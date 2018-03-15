Британские газеты пытаются связать смерть мужа Анны Чапман с делом Скрипаля

СЕГОДНЯ 03:22 2018-03-15T03:28:08+03:00

Алекс Чапман скончался еще два года назад, когда ему было только 36 лет Фото: EAST NEWS

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Помешательство, вызванное в Великобритании покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, продолжает нарастать и принимает порой необъяснимые формы. Вот теперь на суд общественности популярная газета "Дейлм Мейл" вынесла статью с заголовком "Обнаружено! Бывший британский муж российского секретного агента Анны Чапман всего лишь 36 лет от роду МЕРТВ" (именно так, большими буквами). Казалось бы - вот она, сенсация, Кремль утащил в могилу еще одного свидетеля его злодеяний! однако не все так просто.

Супруг Чапман Алекс скончался еще два года назад, когда ему было только 36 лет. Но, как хорошо известно британским ученым, молодые люди не умирают просто так, значит что-то произошло. А вдруг его убила российская разведка?! Хотя по словам родственников юноши, "ничего необычного не произошло, и он умер от естественных причин", но журналистов из "Дейли Мейл" такое банальное объяснение не остановило!

"Акулы пера" тут же начали связывать эту смерть с самой Анной, которая в свою очередь оказалась связана и со Скрипалем. Напомним, что в 2010 году ФБР арестовало в США 10 граждан РФ и Перу, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. После переговоров их обменяли на четверых американских и британских шпионов, работавших у нас, одним из которых был Сергей Скрипаль.

Покрутив историю любви Алекса и Анны, в "Дейли Мейл" так и смогли найти ничего такого, что дало бы повод обвинить Россию в его смерти. Зато британцы не упустили случая еще раз посмаковать интимные подробности их отношений и обвинить девушку в том, что она с самого начала вышла замуж за англичанина "по заданию Лубянки".

На самом деле Анна и Алекс познакомились в 2001 году в Лондоне, а поженились уже в Москве в 2002 году. После возвращения на Туманный Альбион брак продержался всего 4 года года, после чего Анна Чапман развелась и переехала в США. Психиатр по образованию, Алекс, заявил в интервью "Дейли Телеграф", что не думает, что его бывшая жена работала шпионом в Великобритании, но подозревал, что она могла проходить подготовку к "шпионской деятельности"

Брак Алекса и Анны продержался всего 4 года года,Фото: EAST NEWS

Удивляют и комментаторы статьи на сайте газеты. "От естественных причин, как же...", "наверное их запугали и заставили молчать", "не естественно умирать в возрасте 36 лет", пишу доморощенные эксперты в области спецслужб и медицины. В принципе подобная реакция британцев предсказуема, учитывая то, какую вакханалию устроили их депутаты, кичащиеся своей принадлежностью к одному из самых старых парламентов мира.