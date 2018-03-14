Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!

СЕГОДНЯ 01:22 2018-03-14T01:31:56+03:00

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин обнаружил, что уже много лет водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках, которую академики признали лженаукой. На что спускают народные рубли? Часть 1 [видео]

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ГЕНИАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО?

- Получается, вы, господа, мошенники, - вдруг сказал я…

Фраза вырвалась сама собой и нахально повисла в воздухе.

Ученые одновременно открыли рты, но не издали ни звука.

Эксперт и бизнесмен Александр Пригодин стал пунцовым, профессор Серпокрылов ошарашенно качал головой. И лишь коммерческий директор фирмы «Пуролайт-Трейд» Грибова чуть заметно усмехнулась.

Все. Отступать некуда. Теперь остается лишь резать начистоту.

И понеслось…

- Давайте честно, вы мошенники, - сурово повторил я. - Или комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой только что совершила самоубийство. Академики уничтожили свою репутацию, безосновательно обвинив вас. Но если академики правы, тогда поздравляю - это афера века.

Я наговорил бы кучу добрых слов. Что искренне восхищен. Масштабом, наглостью, талантом. Что, хотя русские давно умеют обворовывать друг друга творчески, на этот раз вышло вообще гениально…

Но история была запутанна, и передо мной могли оказаться честные люди…

- Хорошо, мы готовы на эксперимент! - наконец-то обиделся Пригодин (я этого давно ждал). - In vitro так in vitro! (с латыни - «в стекле», то есть - эксперимент в пробирке. - В. В.)

Профессор Серпокрылов несогласно покачал головой.

- Давайте испытаем препарат! - с каким-то отчаянием крикнул Пригодин. - Что ж. Ладно! Просто вы не представляете, чем это закончится!

- Чем?

- Академики ничтоже сумняшеся залезают к нам в карман, так?

- Они считают, что вы умыкнули миллиарды, - кивнул я.

- Хорошо! - нервничал он. - У меня вопрос: они знают, что будет дальше?!

- Ну что? - любовался я Пригодиным.

Он даже внешне был похож на моего старого «приятеля» - питерского изобретателя Виктора Петрика, долго таскавшего меня по судам. Тот с помощью уважаемого политика Бориса Грызлова точно так же пытался освоить 70 миллиардов казенных денег. Это бюджетное баловство случилось в уже далеком 2010-м, когда в рамках госпрограммы «Чистая вода» Петрик со своим «чудо-нанофильтром» (чистящим вроде бы все - от кока-колы до радиоактивных отходов), чуть не сорвал джек-пот. Он вместе с Грызловым (соавтором изобретения) уже подобрался к правительственному решению, по которому их наноизделие будет вмонтировано в каждый дом.

Но комиссия по лженауке фильтры Грызлова - Петрика проверила и назвала опасным шарлатанством. Грызлов проклял академиков («мракобесы»), Петрик - меня (за то, что я описал прохиндиаду, Петрик начал говорить о дуэли).

Но затеянный прессой и учеными шум все-таки сорвал наномечты и - что большая редкость - сорвал разграбление бюджета…

И вот - новая водяная история.

Глава фирмы «Пуролайт-Трейд» Александр Пригодин и его коммерческий директор Ольга Грибова были поражены скепсисом журналиста.Фото: Владимир ВОРСОБИН

МЯТЕЖ ВОДОКАНАЛОВ

А началось все с коллективного письма директоров мятежных российских водоканалов (Новокузнецк, Барнаул, Мыски, Калтан, Прокопьевск, Осинники, Междуреченск) в адрес комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Коммунальщики предложили ученым разгадать загадку. Уже много лет федеральная власть заставляет региональные водоканалы ежемесячно платить по 300 - 600 тысяч рублей неведомо за что. За странный эликсир под названием «Бингсти», который надо капать… в канализацию.

Дескать, мы, нищие, предбанкротные водоканалы, не возражаем: 10 лет кАпали, и будем кАпать, коль Москве это надо. Более того, мы, как и сотни водоканалов России, повинуясь Санитарным правилам и нормам (далее СанПиН), диктующих применение эликсира, за десять лет уже потратили на него по 50 миллионов рублей КАЖДЫЙ.

У производителя препарата - монополия. Он - единственный в стране. Поэтому стоимость на него только растет. И миллиарды рублей капают из кошельков граждан, так как расходы на эликсир включены в коммунальные тарифы для населения...

