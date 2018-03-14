После смерти Олега Табакова из жизни ушел один из его любимых режиссеров

СЕГОДНЯ 17:36 2018-03-14T19:54:51+03:00

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В эту среду, 14-го марта, после продолжительной болезни скончался режиссер Леонид Квинихидзе. Ему только исполнилось 80 лет. У него осталось две дочери - Софья (от первого брака с балериной Натальей Макаровой) и Мария (от брака с балетмейстером Екатериной Ельфимовой). Благодаря этому режиссеру мы обрели замечательный фильмы, который знает каждый человек, родившийся в Советском Союзе: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Артистка из Грибова», «31 июня» и многие другие. Он же создал первый сериал по Алексею Толстому - «Крах инженера Гарина», который увидел свет в 1973-м году. В 2006-м году Леонид Александрович получил «Зотолую маску» за свой спектакль «Фигаро здесь!».

Когда умер Олег Павлович Табаков, среди любимых ролей в его исполнении почти все называли мисс Юфимию Эндрю из «Мэри Поппинс, до свидания!». «Страх Господень или Божеское наказание» в исполнении Олега Павловича благодаря его блистательной игре осталась в памяти у нескольких поколений наших зрителей. А ведь этого могло бы и не случиться, если бы не Квинихидзе: именно ему пришла в голову светлая идея пригласить Табакова.

По словам режиссера, в пьесе была описана настолько омерзительная тетка, что он бы не рискнул предлагать какой-нибудь актрисе сыграть ее. Поэтому, подумав, решил, что быть одновременно и комичным, и неприятным может быть только гениальный Табаков. Актер обрадовался предложению и даже решил привнести в образ мисс Эндрю свои нюансы - в первый день пришел на съемки с фиксой на зубе, но Квинихидзе «няню-уголовницу» завернул. Ради этой роли Олег Павлович даже убрал лишнюю растительность с ног и сделал маникюр - впервые в жизни.

Наталья Андрейченко тоже должна была кое-что изменить во внешности, как рассказал «КП» режиссер:

- "Леди Совершенство" - Мери Поппинс - должна была стать Анастасия Вертинская, ее даже уже утвердили. Но потом я понял, что, несмотря на всю ее одаренность и талант, она кто угодно, только не Мери. И тогда появилась Андрейченко. Однако когда Наташа ко мне пришла, ее фигура была весьма далека от совершенства. Я поставил ей условие: сбросишь за две недели 20 килограммов - роль твоя. И она это сделала. Уж не знаю, каким чудом это ей удалось, но тем не менее у нее все получилось».

Не все знают, что Леонид Александрович раньше состоял в романтической связи с Ириной Понаровской и даже помогал ей с карьерой. Благодаря ему певица попала в фильм «Орех Кракатук», сыграв Фею Времени, где ее партнерами стали Марис Лиепа и Зиновий Гердт. Потом они неоднократно работали вместе - режиссер поставил ей целую программу с оркестром. Переехали из Санкт-Петербурга в Москву, но потом начали ссориться и расстались окончательно. Но все годы после разрыва Леонид Александрович интересовался судьбой бывшей возлюбленной. Хотя был женат на балетмейстере Екатерине Ельфимовой, с которой работал в Новосибирской театре музыкальной комедии.

В начале нулевых годы он переживал, что кинематограф находится в упадке, и бросил все силы на театр. «Сейчас и время такое, ломается эпоха, ломается все. Нельзя сказать, что все рухнуло, просто все меняется. И на этом фоне обязательно возникнет что-то светлое и прекрасное. Главное - уметь ждать». Смеем надеяться, что дождался.