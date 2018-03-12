Волочкова обнародовала письмо, где обворовавший ее водитель просит прощения

СЕГОДНЯ 17:55 2018-03-12T18:26:39+03:00

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Александр Скиртач, водитель и помощник Анастасии Волочковой, который, по словам балерины, увёл у неё миллионы, вышел из СИЗО под домашний арест. В понедельник состоялось очередное слушание дела Скиртача. О подробностях заседания сообщила в своём блоге Анастасия Волочкова, выложив покаянное письмо водителя, где мужчина просит артистку простить его за содеянное. В своём обращении к поклонникам Анастасия не скрывает, что подозревает в организации аферы в отношении неё и супругу своего бывшего водителя Софию Скиртач.

— Сегодня я все еще на гастролях в Прибалтике. У нас большие переезды, а сегодня мы остановились в Клайпеде. Организовалась прекрасная возможность выспаться и отдохнуть перед спектаклем. А в Москве тем временем прошло первое слушание в суде с моим бывшим водителем Скиртач А. И., — сообщила в своём Инстаграме Анастасия Волочкова. — И вот первые новости. Семейная пара вдвоем пришли на заседание, как оказалось, они многое переворачивают, якобы подают на меня какие-то заявления, которые еще не поданы. Обвиняют меня в богатстве, при этом доказывая, что у богатых можно и нужно воровать. На этом делают свою защиту. Что раз у меня всего так много, миллиончик туда-сюда на нужды Скиртачей взять не так и страшно. Мол, делись, Волочкова. Прикрываются детьми, что не на что содержать. Спрашивается, какими? Тех, которых он кинул сразу после связи с будущей-нынешней женой? И кинул их с домом и забыл о них? Семью по его предыдущим долгам лишили дома. Обратите внимание!!! По многолетним, набранным до работы со мной. И это дело рук его нынешней жены Софии Кареновны. А теперь в новой у них один общий ребенок. Хочу предостеречь всех от этих мошенников, не остаётся сомнений, что София — мозг всех афер. Но разве подлостью можно жить? Всё, что провозглашает эта семья, сплошной блеф и обман. Сегодня это выявилось на первом заседании суда. И да, хочу поделиться письмами, которые получила от них. Что бы вы им ответили? Напомним: бывшего водителя балерины взяли под стражу минувшей осенью.

volochkova_art Сегодня я все еще на гастролях в Прибалтике. У нас большие переезды, а сегодня мы остановились в Клайпеде. Организовалась прекрасная возможность выспаться и отдохнуть перед спектаклем. А в Москве тем временем прошло первое слушание в суде с моим бывшим водителем аферистом Скиртач А.И. И вот первые новости. Семейная пара вдвоем пришли на заседание, как оказалось, они многое переворачивают, якобы подают на меня какие-то заявления, которые еще не поданы. Обвиняют меня в богатстве, при этом доказывая, что у богатых можно и нужно воровать. На этом пытаются выстраивать свою защиту. Что раз у меня всего так много, миллиончик туда-сюда на нужды Скиртачей взять не так и страшно. Прикрываются детьми, что не на что содержать. Спрашивается какими? Тех, которых он кинул сразу после связи с будущей-нынешней женой? И кинул их с домом и забыл о них? Семью по его предыдущим!!!! долгам лишили дома. Обратите внимание!!!! По многолетним, набранным до работы со мной. И это дело рук его нынешней жены Софии Кареновны. А теперь в новой квартире у них один общий ребенок. Хочу предостеречь всех от этих мошенников, не остаётся сомнений, что София- мозг всех афер. И стояла за преступлениями и воровством мужа. Но разве подлостью можно жить? ВсЁ, что провозглашает эта семья, сплошной блеф и обман. Сегодня это выявилось на первом заседании суда. И да, хочу поделиться письмами, которые получила от них. Из СИЗО. Что бы вы им ответили? Я всегда за правду. Не крадите, не совершайте зла, не лгите, и не прийдется молить о пощаде. Сейчас этим делом занимается Прокуратура и суд. Преступники должны отвечать за содеянное. Слишком многих Скиртач кинул.. И маму свою похоронил заживо, взяв у меня деньги на псевдо похороны... Ничего святого.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна

Как сообщил «КП» адвокат Волочковой Николай Кривченков, перед своим задержанием и последующим арестом у Александра Скиртача проходили очные ставки с балериной и другими свидетелями по данному делу. Оказалось, что Волочкова далеко не первая жертва Скиртача. По словам адвоката звезды, в копилке Скиртача есть и другие эпизоды, которые изучает прокуратура.

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