Тиллерсон рассказал, когда уйдет с поста, и напоследок пригрозил России

13 Март 22:43 2018-03-13T22:51:02+03:00

По словам госсекретаря, он доработает до 31 марта, после чего отойдет от дел и будет жить частной жизнью Фото: REUTERS

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Третий человек в США Рекс Тиллерсон на брифинге, организованном по случаю его увольнения, поблагодарил сотрудников Госдепа за работу. При этом он ни разу не упомянул имя президента и не ответил на вопросы журналистов. По словам госсекретаря, он доработает до 31 марта, после чего отойдет от дел и будет жить частной жизнью - как патриот своей страны и «гордый американец».

- В конце дня я передам все свои обязанности заместителю госсекретаря Джону Салливану. Моя работа закончится в полночь 31 марта.

Напоследок Тиллерсон также сделал несколько замечаний относительно внешней политики Вашингтона.

ОБ УСПЕХАХ США

- Наша с союзниками кампания по давлению на Северную Корею превзошла ожидания всех, - сказал Тиллерсон. Он также отметил прогресс в Афганистане и в военной кампании против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ - Ред.) в Сирии и в Ираке. Хотя подчеркнул, что на этом борьба с терроризмом на Ближнем Востоке не заканчивается.

О ДИАЛОГЕ С КНР

- Много работы остается проделать, чтобы четко определить природу наших будущих отношений с Китаем, как мы будем вести дела друг с другом на протяжении следующих 50 лет. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить процветание для наших народов. Чтобы не было конфликтов между двумя очень могущественными странами.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

- Россия должна тщательно оценить, насколько ее действия отвечают интересам российского народа, - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. - Продолжение нынешнего курса, вероятно, приведет к еще большей изоляции Москвы. Никому не выгодна такая ситуация. Остается еще много работы, чтобы ответить на вызывающее тревогу поведение российских властей.

- Я думаю, и Трамп, и Тиллерсон не реализовали свой потенциал. Они оказались пленниками определенных обстоятельств, конкуренции и внутриполитической грызни, - рассказал «КП» зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. - На определенном этапе они примирились со своим положением и продолжили плыть по течению. Уход Рекса Тиллерсона, безусловно, ослабит интеллектуальную составляющую американской власти. А также усилит нехватку опытных профессионалов. Кроме того, его отставка явно ослабляет позиции тех сил в руководстве США, которые настроены на диалог с Россией.

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То, о чем так долго ходили слухи, все-таки произошло: во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона отправили в отставку. Рулить американской дипломатией теперь будет разведчик - директор ЦРУ Майк Помпео.

- Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! ЦРУ впервые возглавит женщина, директором станет Джина Хаспел. Всем поздравления! - объявил в «Твиттере» Дональд Трамп (подробности)