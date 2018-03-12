Правила жизни Олега Табакова: "Жил вроде не зря"

СЕГОДНЯ 19:47 2018-03-12T19:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 12 марта, в Москве после тяжелой болезни ушел Олег Табаков. «Комсомолка» собрала высказывания великого актера, которые помогают представить, как он жил, о чем переживал. А также вспомнить об его отношении к жизни и о тончайшем чувстве юмора.

- Не думал, что доживу до такого - старше меня только пирамида Хеопса, да Спасская башня, хотя жил вроде не зря. Если взять всех артистов от 35 до 50 лет, так там и моих хватает, чтоб им было полегче после нас!

Актер театра "Современник" Олег Табаков, 1964 годФото: фотохроника ТАСС.

Олег Табаков с супругой и детьмиФото: ТАСС

- Мой отец воспитывал меня личным примером. Он был биохимик, медик по образованию. В июле 41-го ушел добровольцем на фронт. Если бы из всех поступков, которые он совершил, остался только этот, мне все равно долго надо было бы тянуться за ним.

- Русская культура основана на сострадании, а оно всегда связано с тратой себя. От себя надо отнять и кому-то дать.

- Я не буду хвастать. Неловко меня себя хвалить - я же все-таки комический артист. Но так получилось, что и менеджером стал. И на месте департамента культуры я бы обязательно отметил, что в Москве есть всего два театра с посещаемостью 99,9%. Это МХТ и Табакерка.

Олег Табаков: "Жил вроде не зря"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мои ученики - для примера: Машков, Миронов, Безруков, Смоляков, Хомяков и так далее. Принял участие в выращивании четырех главных режиссеров - Евгения Миронова, Евгения Писарева, Миндаугаса Карбаускиса и Кирилла Серебренникова. В моей театральной школе очередной выпуск. Посмотрим, какова будет урожайность. Очевидно одно: когда учишь людей для себя, делаешь это лучше, чем если бы ты это делал для чужого дяди. Благодарю учителей своих: по театральному строительству меня учил Олег Николаевич Ефремов, по ремеслу - Василий Осипович Топорков…

- У меня много друзей в Украине, которых я люблю и с которыми продолжаю поддерживать связи. И в то же время у меня есть своя твердая позиция и по поводу происходящих в наших отношениях с братским народом событий, и относительно русской и украинской культур, которые я считал и считаю единым целым. Для меня всегда было очевидным, что «национализация» любой из частей этой единой славянской культуры и попытка обособить украинскую культуру и письменность от русской и шире – славянской – глупы. Я называю эту культуру русской. Хотите, называйте ее как-то еще.

- Хочется, чтобы близкие были живы, здоровы. Чтобы актеры театров, которыми я руковожу, были накормлены, чтобы им было интересно работать в этих театрах.

- Марина (Зудина – прим. Ред.) – такой подарок судьбы. Федор Иванович Тютчев все сказал: «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней…» Словом, на старости я сызнова живу.

- В чем заключается жизнь? Нет, не в количестве лет, которые отмахал, а в том, что детей четверо, внуков пятеро.

- Я довольно рано понял, что Господь дал мне ту меру способностей, которую, как ни употребляй, все равно все закончится удачно. Намеки я получал, начиная с первой роли. А спустя два-три года работы в театре окончательно понял: что ни сделаю – все в лузу.

- Как-то моя тетя Оля влюбилась в директора гимназии, забеременела и, не желая подвергать любимого позору, покончила с собой. А дядя Гриша, старший брат матери, был членом «Народной воли». Поехал на съезд в Одессу, вытащил на собрании билет, из которого значилось, что ему надо убить собственного отца, потому что Андрей Францевич был очень богатым землевладельцем в округе. И дядя Гриша, никому ничего не сказав, пошел­ в глубину сада, нашел яму, где жгут листья, взял ружье и застрелился. (…) Родные обладали каким-то повышенным требованием к своей совести.

(В ответ на вопрос журналиста «Какая из популярных ролей, которую вы сыграли, больше всех мне надоела»?) - Матроскин, конечно! Но я с пониманием отношусь к данной проблеме. И у Бориса Бабочкина была, скажем, роль Чапаева.

- Кот Матроскин, конечно, сучара будь здоров! И вообще жесткий экономист. Но я все же не до такой степени в него влюблен, как принято считать. Я же и кота Гарфилда сыграл с удовольствием - а это совсем другой человеческий характер.

- При всей растиражированности «Семнадцати мгновений весны» я очень ценю работу в этой картине. После первого просмотра меня отвел в угол Ю. В. Андропов и почти прошептал: «Олег, так играть – безнравственно». Я как-то присел и не нашелся, что ответить.

