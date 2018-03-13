2018-03-13T22:51:02+03:00
В мире

Тиллерсон рассказал, когда уйдет с поста, и напоследок пригрозил России

Госсекретарь публично прокомментировал свою отставку
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments3
По словам госсекретаря, он доработает до 31 марта, после чего отойдет от дел и будет жить частной жизньюПо словам госсекретаря, он доработает до 31 марта, после чего отойдет от дел и будет жить частной жизньюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Третий человек в США Рекс Тиллерсон на брифинге, организованном по случаю его увольнения, поблагодарил сотрудников Госдепа за работу. При этом он ни разу не упомянул имя президента и не ответил на вопросы журналистов. По словам госсекретаря, он доработает до 31 марта, после чего отойдет от дел и будет жить частной жизнью - как патриот своей страны и «гордый американец».

- В конце дня я передам все свои обязанности заместителю госсекретаря Джону Салливану. Моя работа закончится в полночь 31 марта.

Напоследок Тиллерсон также сделал несколько замечаний относительно внешней политики Вашингтона.

ОБ УСПЕХАХ США

- Наша с союзниками кампания по давлению на Северную Корею превзошла ожидания всех, - сказал Тиллерсон. Он также отметил прогресс в Афганистане и в военной кампании против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ - Ред.) в Сирии и в Ираке. Хотя подчеркнул, что на этом борьба с терроризмом на Ближнем Востоке не заканчивается.

О ДИАЛОГЕ С КНР

- Много работы остается проделать, чтобы четко определить природу наших будущих отношений с Китаем, как мы будем вести дела друг с другом на протяжении следующих 50 лет. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить процветание для наших народов. Чтобы не было конфликтов между двумя очень могущественными странами.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

- Россия должна тщательно оценить, насколько ее действия отвечают интересам российского народа, - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. - Продолжение нынешнего курса, вероятно, приведет к еще большей изоляции Москвы. Никому не выгодна такая ситуация. Остается еще много работы, чтобы ответить на вызывающее тревогу поведение российских властей.

- Я думаю, и Трамп, и Тиллерсон не реализовали свой потенциал. Они оказались пленниками определенных обстоятельств, конкуренции и внутриполитической грызни, - рассказал «КП» зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. - На определенном этапе они примирились со своим положением и продолжили плыть по течению. Уход Рекса Тиллерсона, безусловно, ослабит интеллектуальную составляющую американской власти. А также усилит нехватку опытных профессионалов. Кроме того, его отставка явно ослабляет позиции тех сил в руководстве США, которые настроены на диалог с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внешней политикой США займется экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Что от этого России

То, о чем так долго ходили слухи, все-таки произошло: во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона отправили в отставку. Рулить американской дипломатией теперь будет разведчик - директор ЦРУ Майк Помпео.

- Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! ЦРУ впервые возглавит женщина, директором станет Джина Хаспел. Всем поздравления! - объявил в «Твиттере» Дональд Трамп (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Аббас ДЖУМА

 
Читайте также
Новости 24
В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Памфилова: Навальный «сел в большую лужу»
Главы генеральных штабов РФ и США обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте
ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток
Посольство РФ направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
СМИ: Белый дом уволил заместителя госсекретаря из-за заявления в связи с отставкой Тиллерсона
Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ в случае отзыва лицензии у RT в Великобритании
В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков
Захарова: Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT
Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой и литовской НКО
СМИ: Личный помощник Трампа мог быть уволен из-за подозрений в финансовых преступлениях
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте