Семь самых ярких фильмов Леонида Квинихидзе

СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-14T21:10:45+03:00

Леонид Квнихидзе был необычайно скромным. Не любил быть на слуху, никогда себя не выпячивал Фото: ТАСС

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Так и просится спеть: «Мир без любимого - солнце без тепла, птица без крыла». Ушел из жизни действительно любимый режиссер, замечательный мастер музыкального жанра. Леонид Квнихидзе был необычайно скромным. Не любил быть на слуху, никогда себя не выпячивал. Так и говорил: мол, предпочитаю скромно делать свое дело, а не говорить о нем. Не удивительно, что люди хорошо знали его фильмы, распевали песни из киномюзиклов, но далеко не все могли сходу назвать имя режиссера. Да-да, именно Квинихидзе первым из советских режиссеров начал снимать киномюзиклы. Хотя начинал как документалист, среди его работ немало очень серьезных. А еще он умел зажигать звезды. После его картин стали известными Ия Нинидзе, Любовь Полищук, Олег Видов, Александр Годунов, Нонна Терентьева, Михаил Боярский.

«31 июня» (1978)

Фрагмент фильма 31 июня .

Телевизионный фильм-мюзикл в жанре фэнтези по мотивам одноименной повести английского писателя Джона Бойнтона Пристли стал одной из самых значительных работ режиссера Леонида Квинихидзе и композитора Александра Зацепина. Ничего подобного советские зрители раньше не видели. Многие песни из фильма стали настолько популярны, что зажили отдельной жизнью: «Мир без любимого», «Твердят верить не надо в любовь с первого взгляда», «Чарльстон», «Дракон по имени Кошмар», «Всегда быть рядом не могут люди» и пр. Главные роли сыграли балетные артисты – Годунов (Лемисон), Власова (леди Нинет), Трубникова (принцесса Милисента). Но после побега солиста Большого театра Годунова в США, где он попросил политического убежища, фильм лег на полку на целых 10 лет.

Ничего подобного советские зрители раньше не виделиФото: кадр из фильма

«Небесные ласточки» (1976)

Каждая роль тут – бенефисная. Но главное открытие – это Ия Нинидзе. Квинихидзе впервые увидел ее, 4-летнюю, в фильме «Мелодии Верийского квартала» и вспомнил, когда все сбились с ног в поисках главной героини для "Небесных ласточек". Ие уже было 14, и она блестяще справилась и с пробами, а потом и со съемками. Интересно, что за кадром Ия называла Андрея Миронова не иначе как «дядя Андрей», что актера очень задевало. На роль майора Альфреда Шато-Жибюса поначалу утвердили Владимира Высоцкого, но тот отказался из-за занятости. Майора в итоге чудесно сыграл Александр Ширвиндт. А еще «Ласточки» стали кинодебютом для певца Сергея Захарова, тогда работавшего в ленинградском мюзик-холле.

Ия называла Андрея Миронова не иначе как «дядя Андрей»Фото: кадр из фильма

«Мэри Поппинс, до свидания!» (1974)

Непогода песня из кинофильма Мэри Поппинс, до свидания .

На роль Мэри Поппинс планировалась Анастасия Вертинская. Под ее голос и характер композитор Максим Дунаевский писал песни. Но когда актриса услышала запись песен, отказалась от роли. Мол, она собиралась играть совсем иначе: своенравную и приземленную няню. И вот съемки уже идут, а главной героини нет. Как раз тогда Квинихидзе и познакомился с Натальей Андрейченко, женой Дунаевского. Да вот незадача – она недавно родила сына и была полноватой, эдакой русской красавицей. А Мэри – изящная леди. За полторы недели Андрейченко умудрилась похудеть на 15 кг, и ее сразу же утвердили. Девочку Джейн сыграла Анна Плисецкая, племянница знаменитой балерины. А мистера Робертсона - эстонский актер Лембит Ульфсак, правда, песни за него пел Павел Смеян.