Мол, мы знаем: «Бингсти» служит для дезинвазии сточных вод (уничтожения яиц паразитов). Но просто любопытно, пишут коммунальщики, как это работает? Ведь один литр препарата расходуется на 6 тысяч кубометров сточных вод, и хотя в такой концентрации и цианистый калий безвреден, производитель утверждает, что уничтожается 99 процентов паразитов… Притом что яйца аскариды человеческой (глистов, простите. - В. В.) прекрасно живут даже в формалине.

Кроме того (цитирую письмо), «заявленные свойства препарата у нас нет возможности проверить, поскольку жизнеспособных яиц паразитов в сточной воде нет ни на поступлении (т. е. до применения эликсира. - В. В.), ни на сбросе (после)».

«Прошу вас помочь нам понять, действительно ли данный препарат эффективен для дезинвазии сточных вод или это лженаука», - попросили ученых коммунальщики.

Комиссия Академии наук созвала биологов, паразитологов и принялась изучать чудо-эликсир. И, судя по тексту заключения, не то что удивилась. Уверен, в академии писали его, превозмогая хохот...

«Бингсти» оказался… дистиллированной водой. В которой (если верить очень туманному описанию производителя) растворена проросшая ботва картофеля из расчета 2 грамма проростков картофеля на 6000 тонн (!!!) сточных вод.

«Получается 0,1 мг сока проростков картофеля на кубометр (тонну). То есть сока 150 - 200 граммов проростков картофеля достаточно для обеззараживания всего суточного объема сточных вод такого города, как Петербург, 35 граммов - Казани, 8 граммов - Новокузнецка или Череповца?» - изгалялись ученые.

В общем, «Бингсти» легко опровергал биологию, паразитологию и даже современную медицину (последняя кое-как объясняет действие гомеопатии на человека через самовнушение, но «бронированные» яйца паразитов в пяти защитных оболочках, говорят, не очень впечатлительны).

Далее комиссия подсчитала, сколько зарабатывают авторы «Бингсти».

Картофельная ботва, бесхитростно растворенная в воде, обходилась российским гражданам в два раза дороже золота. Затея гениальная. Рентабельность рекордная - себестоимость эликсира почти нулевая (вода и обыкновенный картофель), а как хорошо за это платят…

«Стоимость дезинвазии сточных вод, - указано в заключении, - будет обходиться производителю в 14 миллиардов (рублей) в год. Осадка - еще 30 миллиардов, и примерно 20 миллиардов на обработку навоза и навозных стоков… С учетом того, что регулярной дезинвазии предполагается подвергать детские площадки, территории выгула домашних животных, дошкольных и образовательных учреждений, почву и даже снег… суммарные затраты на подобную «профилактику паразитарных заболеваний» сопоставимы с государственными бюджетными расходами на всю систему здравоохранения в целом».

В итоге комиссия РАН по борьбе с лженаукой делает вывод: за 10 лет в канализацию утекли миллиарды рублей российских граждан, а скоро могут утечь чуть ли не сотни миллиардов.

И появляются четыре простых вопроса.

1. Откуда взялся «Бингсти»?

2. Кто его проверял?

3. Почему десять лет водоканалы безропотно покупали препарат?

4 (и главная загадка). Благодаря чему (или кому?) раствор картофельной ботвы стоимостью 4500 рублей за литр взобрался на государственную вершину - российские СанПиН?

Вот так в Ростове-на-Дону паковали «волшебный эликсир» «Бингсти», свойства которого по-разному удивили чиновников и экспертов.Фото: Владимир ВОРСОБИН

ВСЕСИЛЬНАЯ БОТВА

Но у комиссии по борьбе с лженаукой было одно слабое место.

Ученые не снизошли до опыта. Снова цитирую их заключение:

«Эксперты комиссии столкнулись с категорическим нежеланием специалистов в области паразитологии участвовать в подобном исследовании. По их мнению, подобное исследование антинаучно и бессмысленно, уважающему себя ученому «стыдно подобными вещами заниматься» (дословно). Развести миллиграмм водного раствора проростков картофеля в 20 литрах воды и ожидать негативного воздействия на яйца паразитов глупо. Результат очевиден, подобные «открытия» экспериментальному опровержению не подлежат. Но в случае острой необходимости комиссия готова оказать содействие в организации подобного эксперимента, несмотря на всю его бессмысленность и бесполезность».

То есть ученый снобизм чистой воды. Капнули бы в пробирке раствором на мерзкое животное - и готово дело для прокуратуры, Счетной палаты, Минздрава и суда… Странно.

