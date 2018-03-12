2018-03-12T08:14:33+03:00
Общество

Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня в Храме Гроба Господня

Представитель армянской церкви рассказал журналистам, как патриархи зажигают связки восковых свечей
Юлия ДИВЕЕВА
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Представитель армянской патриархии утверждает, что в Благодатном огне нет ничего мистическогоПредставитель армянской патриархии утверждает, что в Благодатном огне нет ничего мистическогоФото: Николай ЕФИМОВИЧ
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С разоблачением чуда Благодатного огня накануне христианской Пасхи выступил армянский священник Самуил Агоян. Его слова вызвали возмущение у представителя коптской церкви.

Агоян трижды присутствовал в Храме Гроба Господня во время сошествия огня. По его словам, на самом деле патриархи просто зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и в этом нет никакой мистики.

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — сказал священник

Представитель коптской церкви, который стоял в момент интервью рядом потребовал немедленно остановить съемку и обвинил Агояна во лжи. Последний же напомнил, что копты во время пасхального сошествия огня не присутствуют. Однако коптский священик стал заверять журналистов, что «на самом деле» чудесный огонь сходит с неба, а лукавый армянин говорит неправду, пишет портал «Новости Израиля».

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Из Иерусалима его доставляют специальными самолетами в Москву, Афины и другие православные столицы. Сайт "Комсомольской правды" неоднократно рассказывал, как проходит таинство сошествия Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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