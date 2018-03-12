2018-03-12T19:47:22+03:00
Общество

Максим Галкин о смерти Олега Табакова: "Кот Матроскин наш ушёл!"

Телеведущий скорбит об ушедшем из жизни легендарном артисте
Елена ЛАПТЕВА
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Максим Галкин написал в своем Инстаграме пронзительный постМаксим Галкин написал в своем Инстаграме пронзительный постФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Многие артисты искренне расстроены уходом Олега Павловича. Максим Галкин написал в своем Инстаграме пронзительный пост, в котором постарался сказать последнее «прости» худруку МХТ имени Чехова:

- Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актёрского существования, чудесным образом вытянет его из тяжёлой болезни. Не случилось. Ушёл от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетёров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушёл! Конечно, можно пересматривать бесконечно эти роли - гениальное не надоедает - но безвозвратно ушло ощущение, что можно сходить в театр на Табакова, сверить часы с его талантом. Спасибо, Олег Павлович, что были с нами. Самые глубокие соболезнования всей прекрасной талантливой семье великого актёра.

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