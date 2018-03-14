Биохимик и писатель из Англии Жорес Медведев: Отравление экс-офицера ГРУ в Британии могли подстроить беглые олигархи из России

СЕГОДНЯ 07:40 2018-03-14T08:34:04+03:00

Известный ученый и автор книги "Полоний в Лондоне" - о всех нестыковках в деле о покушении на шпиона-предателя Сергея Скрипаля

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Не успел Лондон подзабыть историю с гибелью отравленного полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, как грянул новый, еще более скандальный случай: экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, перебравшегося в Британию после обмена на российских агентов в 2010 году, нашли вместе с дочерью Юлией на скамейке в Солсбери. Уже почти неделю они в коме, а британский премьер Тереза Мэй тем временем объявила в парламенте, что во всем виновата Россия. Назвала вещество, которым был отравлен перебежчик, - нервно-паралитический газ "Новичок" российского производства, и выдвинула нам ультиматум: до вечера вторника дать исчерпывающий ответ о случившемся. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения "чушью" и вновь потребовал дать российским специалистам доступ к расследованию ЧП.

"Комсомолка" решила обсудить скандал как с политической, так и с научной точки зрения с живущим в Лондоне известным ученым и писателем Жоресом Медведевым. Брат-близнец известного советского публициста-диссидента Роя Медведева ранее написал книгу "Полоний в Лондоне", где подробно исследовал гибель Литвиненко. За новой историей он сейчас наблюдает с не меньшим интересом.

СПЕЦСЛУЖБЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДРУГИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- Жорес Александрович, по-простому можете объяснить про газ "Новичок"? Есть ли он у спецслужб?

- Это боевое отравляющее вещество (то есть применяется для массового поражения противника. – Авт.). А спецслужбы всегда предпочитают использовать биологические отравляющие вещества. В виде аэрозоля, порошка, раствора. Идентифицировать их невозможно, потому что это комплексное соединение аминокислот, пептидов, алкалоидов. Вот вам примеры из этой области: отравление Виктора Ющенко на Украине, Ивана Рыбкина в Киеве, Егора Гайдара в Ирландии. Ни в одном из этих случаев яд не был идентифицирован.

- Как действует этот "Новичок"?

- Очень быстро. Все нервно-паралитические газы действуют быстро. Они для этого и разрабатывались. Из легких он сразу попадает в сердце. Только при пищевом отравлении это происходит сравнительно медленно.

- Где был отравлен Скрипаль и каким образом?

- Очень трудно спекулировать на эту тему. Наиболее вероятной версией мне поначалу казался дом. Но раз жертвы успели побывать в ресторане, в магазине, то, возможно, злоумышленник подошел уже в парке.

- Можно ли применить такой газ избирательно, чтобы не пострадали остальные? В том же ресторане?

- Невозможно. Ну или нужно близко подойти к человеку и прыснуть ему в лицо. А рассеивать газ где-то вблизи нереально. Британские СМИ пишут, что пострадало еще 20 человек, но никаких конкретных данных не приводят. Главное, что Скрипаль до сих пор жив. Доза оказалась недостаточной, так что покушение провалилось. И думаю, что покушающийся не заинтересован в том, чтобы жертва так долго лежала в больнице и еще могла бы очнуться и что-то сказать.

- А это возможно? Ведь разработчики говорят, что в случае спасения человек остается нежизнеспособным инвалидом.

- Ну, пострадавший полицейский же очнулся и дает какие-то показания. Только что именно - нам не говорят.

- Почему прибывший к потерявшему сознание Скрипалю полицейский пострадал, а медики - нет?

- Потому что они, грубо говоря, получили уже пациента. В своем тщательно вентилированном помещении. А полицейский, можно сказать, дышал с ним рядом одним воздухом.

- Создатель "Новичка" Вил Мирзаянов, который теперь проживает в США, издал книгу, где приводит формулу своего творения. Получается, это доступно для любителя?

- Боевое вещество любителю не нужно. Он будет применять более доступные вещи - цианистый калий и другие. Террористы находят разнообразные формулы в интернете, проблем у них с этим нет.

- Вы, кстати, с Мирзаяновым и его коллегами не знакомы?

