2018-03-14T17:51:16+03:00
В мире

Эксперт: Британия идет по протоптанной США антироссийской тропинке

Список санкций был оглашен сегодня в британском парламенте
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments49
Мэй огласила перечень антироссийских мерМэй огласила перечень антироссийских мерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение, - сказала премьер-министр Англии Тереза Мэй, комментируя дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. - Они (российские власти - Ред.) не обеспечили никакого объяснения о том, как отравляющее вещество оказалось в Великобритании.

Затем политик огласила перечень антироссийских мер. Среди них высылка 23 российских дипломатов и заморозка российских госактивов, которые покажутся британскому правительству подозрительными. А также приостановка контактов на высоком уровне и ужесточение проверок россиян при получении британских виз.

- Эти меры не новые, - говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. - В прошлом году таким же образом складывались наши отношения с США. Мы помним, что была приостановка выдачи виз в Москве и не только, ужесточение условий выдачи, отказы. Тоже самое было и по части контактов на высшем уровне. До сих пор не состоялось полноценной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. То есть в данной ситуации я вижу определенный шаблон, которым пользуются в Британии. Цель - поддержание антироссийского угара в международных отношениях. Это нужно для того, чтобы изолировать Москву и потеснить ее на мировых рынках. Кроме того, мир меняется в пользу многополярной модели, и это раздражает Лондон и Вашингтон. Вся концепция мирового лидерства теряет под собой основу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за дела «Скрипаля»

Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Об этом объявила премьер-министр королевства Тереза Мэй (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Аббас ДЖУМА

 
Читайте также
Новости 24
Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции
Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах
МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация
Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией
«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума
Матвиенко: Россия должна ответить очень жестко на высылку дипломатов из Великобритании
СМИ: «Газпром» вдвое сократит численность персонала зарубежных представительств
Генпрокуратура Украины потребует лишить Савченко неприкосновенности, задержать и арестовать
Захарова: Великобритания не направляла никаких приглашений Лаврову посетить Лондон
Стало известно, кого из дипломатического персонала РФ вышлют из Великобритании
Башар Асад пообещал бороться с терроризмом до последнего боевика
Ассанж: неудачная попытка Мэй выслать посла России - это проявление слабости
Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска
МИД Украины разработал денонсацию договора о дружбе с Россией
Евгения Медведева о пропуске чемпионата мира в Милане: "Мне противопоказаны нагрузки два месяца"
Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом
Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"
ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию
Украина ввела временный запрет на поставки удобрений из России
Евгения Медведева о видео с "тайным" шарфом: "Все это я узнала после Олимпиады в Пхенчхане"
Евгения Медведева: "Перед крупными стартами я закрываюсь в своей работе"
"Нам будет вас не хватать": звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Доля позитивно оценивающих свой достаток жителей России увеличилась до 81%
Кисляк назвал решение Лондона о высылке российских дипломатов безответственным
20 тысяч предложений в час: пользователи голосуют за названия нового российского оружия