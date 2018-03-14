Эксперт: Британия идет по протоптанной США антироссийской тропинке

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-14T17:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

- Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение, - сказала премьер-министр Англии Тереза Мэй, комментируя дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. - Они (российские власти - Ред.) не обеспечили никакого объяснения о том, как отравляющее вещество оказалось в Великобритании.

Затем политик огласила перечень антироссийских мер. Среди них высылка 23 российских дипломатов и заморозка российских госактивов, которые покажутся британскому правительству подозрительными. А также приостановка контактов на высоком уровне и ужесточение проверок россиян при получении британских виз.

- Эти меры не новые, - говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. - В прошлом году таким же образом складывались наши отношения с США. Мы помним, что была приостановка выдачи виз в Москве и не только, ужесточение условий выдачи, отказы. Тоже самое было и по части контактов на высшем уровне. До сих пор не состоялось полноценной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. То есть в данной ситуации я вижу определенный шаблон, которым пользуются в Британии. Цель - поддержание антироссийского угара в международных отношениях. Это нужно для того, чтобы изолировать Москву и потеснить ее на мировых рынках. Кроме того, мир меняется в пользу многополярной модели, и это раздражает Лондон и Вашингтон. Вся концепция мирового лидерства теряет под собой основу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за дела «Скрипаля»

Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Об этом объявила премьер-министр королевства Тереза Мэй (подробности)