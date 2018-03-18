Пугачева и Галкин проголосовали в Звенигороде, Розенбаум - в Новокузнецке, а Навка - в Москве
В воскресенье, 18-го марта, вся страна отправилась на выборы. В этом году наши артисты впервые, наверное, решили проявить свой гражданский долг по полной программе. Явка была внушительной. Причём многие специально заранее «заморочились», и выбрали себе участок не по месту прописки, а по месту своего пребывания на момент выборов. Это, конечно же, очень удобно для тех, кто на гастролях.
Например, Александр Розенбаум посетил избирательный участок в Новокузнецке, где у него вечером выступление. Владимира Винокура выборы застали в Нальчике, где он и отдал свой долг Родине.
Стас Михайлов проголосовал в Истре, неподалёку от своего дома. Анастасия Заворотнюк показала, как ее супруг, Петр Чернышёв, проголосовал в Санкт-Петербурге.
Как рассказала Татьяна Навка, фигурист не успел оформить открепительный: «Поэтому вчера в ночь, сразу после шоу «Руслан и Людмила» в Вегасе, поехал в Питер, чтобы проголосовать в 8 утра и сразу вернуться в Москву».
Мария Кожевникова проголосовала в Вологде, как она говорит, в своём родном и любимом регионе.
- А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под чёрною водой, - под аккомпанемент своего хита «Айсберг»
Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным вошла в избирательный участок Звенигорода.
Поклонники ждали певицу, поэтому подготовили к ее встрече музыкальный репертуар. Алла Борисова удивилась, конечно же, засмеялась. Но было видно, что ей приятно.
Примадонна голосовала в Звенигороде, поскольку в близлежащей деревне Грязь находится замок звёздной четы.
На выборы Пугачева оделась по-молодежному: джинсы, тёмные очки, свободная куртка, белая спортивная кофта с капюшоном.
Максим Галкин тоже выбрал повседневный стиль: белая рубашка, чёрное пальто.
Во время голосования пара встретилась со спортсменами. Гандболистки передали супругам сувениры и подарки от клуба.
Ольга Бузова сразу с самолета (были гастроли в Таллине) едет на избирательный участок, для того, чтобы поставить галочку в бюллетене за своего кандидата.
Елена Темникова, прилетев из Пятигорска, успела перед тремя выступлениями (последнее из которого будет в Нижнем Новогорске) заехать на избирательный участок в Москве. Как призналась певица, это первое ее голосование.
В два часа дня проголосовал и Тимати.
Чуть позже - Татьяна Навка.
«У меня сегодня очень много дел - еду на студию записывать новую песню, потом примерка, потом деловая встреча. Но я успела с самого утра дойти до избирательного участка и проголосовать. Так что совесть теперь точно не загрызет. А вы уже да или еще нет? Если нет, то давайте скорее присоединяйтесь к нам, уже выполнившим свой гражданский долг» - призвала к действию Анна Семенович.
Сергей Безруков так же пришёл на избирательный участок. В этот день у его театра были гастроли в Архангельске со спектаклем «Пушкин». В полдень артист появился на избирательном участке в Доме народного творчества, где радостно отдал свой голос за приятного ему кандидата. Артист признался, что первый раз голосует в другом городе, и что поспал всего три часа перед походом на выборы. Сразу после голосования артист отправился в Северодвинск на спектакль, затем вернётся обратно в Архангельск.
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