Дерматолог назвала 5 основных ошибок по уходу за кожей. Которые вы тоже могли совершать

СЕГОДНЯ 21:40 2018-03-16T22:08:10+03:00

Нет сомнений в том, что ваша кожа с возрастом будет меняться. К сожалению, не в лучшую сторону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ложится спать с плохо очищенной кожей, недооценивать важность воды, забывать о преимуществах крема для глаз… Все мы время от времени совершаем ошибки, ухаживая за своей кожей. Однако некоторые из них могут стать роковыми.

Дерматолог Джастин Хексталл, главный специалист дерматологической клиники The Harley Medical Group, объясняет, что сами специалисты считают грубейшими ошибками при уходе за кожей.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УСЛОЖНЕНИЕ ПРОЦЕССА

Я могу точно сказать, что 50 процентов моих клиентов и пациентов слишком усложняют уход. И я бы закрывала на это глаза, но это на самом деле наносит реальный ущерб эпидермису и нарушает естественный баланс рН.

Поэтому советую всем сильно не усердствовать в этом вопросе и проявлять осторожность, поскольку часто вижу проблемную кожу у девушек, которые ошибочно лечат ее подсушивающими средствами с салициловой кислотой или спиртом. И тем самым только усугубляют проблему.

На самом деле, проблема прыщей - это внутренний дисбаланс организма, и решается она совершенно другими средствами.

Мой совет - потратьтесь хотя бы дин раз на квалифицированного дерматолога, и пусть он подберет вам правильные средства. Поверьте, это окупится, и очень скоро!

Не забывайте также, что эффект от крема может проявиться не ранее, чем через шесть недель. Так что рассчитывайте время, чтобы оценить результативность средства и ощутить разницу.

Дерматолог Джастин Хексталл объясняет, что считать грубейшими ошибками при уходе за кожей.Фото: YouTube

АДАПТИРУЙТЕ УХОД К СВОЕМУ ВОЗРАСТУ

Нет сомнений в том, что ваша кожа с возрастом будет меняться. К сожалению, не в лучшую сторону.

А после сорока лет в игру вступают гормоны – их уровень кардинально меняется, и результат этой работы, что называется, налицо. Поэтому режим ухода, который вы использовали в двадцать лет, не должен оставаться таковым и в пятьдесят.

Молодой коже свойственны комбинированная или жирная кожа, с частыми высыпаниями и прыщиками.

Тридцать лет - пик здоровья кожи. Эпидермис еще упругий, ему свойственно молодое свечение, хотя при этом некоторые особы придирчиво замечают еле уловимые возрастные проявления. Например, кожа становится менее гидратированной, и многие понимают, что пришла пора использовать увлажняющий крем и маски.

А вот после сорока лет кожа начинает отражать тот образ жизни и уход, которым вы «кормили» ее предыдущие годы. Люди начинают замечать повышенную сухость, это связано, в первую очередь, со снижением кожного барьера и дисбалансом гормонов. Распространенной жалобой становится потеря упругости и возрастные пятна. Появляются сосудистые звездочки.

Пришло время вкладывать средства в хорошие продукты по уходу за кожей.

Лично я регулярно использую коллагеновую сыворотку и фокусирую свою диету на антиоксидантных продуктах.

Опять же, очень важна защита от пагубной влияния ультрафиолета - используйте дневные кремы, которые содержат UVA- и UBA-фильтры. Индекс на упаковке вашего средства должен быть от SPF 30 и выше.

Уход, который вы использовали в двадцать лет, не должен оставаться таковым и в пятьдесят.Фото: EAST NEWS

СКОРРЕКТИРУЙТЕ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На мой взгляд, золотой стандарт хорошей кожи - это здоровый образ жизни, правильная диета и индивидуальный режим ухода за кожей. На мой взгляд, главными факторами, которые пагубно сказываются на вашей коже, являются:

* УФ-облучение,

* Курение,

* Чрезмерное употребление алкоголя,

* Проживание в районе с повышенным загрязнение,

* Хронический стресс,

* Недостаток сна.

Все эти факторы ускоряют старение кожи, какие бы дорогие кремы и процедуры вы не использовали. И как бы хорошо ваше косметическое средство не увлажняло кожу, оно не перекроет дегидратирующий эффект от курения.

ЧЕМ СТАРШЕ - ТЕМ БОЛЬШЕ САЛОННОГО УХОДА

Я не призываю вас раскошеливаться на дорогостоящие процедуры и баснословные манипуляции. И я не делаю рекламу салонам красоты. Но вы должны понять одну важную вещь - с возрастом одними кремами не обойтись.

После сорока лет, если вы хотите иметь молодую кожу, вам придется посещать косметолога. И это уже будет не столько уход, сколько лечение.

Регулярное удаление мертвых клеток, гидратации кожи, лифтинговые процедуры творят чудеса.

Микроинъекции, особенно в сочетании с увлажняющими агентами, такими как гиалуроновая кислота и антиоксиданты, могут действительно повысить упругость и тургор кожи.

Я не против инъекций красоты, но все должно быть в меруФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ - В МЕРУ

Если вас интересует мое мнение о ботоксе и прочих инъекциях красоты, то я считаю, что они могут визуально замедлить старение кожи. Однако я также вижу, как люди злоупотребляют этими процедурами. Поголовное увеличение губ, брови вампира - это все излишне, и никакого отношения к уходу не имеет. Это, скорее, уже тюнинг. Или дань моде, называйте как хотите.

Я считаю, что очень важно проконсультироваться с сертифицированным специалистом, чтобы узнать мнение профессионала и обсудить различные варианты процедур, чтобы достичь наилучшего результата.

В любом случае, безопасность - это ключевой момент, и я считаю, что в случае уколов лучше недобрать, чем перебрать.

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