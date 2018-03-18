2018-03-18T14:50:37+03:00
Политика

Пугачева и Галкин проголосовали в Звенигороде, Розенбаум - в Новокузнецке, а Навка - в Москве

Звезды отдали свой гражданский долг по всей стране
Мария РЕМИЗОВАЕлена БОДУЭН
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Татьяна Навка тоже сделала свой выборТатьяна Навка тоже сделала свой выборФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В воскресенье, 18-го марта, вся страна отправилась на выборы. В этом году наши артисты впервые, наверное, решили проявить свой гражданский долг по полной программе. Явка была внушительной. Причём многие специально заранее «заморочились», и выбрали себе участок не по месту прописки, а по месту своего пребывания на момент выборов. Это, конечно же, очень удобно для тех, кто на гастролях.

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Отдал гражданский долг. #выборы2018 #выборыпрезидента #выборыпрезидентарф2018
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Например, Александр Розенбаум посетил избирательный участок в Новокузнецке, где у него вечером выступление. Владимира Винокура выборы застали в Нальчике, где он и отдал свой долг Родине.

vladimir_vinokurvladimir_vinokur
Нальчик-гастроли! Утром проголосовал! Всем привет! С ПРАЗДНИКОМ!
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stas_mihailoffstas_mihailoff
Я сделал свой выбор! А вы? #ВсеНаВыборы #Выборы2018 #Голосуй
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Стас Михайлов проголосовал в Истре, неподалёку от своего дома. Анастасия Заворотнюк показала, как ее супруг, Петр Чернышёв, проголосовал в Санкт-Петербурге.

a_zavorotnyuka_zavorotnyuk
Истинный петербуржец сегодня голосует в Питере!) #ВыборыПрезидента #выборы2018
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Как рассказала Татьяна Навка, фигурист не успел оформить открепительный: «Поэтому вчера в ночь, сразу после шоу «Руслан и Людмила» в Вегасе, поехал в Питер, чтобы проголосовать в 8 утра и сразу вернуться в Москву».

Мария Кожевникова проголосовала в Вологде, как она говорит, в своём родном и любимом регионе.

mkozhevnikovamkozhevnikova
Несмотря на слухи о том, что я забуду Вологду , как только пройдут выборы 2016 , я сегодня здесь! В своём уже таком родном и любимом регионе В общем, выбор сделан на участке 261 ) А вы свой гражданский долг исполнили?! Repost @sergey_voropanov Сегодня в Вологде голосует и Мария Кожевникова. Вместе с ней съездил на избирательный участок в ВоГУ. Мария голосовала в прямом эфире - трансляция шла в Инстаграм. #сергейворопанов #мэрвологды #вологда #мывологжане #выборы2018 #выборыпрезидента
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- А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под чёрною водой, - под аккомпанемент своего хита «Айсберг»

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным вошла в избирательный участок Звенигорода.

Поклонники ждали певицу, поэтому подготовили к ее встрече музыкальный репертуар. Алла Борисова удивилась, конечно же, засмеялась. Но было видно, что ей приятно.

Примадонна голосовала в Звенигороде, поскольку в близлежащей деревне Грязь находится замок звёздной четы.

На выборы Пугачева оделась по-молодежному: джинсы, тёмные очки, свободная куртка, белая спортивная кофта с капюшоном.

Максим Галкин тоже выбрал повседневный стиль: белая рубашка, чёрное пальто.

Во время голосования пара встретилась со спортсменами. Гандболистки передали супругам сувениры и подарки от клуба.

maxgalkinrumaxgalkinru
Проголосовали в Звенигороде
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Ольга Бузова сразу с самолета (были гастроли в Таллине) едет на избирательный участок, для того, чтобы поставить галочку в бюллетене за своего кандидата.

Елена Темникова, прилетев из Пятигорска, успела перед тремя выступлениями (последнее из которого будет в Нижнем Новогорске) заехать на избирательный участок в Москве. Как призналась певица, это первое ее голосование.

lenatemnikovaofficiallenatemnikovaofficial
В Москве солнце. И голубое небо. Такой кайф. Настроение . Перед вылетом в Нижний и двумя концертами в Москве с утра заехала и зачекинилась по своему вкусу. Мой выбор сделан. Кстати, это мое первое голосование.
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В два часа дня проголосовал и Тимати.

Чуть позже - Татьяна Навка.

«У меня сегодня очень много дел - еду на студию записывать новую песню, потом примерка, потом деловая встреча. Но я успела с самого утра дойти до избирательного участка и проголосовать. Так что совесть теперь точно не загрызет. А вы уже да или еще нет? Если нет, то давайте скорее присоединяйтесь к нам, уже выполнившим свой гражданский долг» - призвала к действию Анна Семенович.

ann_semenovichann_semenovich
Привет, мои хорошие! Напоминаю, что воскресный день хоть и долгий, но тоже имеет свойство заканчиваться. У меня сегодня очень много дел - еду на студию записывать новую песню, потом примерка, потом деловая встреча Но я успела с самого утра дойти до избирательного участка и проголосовать. Так что совесть теперь точно не загрызет. А вы уже да ,или еще нет? Если нет, то давайте скорее присоединяйтесь к нам, уже выполнившим свой гражданский долг #голосапоколения #18марта #анясеменович #проголосовала #позитивщики
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Сергей Безруков так же пришёл на избирательный участок. В этот день у его театра были гастроли в Архангельске со спектаклем «Пушкин». В полдень артист появился на избирательном участке в Доме народного творчества, где радостно отдал свой голос за приятного ему кандидата. Артист признался, что первый раз голосует в другом городе, и что поспал всего три часа перед походом на выборы. Сразу после голосования артист отправился в Северодвинск на спектакль, затем вернётся обратно в Архангельск.

moscow_russia24moscow_russia24
Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали в подмосковном Звенигороде! #Выборы2018 #москва #москвасити #москваялюблютебя #москвасейчас #москва24 #москвамосква #москвацентр #московскаямосква #москвалюбимая #россия #москвасегодня #москваонлайн #город #города #городу #moscow #msk #москва2018
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