Чем Стивен Хокинг удивил и изменил мир

СЕГОДНЯ 10:03 2018-03-14T10:33:19+03:00

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В британском Кембридже умер физик-теоретик Стивен Хокинг. В январе ему исполнилось 76 лет. Как рассказывают его дети Люси, Роберт и Тим, учёный тихо умер у себя дома.

“Однажды он сказал: «Большей части вселенной не существовало бы, если бы она не была домом для людей, которых вы любите». Мы будем скучать по нему всегда,” - говорится в заявлении родственников.

Чем удивил и изменил человечество Стивен Хокинг?

Диагнозу вопреки

Во-первых, он прожил с БАС почти 55 лет, хотя ему обещали максимум 2,5. Более полувека Хокинг прожил с редким заболеванием - боковой амиотрофический склероз (БАС). Все началось с того, что юный - всего 21 год - студент Кембриджа начал спотыкаться безо всякой причины. После обследования стало ясно: болезнь неизлечима, пациент в большинстве случаев теряет способность дышать. Прогноз врачей был мрачный - Хокингу оставалось жить от силы 2,5 года.

Большую часть жизни ученый сражался с неизлечимой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До своих последних дней физик был прикован к инвалидному креслу. А общался с людьми он вообще совершенно фантастическим способом! У Хокинга были подвижны только мышцы районе щеки. Подергивая ими, учёный управлял компьютером через датчики. Машина синтезировала сигналы в слова - собеседники Хокинга их слышали через динамик.

Несмотря на тяжёлую инвалидность, Хокинг был женат. Причем дважды. От первой жены, Джейн Уайлд, родились трое детей: сын Роберт, дочь Люси и сын Тимоти. Когда физику потребовалась постоянная сиделка, он познакомился с Элайн Мэйсон. Постоянное совместное проживание очень сблизило Элайн и Стивена. Учёный развелся с первой супругой и женился на своей сиделке. Спустя 11 лет Хокинг разведется и с Элайн. Детей от второго брака у Хокинга не было.

В 1965 году Стивен Хокинг женился на Джен Уайлд. Фото - кадр из YouTube

В 1995 году Хокинг женился на своей сиделке Элайн Мэйсон, с которой прожил в браке 11 лет.Фото: REUTERS

Великий популяризатор

В прошлом году Кембриджский университет выложил на своём сайте диссертацию по астрофизике, которую Хокинг защитил 51 год назад. И пользователи кинулись её скачивать, “положив” университетский сайт! Стивен Хокинг, не смотря на сложность материала, смог сделать так, что даже не специалисты начали интересоваться теоретической физикой и квантовой космологией. Кстати, та диссертация, а точнее, гипотеза, выдвинутая молодым Хокингом, сегодня уже устарела. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже в ночь на 14 марта 2018 года.Фото: REUTERS

Понятно, что ничего не понятно

Стивен Хокинг внес огромный вклад в изучение чёрных дыр. Напомним, это тела со столь высокой плотностью, что частицы не могут преодолеть силу их тяготения, оторваться от них. А Хокинг доказал: могут! Он применил законы термодинамики и доказал, что, хоть и редко, но из чёрных вылетают фотоны. А это, в свою очередь, означает, что чёрные дыры не вечны, как предполагалось ранее. Таким образом мир узнал об “Излучении Хокинга”. Хотя - удивительный, но довольно часто встречающийся в науке факт! - излучение предсказали за несколько лет до Хокинга советские учёные Старобинский и Зельдович. Британец же сделал строгие расчёты этой теории.

При этом опять-таки Хокинг сообщил миру о том, что чёрные дыры для человечества совершенно непознаваемы - их невозможно изучать. Изредка вылетающие из них фотоны не несут о них никакой информации.

О сложном - понятным языком

В соавторстве с дочерью (Люси Хокинг сейчас 49 лет) физик написал несколько книг для детей. Учёный понятными даже школьнику словами объясняет сложнейшие научные понятия. Самая известная - бестселлер «Краткая история времени» (1988 год). Есть и менее известные: «Джордж и тайны Вселенной» (2006 год) и «Космическая охота Джорджа за сокровищами» (2009 год).

Великий "самопиарщик"

Нужно сказать, что покойный был и отличным самопиарщиком: он до последнего дня не давал человечеству забывать о себе - регулярно давал прогнозы о будущем, один другого печальнее. Например, недавно предсказал, что глобальное потепление сделает климат на Земле таким же убийственным, как на Венере. В одном из интервью физик предположил, что делает свои предсказания в том числе на основании своей интуиции: “Моя мать говорила, что у меня сильное чувство чуда. Она видела, что меня с детства тянуло к звездам”.

Вселенная Стивена Хокинга.История отношений между известным физиком Стивеном Хокингом и его женой.

Интереса к персоне физика-теоретика добавил и фильм “Вселенная Стивена Хокинга”, снятый в 2014 году. Актёр Эдди Редмэйн получил “Оскар за лучшую мужскую роль. Кино снято по мемуарам первой жены Хокинга Джейн Уайлд.

Актер Эдди Редмэйн стал обладателем "Оскара" за роль ученого в картине "Вселенная Стивена Хокинга".

Хокинг вместо Ньютона

Стивен Хокинг стал членом Королевского Общества в 32 года. Это величайшая честь для учёных. Более молодым был только Исаак Ньютон в свои 29 лет.

Уже в 37 лет Хокинг стал Люкасовским профессором математики в Кембридже - Ньютон эту должность занимал 33 года.