?

- Я стоял у кувуклии с правой стороны и был свидетелем того, как свеча просто вспыхивает! Сама по себе!

ОФИЦИАЛЬНО

«В Великий пост обостряются страсти»

- Вызывают глубокое изумление попытки скандализировать эту тему. Очень печально, что разные скандалы с пугающей регулярностью происходят именно в период Великого поста, когда верующие готовятся встретить великий христианский праздник. Это время, когда обостряются страсти. И с этой стороны неудивительно, что в публичном пространстве происходит то, что может вывести людей из молитвенного состояния, - различного рода искушения, - заявил «Комсомолке» замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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