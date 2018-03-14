Татьяна Навка снова перевоплотится в Людмилу

СЕГОДНЯ 18:26 2018-03-14T18:32:33+03:00

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Минувшей зимой, которая не хочет уступать права весне, Татьяна Навка презентовала в столице свой первый продюсерский проект — ледовой шоу «Руслан и Людмила». Сама спродюсировала и сама сыграла. В роли пушкинской Людмилы москвичи наблюдали чемпионку в новогодние каникулы. Премьера удалась, поскольку это не просто шоу, а ледовый мюзикл. Главные музыкальные партии там исполнили звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов.

В общей сложности 24 шоу посетили свыше 150 тысяч человек. По многочисленным просьбам зрителей Татьяна Навка решила показать ледовый спектакль снова. «После зимних праздников мы получили огромное количество восторженных отзывов. Ажиотаж был насколько сильным, что я даже не могла найти хорошее место супругу и дочери на один из спектаклей», — с улыбкой вспоминает Татьяна Навка. «Последние четыре дня многие люди сидели прямо на ступеньках, я никогда такого не видела и приняла беспрецедентное решение — показать «Руслана и Людмилу» еще раз. Еще никогда никто не повторял одно и то же шоу с интервалом в два месяца. Я же убеждена, что весенние каникулы — отличное время для семейного похода на ледовый спектакль. Надеюсь, что сейчас все те, кто не успел посмотреть шоу в прошлый раз, смогут насладиться нашей сказкой». Мюзикл на льду будет проходить с 24 марта по 1 апреля во дворце спорта «Мегаспорт».

По словам Татьяны Навки, зрителей ждет шоу с огромным количеством спецэффектов, в числе которых знаменитая гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции, полёты артистов над ареной на бороде Черномора, лед, светящийся сотнями инкрустированных под него лампочек, фейерверк и другие уникальные режиссерские решения. Важную роль в воссоздании сказочного мира Пушкина сыграли и костюмы, большая часть деталей для которых была выполнена вручную. В представлении принимают участие фигуристы мирового уровня — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, олимпийский чемпион Виктор Петренко и другие известные спортсмены.