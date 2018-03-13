Бывший директор ЦРУ Майкл Помпео стал новым госсекретарем США. Чем он известен

СЕГОДНЯ 16:45 2018-03-13T17:47:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Майкл Помпео родился в 1963 году в штате Калифорния в семье с итальянскими корнями. Он окончил знаменитую военную академию в Вест-Понте (лучший выпускник 1986 года) и стал танкистом, но в армии задержался всего на 5 лет, успев правда побывать в Западной Германии и в Ираке во время операции "Буря в пустыне" и получить капитанские погоны.

Уйдя со службы Помпео закончил юрфак Гарварда и ушел в частный бизнес, поработав в авиастроении и нефтяном секторе. После этого новый глава Госдепартамента решил попробовать себя в политике, победив на выборах в Палату представителей от штата Канзас, и даже сумел задержаться там до января 2017 года, когда новоизбранный президент Дональд Трамп назначил его руководителем ЦРУ.

Помпео известен как "ястреб", выступающий за смену власти в КНДР, отмену ядерной сделки с Ираном, сохранение тюрьмы в Гуантанамо и расширение программ слежки АНБ. Еще будучи членом Конгресса, он входил в неформальную группу "Движения чаепития", включающую самых консервативных представителей республиканцев. Про Россию новый руководитель американского внешнеполитического ведомства отзывался весьма нелестно, однако, будучи главой ЦРУ, встречался в Вашингтоне с директорами ФСБ, СВР и начальником ГРУ, которые находятся под антироссийскими санкциями.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Политолог об отставке Рекса Тиллерсона: Трамп подминает власть под себя

- Тиллерсон уже 2 месяца просто дестабилизирован. Он не мог находить общий язык с Дональдом Трапом, - уверен политолог-американист Сергей Судаков. - Трамп купировал практически все решения, которые принимал Госсекретарь. Тиллерсон видимо сказал президенту: «либо я формирую свою программу и делаю то, что в моей компетенции, либо ты вмешиваешься во все. Если ты делаешь мою работу, я попросту не нужен». И назначение Помпео на третий по важности политический пост в стране обусловлен тем, что нет человека более доверенного. Майк Помпео обкатанный, понятный, присягнувший Трампу. Другими словами, все идет к тому, что буде только президент и все - команды Трампа не существует. Она разваливается.

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, изучавший историю американских спецслужб:

«Тираннозавр Рекс» поддержал «русскую версию» покушения на Скрипаля, и его сразу уволили

- У кадрового решения Трампа целый ряд причин. Во-первых, чуть ли не с первых минут Тиллерсона в госдепе ходили слухи, что эта должность не очень-то ему и нужна, «Тираннозавр Рекс» не имеет опыта во внешнеполитических делах и просто не знает, как решить многочисленные проблемы. Во-вторых — сами результаты его работы за год со дня назначения. Вернее, их полное отсутствие. Все значимые прорывы (например, многомиллиардные оружейные контракты после визита Трампа в Саудовскую Аравию) — заслуга Белого дома, но никак не госдепа. В-третьих, постоянные вбросы в СМИ о конфликте президента и госсекретаря. Американские газеты писали даже, будто последний как-то за глаза назвал Трампа «кретином». Фейк? Возможно. Но на пустом месте такие слухи не возникают. Более того, Тиллерсон имеет заметную популярность среди сторонников Трампа, то есть магнат, недавно объявивший о намерении идти на второй срок, таким образом устраняет потенциального соперника из своего же лагеря на президентских выборах-2020. Наконец, на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что более чем уверена в «кремлёвских следах» отравления в Солсбери перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля. Тиллерсон эту версию немедленно поддержал. В отличие от Белого дома. И сразу после этого «Тираннозавра» уволили. Совпадение? Уж очень характерное.

Что касается нового госсекретаря Майкла Помпео, то выходцы из ЦРУ в американской внешней политике — отнюдь не новость. В конце сороковых годов ветеран тайных операций Уолтер Беделл Смит был послом США в СССР, потом три года возглавлял Центральное разведывательное управление, после чего занял пост заместителя госсекретаря. Так что ничего необычного в решении Трампа нет.

Американист: с приходом нового Госсекретаря российско-американские отношения ухудшатся

- Это же не сиюминутная проблема. Вопрос о возможном уходе Тиллерсона стоял достаточно давно, - говорит руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. - У них разные взгляды, разные игры в аппарате Белого дома. Ничего неожиданного тут нет. И не надо иллюзий - эта рокировка Трампа вообще ничего не изменит в наших отношениях. Они испорчены серьезно и надолго. С приходом Помпео взаимоотношения между США и Россией останутся стабильно плохими. А Могут и вовсе ухудшиться. Мы не знаем, что завтра случится в Сирии или КНДР.