Миллиарды рублей собирают с граждан и… спускают в канализацию! Часть 2

СЕГОДНЯ 01:23 2018-03-15T01:57:56+03:00

Спецкор «Комсомолки» обнаружил, что водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках [видео]

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Суммы гигантские. Но академики признали такую борьбу лженаукой. Так на что спускают народные рубли?

Окончание. Начало в номере за 14 марта с. г и на сайте.

БИНГО + ГАНГСТИ = «БИНГСТИ»?

В предыдущей части неосторожно затеянного журналистского расследования я выехал в Ростов-на-Дону - чтобы понять, права ли Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой, обвинившая структуры Рос­потребнадзора в содействии большой афере.

По заключению академиков, препарат «Бингсти», разработанный ростовскими паразитологами и включенный в главный санитарный документ страны - СанПиН, на самом деле… дистиллированная вода с ничтожной примесью ботвы картофеля. Причем с такой ничтожной - что цианистый калий в такой дозировке был бы безвреден. По мнению академической комиссии, это было бы вполне рядовым (хотя и нахальным) мошенничеством, если бы «эликсир» не был включен в тарифы водоканалов для населения СОТЕН российских городов. И если бы его не принуждали закупать на государственном уровне, с помощью прокуроров и судов, от чего в канализацию (в прямо смысле слова) за десять лет бессмысленно слили миллиарды рублей…

На ученых блогах история «Бингсти» рассказывается как анекдот.

«Есть в районе Люберец замечательный институт имени Лорха. Там посмотрели «Бингсти». Ухохотались! - пишут на одном из них. - Интересные расчеты. Авторы эликсира считают, что его ДВ (действующее вещество) - картофельный соланин, в препарате его 0,003 мг на литр. Сотрудники института подсчитали, что в 2 раза больше солонина поступает в канализацию от каждого жителя! (при чистке картофеля его сок туда смывается). То есть съел в обед порцию пюре - невольно обеспечил дезинвазию (очистил от паразитов) 40 000 кубометров сточных вод.

Но важно было разобраться, не ошиблась ли Комиссия РАН. Вдруг мы имеем дело с эпохальным открытием, опровергающим закостенелую биологию?..

И, перед тем как встретиться с создателями «Бингсти», я попытался найти документальные основания для включения эликсира в санитарные нормативы страны.

И я отправился в путешествие по институтам, лабораториям в поисках живого ученого, который лично испытывал этот препарат.

ИН ВИТРО ВЕРИТАС

Сначала решил - недоразумение. Мне просто чертовски не везло! Я обзванивал институты, указанные в ответе Роспотребнадзора «Комсомольской правде» и получал один и тот же ответ: «А что такое «Бингсти»?!»

И лишь в Тюменском институте инфекционной патологии вспомнили - дескать, да, делали анализ, но не на эффективность препарата.

Скоро я получил еще несколько подтверждений от институтов - дескать, да, давным-давно анализировали «Бингсти», но не ин витро. То есть никто не капал в пробирке на паразита эликсиром.

Все сохранившиеся документы были о чем угодно, только не об его эффективности. А в тех редких случаях, когда действие препарата все-таки исследовалось, документы чудесно исчезали.

Например, в Институте паразитологии им. Марциновского, проводившем исследование эффективности препарата, они не сохранились.

Они не сохранились и в Институте паразитологии Ростова-на-Дону. В Институте экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина они нашлись, но там тестировалась экологическая безвредность препарата, и вода с картофелем оказалась абсолютно безопасна.

Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев действие «эликсира» описал просто: «Не работает!»Фото: Владимир ВОРСОБИН

Скоро возникло подозрение, будто кто-то собирал нужные документы, старательно избегая решающего опыта (пробирка, паразит и гомеопатический раствор картофельной ботвы).

И через неделю блужданий по академическим коридорам меня разбирал хохот. Российская наука своим простодушием напоминала анекдот о поручике Ржевском, севшим за карточный стол с джентльменами. Те верили на слово. а потому поручику «карта и пошла»!