Решив ничего не брать на веру, я вылетел в Ростов-на-Дону.

У «Бингсти» была еще и географическая аномалия.

Все, что касалось эликсира, накрепко связано с Ростовом.

Там его изобрели. Там же находится завод монополиста-производителя «Пуролайт-Трейд». Там же гнездились таинственные почитатели эликсира, которые оказались удивительно всемогущи.

Как только какой-то из российских водоканалов лез в бутылку и с криком «вы там, наверху, с ума сошли?!» отказывался от закупки «Бингсти», в прокуратуру шло письмо от некоей организации «Здоровье нации и эколого-паразитологическая безопасность», начинающееся так:

«Президент России в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что на экологическую безопасность страны нельзя жалеть ни средств, ни сил...»

Руководит «Здоровьем нации» генерал-майор в отставке Виктор Сечиных (в 90-х годах замкомандующего Уральским округом Внутренних войск по работе с личным составом). Бравый, судя по фото на сайте, генерал, осыпанный орденами, на мой звонок реагирует нервно.

Мол, не знаю никакого «Бингсти»!

Что вам нужно?! Кто вы?! При чем тут я?!

О письмах тоже ничего не ведает, хотя там стоит его подпись.

Нормальный анти-паразитический генерал, который вроде бы не ведает, что именно его «Здоровье нации» тащило непокорные водоканалы в суд.

Тащило, когда те упорствовали (например, коммунальщики Улан-Удэ и Иркутска) и продолжали экономить, то есть не капали чудо-эликсир, а уничтожали паразитов по старинке с помощью вполне сносной советской технологии - «иловыми картами» (там паразиты сначала подсушиваются и умирают по всем законам биологии - в специальных отстойниках в течение трех лет, выжигаемые солнечной радиацией и морозами).

Там, в суде, прокуроры добивали смутьянов санитарной конституцией России - СанПиН, которые словно специально были изменены в 2014 году. Там появился загадочный пункт - 16.7.4. «Дезинвазия осадков сточных вод», над которым до сих пор ломают головы ученые.

- Впечатление, что СанПиН написали специально для «Бингсти», в любом случае это, мягко говоря, очень подозрительно, - говорила мне в Москве доктор биологических наук, завкафедрой микробиологии Академии имени Скрябина Татьяна Грязнева.

В одном из провинциальных городов (я пообещал засекретить этого очень уважаемого в российском ЖКХ специалиста) мне объяснили, что подпись под этим пунктом в СанПиН, поставленная в 2014 году главным санитарным врачом России Анной Поповой, даже не золотая. Брильянтовая.

- Пункт 16.7.4 диктует (несмотря на официальный ответ Роспотребнадзора «Комсомолке», что этот пункт лишь рекомендует, но суды считают его законом. - В. В.) несколько методов, - рассказал он. - В документе нет давно построенных иловых карт, где паразитов находят в 0,01 процента случаев. Там прописаны методы или финансово невозможные для провинциальных городов, как гигантские метантеки, неведомые даже специалистам биобарабаны, или заграничный препарат тиазон. А это сотни миллионов рублей. Или последний пункт в списке - «экономный «Бингсти» «всего-то» за 5 - 6 миллионов в год.

Ну то есть отличная замануха для водоканалов - вы делайте вид, что боретесь с паразитами, отстегивайте по полмиллиона в месяц, и не будет ни прокуратуры, ни судов.

- Это мошенничество, которому я на своем водоканале сопротивляюсь изо всех сил, - вздыхает специалист. - Почему мы должны вносить эту жуть в тарифы для населения?! Из Москвы периодически приезжают разные прохиндеи с подобными чудо-эликсирами. У них в Москве хорошая крыша, но мы от них успешно отбивались. Но чтобы кто-то проник в СанПиН?!

- А если эликсир все-таки работает? - спросил осторожно я. - Как бы очередного Джордано Бруно сгоряча не сжечь…

- Вы это серьезно?! - внимательно посмотрел на меня коммунальщик.

Пожимаю плечами. Мне предстояла встреча с создателями «Бингсти», и я уже ждал чего угодно.

К тому времени я обзвонил чуть ли не всех главных паразитологов страны в поисках человека, который лично испытывал препарат. Я ходил по институтам, лабораториям в поисках хотя бы одного сохранившегося результата эксперимента…

Передо мной открывался во всей своей душевной простоте и наивности ученый мир России, полный шулеров, прохиндеев и святых людей.

Продолжение следует.