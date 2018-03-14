Что же такое выпил Скрипаль
Вот йад, который выпил Скрипаль.
А это полиция,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.
А это британский научный эксперт,
Который примерно выяснил спектр
И сообщил результаты полиции,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.
А это британские медиа,
Сразу узнавшие из википедии
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же там выпил бедный Скрипаль.
А это британский премьер Тереза,
Узнавшая из британской прессы,
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.
А вот ультиматум, играющий мускулом,
Который Терезою выдвинут русским,
Поскольку давно всем известен спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.
А это *** длиною с экватор,
Положенный русскими на ультиматум,
Который выдвинула Тереза
Узнавшая всё из британской прессы,
Которая знает всё лучше полиции
Которая тщетно узнать стремится
Что же там выпил нещастный Скрипаль.
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