Возьмем, к примеру, кандидатскую работу некоего Серегина (он, конечно, тоже оказался из Ростова), чья тема - вот удача! - именно эффективность «Бингсти». Казалось, вот шанс узнать правду. Тем более работа успешно защищена в святая святых российской паразитологии - Академии имени Скрябина, при участии уважаемых ученых авторитетов - академика РАН Юрия Рахманина и директора Института паразитологии Александра Успенского.

Именно на эти фамилии опираются создатели эликсира - профессор Серпокрылов и производитель «Бингсти» Александр Пригодин.

Звоню Рахманину - вы испытывали «Бингсти»?

- Нет, - удивляется академик. - Ничего не могу об этом сказать...

Успенский, директор института, в котором и произошла защита «эликсира», нервничает. Сначала он замечает, что «в таких дозировках препарат действительно может и не работать», а потом уходит в оборону: «Мы за чистоту эксперимента не отвечаем, это выполнялось на базе другого (ростовского. - В. В.) института. Они делали и экспериментальную часть.

- Авторы могут подделать результаты? - спрашиваю.

- У нас в году по двадцать защит, - вздохнул профессор. - Нам нужно все бросить и каждую диссертационную работу перепроверять? Поэтому ответственность несут официальные оппоненты. Они нам дали положительные заключения.

Звоню оппоненту - директору Института паразитологии Курска профессору Наталье Малышевой.

- Сомнения высказываются в производственных испытаниях, - объясняет она. - А научный эксперимент (смеется, мол, полноте - это такая мелочь!)... Да и решение принимает научный совет из уважаемых ученых, академиков…

- Но они кивают на вас - мол, решение приняли, потому что вы одобрили работу, - блуждал я в ученой логике. - Вы проверяли «Бингсти»?

- Нет, конечно, - удивилась профессор. - Данные предоставил Серпокрылов.

То есть опыты проводил тот самый профессор Серпокрылов, который совместно с бизнесменом Пригодиным запатентовал «Бингсти» и производит эликсир?..

Фамилию профессора Малышевой я обнаружил в Координационном совете организации «Здоровье нации» (о ней говорилось в прошлой части репортажа), которая через суд заставляет водоканалы закупать «Бингсти».

Круг замкнулся.

- На совещаниях Роспотребнадзора препарат хвалят, - увлеченно рассказывала профессор Малышева.

И это, черт побери, уже не удивляло! Русская наука напоминала проходной двор, в котором можно сделать «научными» хоть живую воду, хоть мертвую, хоть меч-кладенец. Были бы деньги.

ТАКАЯ У НАС «БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ»

Нашу встречу авторы «Бингсти» старательно записывали на видеокамеру.

- Я это на всякий случай, - добродушно подмигнул владелец «Пуролайт-Трейда», производителя эликсира, Александр Пригодин и подмигнул: - Мы же хотим избежать фальсификаций, правда, Владимир?

- За то и борюсь! - вздыхаю, отдавая должное привычкам ростовских ученых. - Но от чего на вас так взъелись академики?!

- Воровство! - вдруг сказал Пригодин. - Мы неудобны, мы боремся с коррупцией…

- То есть вас оболгали коррупционеры?! - обомлел я.

- Ну разумеется! - пожал плечами производитель «Бингсти».

Из его рассказа выходило следующее: в 90-х принято санитарное правило, по которому убивать паразитов (они же гельминты) в канализации следовало только при их наличии. Если лаборатория находила вдруг уцелевших на «иловых картах» (официально это случалось в 0,1 - 0,2 процента от общего количества проб), их выжигали гашеной известью.

Отчего, мол, и случилась коррупция. Ведь легче дать взятку паразитологу, который «не найдет» червей, чем тратиться на известь…

Коррупция паразитологов, которые торгуют пробами, надоела даже Роспотребнадзору, и вольнице водоканалов пришел конец - появился новый СанПиН, диктующий уничтожение паразитов, - вне зависимости, есть они или нет, - и, конечно, «Бингсти».