- Мне никогда не хотелось быть диссидентом. Я относился к ним настороженно. Они мне не всегда казались достойными людьми. Много лет спустя я прочитал подобные сомнения у Иосифа Бродского. Мне не нравились те, кто использовал свою принадлежность к стану диссидентов как некую индульгенцию на все случаи жизни.

- Тельняшка - она так же, как бухарский халат, защищает и в зной, и в холод. Она по телу. А фигура у меня неидеальная, как вы понимаете, и одежда к ней должна прилегать, иногда скрывая отдельные недостатки моего телосложения.

- Два-три раза жизнь предлагала мне поменять подданство, и я отказался. Это не достоинство и не порок — просто нигде я не могу испытать те коротенькие секунды счастья, которые испытал здесь.

- Любовь - это любовь. И никакие, кто кого «больше» или «меньше», здесь неуместны. Больше или меньше - это из торговли, хотя и там, наверное, все-таки бывает фиксированная цена.

- Никого мы так не мучаем, как самых близких нам людей. Кому еще принести то, что накопилось?

- Давным-давно, когда мы с Женей Евстигнеевым еще жили в одной общаге и у нас вдруг случался успех, мы с утра с подаренными накануне цветочками шли на рынок. Обратно уже несли выпивку и закусь на целую неделю.

- Пушкин входил в число моих подростковых тайн… Мое знание «науки страсти нежной» началось лет с четырнадцати и было явно подогрето произведениями великой русской литературы.

- Конечно, бывало всякое: на заре романа Марина (Зудина, супруга актера. - Прим. ред.) не раз писала мне письма, подытоживающие наши отношения - после того, как я последовательно и логично пытался убедить ее, что ей надо решать свою жизнь без меня... А потом все начиналось снова.

- Полагаю, к тому времени, когда я стану помирать, я стану совсем интеллигентным человеком. Вот стремление стать интеллигентным человеком мне бы хотелось передать детям. Мне бы хотелось передать потребность в достоинстве, с которым живет человек. Мне бы им хотелось передать доброжелательность к инакомыслию при встречах с людьми и событиям в их жизни. Кстати говоря, это главный признак интеллигентного человека - доброжелательность к собеседнику.

- Любимое место на земле находится в Саратове. Либо на Соколовой горе, либо на Лысой. Либо на Зеленом острове. Напротив Саратова. Там остров для купания.

- Единственный раз, когда я счел оправданным мат, это в постановке «Изображая жертву»: капитан милиции иначе выразиться не мог.

- Раньше я думал, что никогда не умру — впереди вся жизнь. А теперь меня посещают невеселые мысли: «А сколько еще ты будешь видеть своих детей?» Ответа нет. Это еще больше печалит. Но я осознаю, что грусть эта светлая. Она — плата за ту радость, которую мне подарил Господь.

- Театр в России — особая форма удовлетворения духовных потребностей.

- Испортить настроение мне трудно, у меня сильное биополе. Когда я занимаюсь делом, трудно разрушить эту атмосферу. Зато поднять легко.

- Сегодня надеждой моей и верой является то непоротое поколение, которое выросло за последние 15 лет.

- Мужчина только с того момента может называться мужчиной, когда в состоянии прокормить жену свою и детей. Если он этого не может сделать, тогда ему надо писать в паспорте: «пол средний».

- Я брезгливо отношусь к ханжеству некоторых моих коллег, которые утверждают, что им нет дела до того, сколько зрителей в зале. Это признак нездоровья физиологического и пониженной температуры тела.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег ТАБАКОВ родился в Саратове, в семье врачей. Во время войны отец будущего актера ушел на фронт, мать работала в госпитале. После школы, в 1953 году, Табаков поступил в Школу-студию МХАТ, а в 1957 году стал самым молодым из шести основателей театра «Современник». Артистом «Современника» он оставался до 1983 года и при этом так много снимался, что еще в 29 лет перенес инфаркт: сердце не выдержало нагрузки. С 1986 года руководит собственным театром-студией «Табакерка». С 2000 года параллельно возглавляет Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

У Олега Табакова четверо детей: сын Антон и дочь Александра от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой. Во втором браке, с актрисой Мариной Зудиной, родились сын Павел и дочь Мария.

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

Лучшие роли Олега Табакова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Мамин: «Табаков – одна из вершин актерского мастерства. А вершин не так много»

Смерть Олега Табакова, который скончался сегодня после продолжительной болезни на 83-ем году жизни, стала ударом. Петербургское театральное сообщество скорбит. (подробности)