В Сеть попали фото со свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой

16 Март 22:44 2018-03-16T23:15:20+03:00

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-15 марта — этот день отмечен двумя очень интересными свадьбами. В 1964 году в этот день поженились кинозвезда Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А через 30 лет в России состоялась не менее интересная свадьба. В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там по-прежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа…-написала в своем Инстаграме радиоведущая и подруга Киркорова Алла Довлатова, выложив редкие кадры со свадьбы Филиппа и Аллы.

Довлатова разместила в своем блоге и фото счастливой пары с Анатолием Собчаком и Людмилой Нарусовой.

По словам Киркорова они с АБ мечтали об общих детях, но не сложилосьФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Мне кажется, Филипп до сих пор любит Аллу Борисовну. Я видела его шоу «Я». На мой взгляд, это была кровоточащая рана обнаженного сердца от любви, - рассказала «КП» мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. - Я знала Филиппа, когда ему было 14 лет. Мы давно знакомы с его отцом Бедросом, который часто выступал в Санкт-Петербурге. А потом, как вы помните, именно мой муж Анатолий Собчак зарегистрировал в Петербурге брак Киркорова и Пугачевой.

Напомним: Филипп Киркоров и Алла Пугачева развелись в начале нулевых.

По словам Киркорова они с АБ мечтали об общих детях, но не сложилось.

alla_dovlatova 15 марта - День отмечен двумя очень интересными свадьбами. В 1964 году в этот день поженились кинозвезда Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А через 30 лет в России состоялась не менее интересная свадьба. В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там попрежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа... @fkirkorov @alla_orfey #свадьба

- Естественно, любая семья ждет и хочет ребенка. Но мы же артисты! Порой не то чтобы за ребенком времени не хватает следить - на себя нет времени! Как вы себе это представляете: Пугачева занимается пеленками, стирками, глажками. Думаете, я мог бы ей это позволить? Принести себя в жертву, как мой отец в свое время, я тоже не мог, - делился с «КП» Киркоров.

Как рассказывает король российской поп-сцены, в разводе он винит только себя.

- Актерская доля - невозможность сочетать работу и жизнь. Из-за этого у меня и возникали проблемы в отношениях. К сожалению, Алле, этой великолепной женщине, я не уделял столько внимания, сколько она действительно достойна. Это наложило отпечаток и на отношения, и на семью. Артистическая профессия жестока - все время чем-то жертвуешь, - признавался «Комсомолке» Филипп Киркоров.-Я, к сожалению, не смог принести себя в жертву семейной идиллии, быть внимательным супругом... Видимо, я сам виноват в этом разводе. Это, собственно, и заставило пересмотреть наши с Аллой отношения, которые сейчас дружеские, родственные. Ближе человека, чем она, у меня в жизни нет. И не будет.

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