Теперь Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, дескать, лоббирует интересы водоканалов, не желающих платить за препарат….

- Но как работает вода с ботвой? - задаю я наболевший вопрос.

- Она вовсе не убивает паразитов, - подключился к разговору благообразный профессор Серпокрылов. - Наоборот. Препарат стимулирует гельминты к развитию… Яйцо созревает раньше срока и гибнет. Причем если концентрацию препарата увеличить, то действие его будет слабеть. В концентрированном виде «Бингсти» не обидит даже бактерию!

- Биологи считают это белибердой, - вздыхаю. - Как может гомеопатия впечатлить червей?

- Мы не знаем, - пожал плечами Пригодин. - Точно так же, как ученые не знают, как работает половина лекарств в аптеке. Но мы заметили - если посадить один куcт картофеля на гектар, к нему сползаются с округи все черви-нематоды и жрут картошку. Оказалось, что человеческие паразиты и картофельные - одноклассники (заведующая кафедрой микробиологии Академии имени Скрябина Татьяна Грязнева назвала это полнейшей чушью). Подумали - а давайте попробуем, и получилось!

Теперь наша жизнь состоит из уговаривания водоканалов - примените, пожалуйста, - жалуется Пригодин.

- Их заставляют через суды, - возражаю.

- Ну-ну, - засмеялся Пригодин. - Суды заставляют водоканалы бороться с паразитами, а те хотят по старинке всунуть кому-то взятку! Знаете, кто у нас самый потребляющий «Бингсти» регион? Дагестан. Правда, ни один литр препарата никогда туда не поставлялся, а по документам - полная очистка республики от паразитов!

Потому, дескать, объемы производства не те, смешивание воды с ботвой идет лишь 32 дня в году, и этого пока хватает на «обеззараживание» 150 городов.

- Кстати (задумывается бизнесмен). В свое время компания «Мираторг» подписала с нами договор - 15 - 16 тонн препарата в год. Правда, купили 2,5 тонны, потом 600 литров. И отказались от закупок (на официальный запрос «КП» компания «Мираторг» не ответила).

- А вот почему, как думаете? - ищу хотя бы тень сомнения на веселом лице.

- Мировое фармацевтическое лобби, - машет рукой Пригодин. - Кому-то выгоднее препараты буржуйские…

- А если Комиссия по борьбе с лженаукой права и ваш эликсир пустышка?

- Хотите эксперимент? - вдруг решился бизнесмен и вытащил телефон. - Я сейчас звоню одному из ведущих ученых России - Сергею Козлову (главный военный паразитолог страны. - В. В.).

- Вы ему доверяете? - на всякий случай уточняю.

- Конечно!

Набирает номер. Ставит на громкую связь.

- Сергей Сергеевич, здравствуйте! Это Пригодин… Как ваше драгоценнейшее… (Идет обмен любезностями.)

У вас есть какое-то сомнение в эффективности «Бингсти»? - наконец спрашивает Пригодин.

- По-моему, это развод лохов, - интеллигентно отвечает Козлов.

- А вы испытывали препарат?

- Да, - отвечает паразитолог, - и гельминты прекрасно после него жили.

(Потом главный военный паразитолог страны по-армейски скажет мне прямо: «Они сделали лазейку в СанПиНе для честного образа отнимания денег. Втюхивают воду - налогоплательщики платят».)

Такого удара создатели эликсира не ожидали… После восстановительной паузы решили: кто-то подсунул Козлову не тот эликсир.

- Ничтоже сумняшеся к нам залезают в карман. У меня вопрос: они знают, что будет дальше?! - вдруг начал грозиться мне Пригодин. - Давайте испытаем все средства, что есть в СанПиНе, интересные будут результаты! И учтите, что на «Бингсти» было защищено около 60 кандидатских и двух десятков докторских.

