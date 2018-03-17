В Вене 50 беженцев-афганцев устроили массовую драку

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-17T13:49:03+03:00

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На венском вокзале Пратерштерн (у него есть и историческое название, более известное русскому читателю: Северный вокзал) участились нарушения порядка со стороны мигрантов. Мелкие хулиганства отмечались здесь и ранее, но последние события стали из ряда вон выходящими для обычно спокойной «столицы вальса».

13 марта около полусотни молодых людей с афганскими корнями собрались в этом районе «с агрессивными намерениями», сообщает пресс-секретарь венской полиции Гарольд Сёрёс (Harold Sörös). Конфликт между группами «новых европейцев» перерос в массовую драку, разнимать которую прибыло свыше десятка силовиков. Трое зачинщиков в возрасте 18-20 лет арестованы.

Причина разборок между мигрантами не сообщается — но учитывая, что они частенько торговали здесь наркотиками, можно предположить: конкурирующие банды просто не поделили «точку».

Статью на портале Heute с описанием инцидента сопровождает интернет-опрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности в Вене?». На момент подготовки настоящей заметки 22% выбрали вариант «не всегда, не во всех районах», а 69% (из более чем трёх тысяч респондентов) ответили «нет». Такие результаты неудивительны: ранее «КП» приводила статистику — за 45 лет количество «лиц с миграционным происхождением извне Европы» в альпийской республике возросло в 31 раз. Сейчас в Австрии проживает около 700 тыс. мигрантов — почти десятая часть населения. Что хуже всего, некоторые из таких людей придерживаются радикальных форм исламизма, которые преследуются даже в их родных странах на Ближнем Востоке.

Это далеко не единственное происшествие с «новыми европейцами» в немецкоязычных странах за последние недели. Так, 10 марта в баварской пригородной электричке компания из четырёх юношей устроила пьяный дебош. Два полицейских (мужчина и женщина) попытались вмешаться, однако хулиганы так сильно избили их, что офицеры не скоро смогут вернуться к работе. Все злоумышленники — беженцы из Афганистана, сообщает издание Welt.