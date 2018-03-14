Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за дела «Скрипаля»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-14T16:37:23+03:00

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Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Об этом объявила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Выступление Терезы Мэй по делу об отравлении Скрипаля.

«Позвольте (начать) с немедленных действий. Великобритания вышлет 23 дипломата, которые были идентифицированы как офицеры разведки», - заявила Мэй, выступая в среду в парламенте.

Глава британского правительства также пообщела предпринять дополнительные законодательные меры для защиты страны от шпионажа и враждебных действий.

«Мы разработаем законы для защиты от враждебных действий. Мы рассмотрим законы для противодействия шпионажу - предоставим поправки к закону о санкциях», - добавила Мэй.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу расследования «дела Скрипаля».

По словам главы британского правительства, следствие установило, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Мэй добавила, что Москва «весьма вероятно» может быть причастна к случившемуся.

В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Лондоном в случае, если получит доступ к материалам расследования и собранным на месте происшествия образцам отравляющего вещества, как этого требуют международные соглашения.

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Мэй: Великобритания приостановит все двусторонние контакты с Россией

Великобритания приостановит все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне с Россией, а также отзовет приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй, выступая в парламенте с речью по ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

«У нас очень простой подход в отношениях с Россией: «Доверяй, но проверяй». Я всё еще полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же. Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией», - сказала Мэй. «И мы убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России», - добавила глава кабмина (подробности)

РЕАКЦИЯ

- Это очередная попытка оказать давление на Россию в преддверие президентских выборов, - уверен декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Говорить о том, что дипломатические отношения будут разорваны, пока преждевременно. Но шаги явно недружественные, и понятно, что инцидент со Скрипалем - это лишь повод. И то, как обставлено это дело, не выдерживает никакой критики. Ну что значит: «немедленно объясните нам, как химическое вещество попало из России к нам»? Это вообще нарушение презумпции невиновности (подробности)

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