- Нисколько этому не удивлен - улыбаюсь….

«Но как действительно эликсир попал в СанПиН? - мучился я над безнадежной загадкой. - Как этим хорошим ребятам удалось получить госмонополию?»

Запасы препарата «Бингсти» забили все подсобки таганрогского водоканала: лей - не хочу!Фото: Владимир ВОРСОБИН

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев очень доступно объяснил.

- Когда я пришел на должность 4 года назад, здесь творилось еще круче, - рассказал он. - Вижу - какие-то хмыри поливают иловые осадки из ржавых бочек. Дескать, убивают яйца гельминтов. Я говорю - стоп-стоп. Идите отсюда. Они начинают запугивать природоохранной прокуратурой, мол, мы здесь крепко сидим, знаем того, этого. Я их послал на… Ну то есть выплатил 10 миллионов паразитам по контракту (пришлось) и закрыл их лавочку. А эти черти с «Бингсти» работают более основательно. Мало того что они пролезли в СанПиН, эту хрень в тарифы для населения внесли!

- Но почему вы считаете, что это хрень?!

- Ну не убиваются они (паразиты. - В. В.)! - бьет глава водоканала по столу кулаком. - Мы делали исследования - отправляли «Бингсти» в нейтральную лабораторию, нам по секрету сказали: не дергайтесь, тема аффилирована наверху. В институте закрытом подтвердили - ребят, препарат не работает, но официально подтверждать ничего не будем.

- Но как он попал в нормативные документы?

- Давайте посчитаем, - предложил Плетменцев. - Сейчас я плачу за хрень 800 тысяч рублей в месяц. Точнее - жители Таганрога платят. 7 миллионов в год. Десять лет назад наш водоканал сопротивлялся, и тогда за реагент заплатил… город. То есть эти ребята наехали на мэра, и он отстегнул из бюджета. В 2014 году «Бингсти» включают уже на федеральном уровне в СанПиН. Что абсолютно естественно.

- То есть?

- Думаю, посмотрели на издержки, связанные с административным ресурсом, вплоть до Москвы. И чтобы прикрыть задницу, закрепиться, надо было вводить в СанПиН. Потому что деньги уже большие собирались…

- Но почему академики и водоканалы устроили бунт?

- Нищие мы! - воскликнул глава водоканала. - Предприятие - банкрот, живет на кредиты, и когда кто-то тащит у предприятия полмиллиона в месяц, хочется спросить (непечатно) - какого черта эта хрень не работает?!

Таганрогский водоканал периодически штрафуют за находки паразитов. При том что «Бингсти» здесь применяют аккуратно (даже профессор Серпокрылов признает - технологи здесь лучшие в области). Пустыми коробками от эликсира забиты бытовки, над стоками стоит бочка и капает, капает, капает… А водоканал штрафуют, штрафуют, штрафуют.

- У нас за 10 лет не было и минуты, чтобы препарат не поступал в стоки, - клянется технолог. - Я говорю Рос­потребназдзору (уже кричит Плетменцев): мы играем по вашим правилам - мы льем, мы платим, почему новый наезд и штрафы?! Вы там между собой - торговцы и проверяющие - не договорились?!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Афера или научный прорыв?

И Роспотребнадзор ответил:

«Роспотребнадзор 05 марта 2018 г. после поступления запроса от издания «Комсомольская правда» официально запросил заключение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией результатов научных исследований при Президиуме РАН.

После получения оно будет детально изучено экспертами научно-исследовательских организаций для формирования позиции».

А редакция «КП» с учеными из Ростова и Российской академии наук готовит научный эксперимент, который, надеюсь, наконец-то выведет историю с «Бингсти» на чистую воду.

И станет ясно: препарат - недооцененный прорыв российской науки? И тогда комиссия Академии наук будет должна как минимум извиниться перед создателями и производителями препарата. Или это бюджетная афера на миллиарды рублей? Тогда у Роспотребнадзора и Генпрокуратуры будет о чем поговорить…