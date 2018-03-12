Владимир Меньшов: Восхищался Олегом Табаковым с первой минуты, как увидел

12 Март 19:11 2018-03-12T22:55:40+03:00

По словам оскароносного режиссера Владимира Меньшова, он до последнего надеялся, что дорогой для него человек выкарабкается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Народный артист России, актер, режиссер, педагог и руководитель «МХТ имени А.П. Чехова» и «Табакерки» ушел из жизни на 83 году жизни. Олег Табаков был настоящим тяжеловесом в мире искусства. Он великолепен во всем, к чему имел отношение.

По словам оскароносного режиссера Владимира Меньшова, он до последнего надеялся, что дорогой для него человек выкарабкается.

- У меня было восхищение этим человеком с первой минуты, как я его увидел. Это было еще до театра. Я увидел в кино в картине «Шумный день». Там он был блистателен. - Долго и тяжело вздыхает Владимир Валентинович. - Когда я приехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ, то имел возможность ходить на все премьеры «Современника». Он прекрасно играл в спектакле в «Поисках радости». Каждый раз моя любовь к Табакову прибавлялась. Но я никак не предполагал, что мне удастся с ним поработать. Когда я начинал свою первую картину «Розыгрыш», там был персонаж отца героя, которого играл Андрей Гусев. Я попросил Олега сыграть его и он легко согласился. Такое ощущение, что он любил сниматься.

Вторая роль была связана с тем, что от нее отказалась парочка героев нашего кино, в частности, Вячеслав Васильевич Тихонов не захотел играть, считал, что эта его роль унижает, так сказать [Владимир Валентинович имеет ввиду роль Володи, женатого любовника Катерины в картине «Москва слезам не верит»]. Тогда дал согласие Табаков. Потом был фильм «Ширли-Мырли» в той роли [Суходрищев], в которой я его очень полюбил. Это был редкий случай, когда зал в прямом смысле этого слова сползал под кресло и хохотал, глядя на него. Олег Николаевич Ефремов правда говорил, что это он сделал ему эту роль. Но это был шедевр.

И будет очень-очень не хватать этого человека. Я не знаю, какие сейчас брожения начнутся в МХТ и в «Табакерке», потому что он был и строитель, и руководитель театра. Умница большая! Любил своих учеников, очень много хорошего сделал!

У него было энергии жутко много. Это было видно по тому, как он в течении трех месяцев не сдавался в борьбе с этой болезнью. Все равно была надежда, что он еще выкарабкается. Но, не повезло.

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