- Нет. В Советском Союзе был создан Институт биоорганической химии при Академии наук. Академик Юрий Овчинников, которого я знал лично в период моей работы в стране, заведовал секретной лабораторией по биоорганическим ядам. Они основывались на ядах змей, комаров, жуков. Там было огромное количество разнообразных сложных ядов. Один из них применялся в 1978 году болгарскими спецслужбами против диссидента Георгия Маркова. Ему выстрелили в ногу драбинкой с биоорганическим ядом (вещество рицин). Умер через сутки, и только патологоанатомы нашли драбинку с дырочками. Случаев, на которые можно ссылаться, много, но нынешний - первый с применением боевого отравляющего вещества, которое готовилось для других – глобальных - целей, а послужило для местного убийства.

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО

- Как считаете, кому выгодно такое громкое и показательное убийство?

- Естественно, не России. Это провокация. Надо обратить внимание, что сделано это за несколько дней до выборов президента России. Раскрученная в Британии кампания в связи с Чемпионатом мира по футболу, который вместо Британии этим летом пройдет в России, тоже может навести на определенные подозрения. Утверждать ничего не могу, но это может быть частная инициатива каких-то групп, жаждущих обострить отношения двух стран. Очень много кто в этом заинтересован. Эти группы могут быть связаны с живущими на Западе российскими олигархами. Например, с тем же Ходорковским. Думаю, что не случайно пару дней назад по всей Британии показывали фильм про Путина с участием Ходорковского, Касьянова и разных эмигрантов. Очень негативный, стопроцентно лживый. Хорошо снят, с мощной рекламой, показ в прайм-тайм. В Британии идет интенсивная кампания против президента России. Связано ли это с выборами или делается на перспективу - не знаю.

- То есть чисто английское убийство?

- У меня такое впечатление, что Америка в этом точно не замешана. Американцы сделали бы все гораздо тоньше. Не исключено, что это работа местных любителей. Мне трудно поверить, что это сделала профессиональная спецслужба - такое грубое покушение! Скорей всего, это антироссийски настроенные группы, которые наняли полупрофессиональных исполнителей. Задача - чтобы в общественном пространстве появились новые антироссийские сценарии.

ЛИТВИНЕНКО ЗАКАЗАЛ БЕРЕЗОВСКИЙ

- А в случае с Литвиненко было не так грубо? Кто-то называет нынешнее покушение копией предыдущего.

- Нет, это не копия. Тем более там все четко выходит на заказчика – беглого олигарха Бориса Березовского. У меня в этом сомнений нет! У Литвиненко доза тоже оказалась недостаточной. Если бы он умер сразу, то полоний бы не обнаружили, и такого скандала не случилось бы.

- Вчера бывший владелец «Евросети», обитающий сейчас в Англии, Евгений Чичваркин в интервью The New York Times сообщил: за ним якобы следят мужчины-россияне - стоят часами под дверью, семечки лузгают – так и сказал!

- Очень много выбрасывается фальшивой информации. Марина Литвиненко тоже часто появляется на ТВ. Эта антироссийская публика мобилизуется по максимуму.

ПОЧЕМУ НАМ НЕ ДАЮТ ДОСТУП К ОТРАВЛЯЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ

- Какие теперь могут быть последствия для Москвы и Лондона?

- Случай с ультиматумом, конечно, беспрецедентный. Тереза Мэй делала заявление на эту тему, ничего не понимая в специфике отравляющих веществ. Ощущение - ей просто дали готовый текст для выступления. А здесь нужно обсуждение специалистов, предоставление более подробного материала. То, чего и требует сейчас Россия.

- Дадут ли нам доступ к отравляющему веществу?

- Это совершенно исключено. У них самих, как я понимаю, нет четких документальных материалов. Это только предположения, основанные на симптомах. А конкретно вещество так и не обнаружили. Я просмотрел прессу, никаких точных данных о характере соединения, характере анализов нет. Это сложная научная аналитическая работа. Тут много процедур, много вариантов, ничего из этого представлено не было. Мэй должна была говорить в парламенте простыми словами, а специфику она объяснить не может. Но Россией ультиматум отвергнут, следующий ход за Лондоном. Британия может отозвать своего посла из Москвы, но такие меры вызывают зеркальный ответ. Поэтому британцы должны серьезно подумать. Сейчас они выбрали вариант публичного скандала. Предполагаю, что стороны покричат, но серьезного дипломатического продолжения не будет. Потому что это будет плохо и для самой Британии.

СКРИПАЛЬ МОЖЕТ ВЫЖИТЬ, ЕСЛИ ЕМУ ПОЗВОЛЯТ

- А что будет с самим Скрипалем?

- Надеюсь, что он выживет. Если он пролежал в коме около недели, то организм с ядом справился. Яд уже исчез. Восстановить его врачи из такого состояния могут, если только им не приказано этого не делать…

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