2018-03-15T02:08:49+03:00
Звезды

«Люблю своих детей и Анну Курникову»: Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных близнецах

Певец сделал эмоциональное признание во время концерта
Ирина СУХАНОВА
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Анна и Энрике не торопятся рассказывать о детях, но охотно делятся в Инстаграме их снимками.Анна и Энрике не торопятся рассказывать о детях, но охотно делятся в Инстаграме их снимками.
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В декабре прошлого года 42-летний Энрике Иглесиас и 36-летняя Анна Курникова стали родителями очаровательных близнецов. Появление на свет их первенцев стало полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. Да и после рождения малышей счастливые родители не торопятся делиться с прессой подробностями. Энрике и Анна не рассказывают о детях. Исключение Иглесиас сделал для своих зрителей: во время концерта в Будапеште он впервые рассказал о новорожденных Люси и Николасе.

Энрике обратился со сцены к зрительному залу, рассказав, что он чувствует, став отцом.

- Примерно 12 недель назад я стал отцом. И с абсолютной уверенностью могу назвать две самые главные вещи — это любовь к детям, очень сильно люблю их, - признался певец. - На самом деле три вещи: еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята – зрителей которые пришли сегодня!

На прошлой неделе Энрике поделился в Инстаграме трогательным роликом: в коротеньком видео новоиспеченный папа расцеловывает свою дочь Люси.

- Не могу налюбоваться на мое солнышко – подписал артист ролик, который за короткое время набрал больше двух с половиной миллионов просмотров.

Хотя Люси и Нико – двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, - рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.

Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape» и с тех пор не расстаются. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape» и с тех пор не расстаются.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам родственников Иглесиаса, беременность и роды Курниковой прошли благополучно. Она особо не скрывалась от журналистов и вела себя как обычно.

- Она просто вела обычный домашний образ жизни, ничего особенного, - сообщили родственники.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителям 16 декабря – спортсменка рожала в Майами. Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape» и с тех пор не расстаются.

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