За полторы недели Андрейченко умудрилась похудеть на 15 кгФото: кадр из фильма

«Соломенная шляпка» (1974)

Фрагмент фильма "Соломенная шляпка".

Киноводевиль имел неслыханный успех, многие песни стали хитами и остаются любимыми по сей день. Для Андрея Миронова роль и вовсе стала визиткой, особенно когда он исполняет песенку о своих многочисленных барышнях «Женюсь, женюсь…». А еще фильм вернул на экран Людмилу Гурченко, которая после «Девушки с гитарой» (фильм, кстати, снял отец Леонида Квинихидзе) несколько лет «простаивала». В «Шляпке» впервые снялся Михаил Боярский в эпизодической роли страстного итальянца-маэстро. В роли фонарщика мелькает драматург Михаил Рощин, у которого тогда был бурный роман со снимавшейся в фильме Екатериной Васильевой. Еще интересный факт. После этого фильма Эльдар Рязанов решительно вычеркнул Миронова и Гурченко из претендентов роли Жени Лукашина и Нади Шевелевой в «Иронии судьбы» - по причине легковесности и водевильного имиджа. Однако именно этот телефильм герои "Иронии» смотрят по телевизору в новогоднюю ночь.

Киноводевиль имел неслыханный успех, многие песни стали хитами и остаются любимыми по сей день. Для Андрея Миронова роль и вовсе стала визиткой

«Артистка из Грибова» (1988)

Еще один музыкальный фильм. Главную роль женщины нелегкой судьбы в нем исполнила Ирина Муравьева. Историю Галины Кадетовой многие восприняли как своеобразное продолжение истории Нины Соломатиной из «Карнавала», добившейся некоторого успеха в кино и решившей вернуться в свой родной провинциальный городок. Для самой же Муравьевой эта роль ценна тем, что помогла уйти от амплуа легкомысленной девушки.

Историю Галины Кадетовой многие восприняли как своеобразное продолжение истории Нины Соломатиной из «Карнавала»

«Крах инженера Гарина» (1973)

Снят по мотивам романа Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Главную роль режиссер сразу предложил своему другу Олегу Борисову, и именно таким теперь все представляют книжного инженера. К слову, после премьеры фильм очень критиковали. Одна из разгромных статей называлась «Крах режиссера Квинихидзе». А вот зрители картину сразу полюбили.

Главную роль режиссер сразу предложил своему другу Олегу Борисову

«Миссия в Кабуле» (1970)

Фрагмент фильма 31 июня .

Фильм рассказывает о становлении молодой советской дипломатии в годы Гражданской войны и борьбе за наше влияние в Афганистане. А прозвучавшая в картине песня "Снега России" надолго стала негласным гимном наших посольств. В одном из интервью Квинихидзе рассказывал, что Юлиан Семенов, побывав на премьере, сказал: «Ты мне подал замечательную идею». Вот как начинались "Семнадцать мгновений весны", тоже основанные на письмах и документах. А еще «Миссия» была одной из первых картин совместного производства: снимали в Афганистане и Индии. Роли в «Миссии» прославили Ирину Мирошниченко, Олега Видова и Эммануила Виторган.

Фильм рассказывает о становлении молодой советской дипломатии в годы Гражданской войны

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В эту среду, 14-го марта, после продолжительной болезни скончался режиссер Леонид Квинихидзе. Ему только исполнилось 80 лет. У него осталось две дочери - Софья (от первого брака с балериной Натальей Макаровой) и Мария (от брака с балетмейстером Екатериной Ельфимовой). Благодаря этому режиссеру мы обрели замечательный фильмы, который знает каждый человек, родившийся в Советском Союзе: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Артистка из Грибова», «31 июня» и многие другие. Он же создал первый сериал по Алексею Толстому - «Крах инженера Гарина», который увидел свет в 1973-м году. В 2006-м году Леонид Александрович получил «Зотолую маску» за свой спектакль «Фигаро здесь!» (подробности)