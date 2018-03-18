2018-03-18T16:44:10+03:00
Политика

В совхоз им. Ленина пришлось завозить дополнительные бюллетени

С утра и до обеда к избирательным урнам стоят очереди, явка бьет все рекорды [видео]
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Избирательница при парадеИзбирательница при парадеФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Поселок этот небольшой, и совсем недалеко от МКАД. Въезжаю под клубничную арку и, как-будто в другом мире. Где детские площадки охраняют богатыри, горки в виде замков, детский сад в виде сказочного дворца.

По направлению движения людей с воздушными шариками не трудно понять, где избирательные участки.

Их в Совхозе всего два - 1305 и 1306. Оба расположены в местном ДК, что в самом центре поселка.

Очереди за бюллетенями Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Очереди за бюллетенямиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

В здании буквально не протолкнуться, очереди. Беру за 100 рублей два пирожка и чай.

- Столько людей на выборах я еще не видела, - делится продавец.

- Ну вот запасы провизии еще не кончились, значит ожидали такого количества избирателей?

- У нас производство не останавливается. Но продали уже много.

Направо пойдешь, на участок 1305 попадешь. Налево пойдешь - на 1306 попадешь. И туда, и туда очередь.

- У нас на 15:00 в КОИБах уже больше 1200 бюллетеней, столько людей проголосовало. - еле-еле найдя время для «КП» рассказала председатель УИК 1306 Ломанова Наталья Михайловна. - На момент открытия в списках значилось 1800 избирателей.

Ни одного свободного места Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Ни одного свободного местаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

На этом же участке с самого утра проголосовал и сам председатель совхоза Павел Николаевич Грудинин.

Грудинин проголосовал в своем совхозе на участке № 1306.Один из кандидатов в президенты - Павел Грудинин пришел голосовать в приподнятом настроении - помахал избирателям и поцеловал девушку

- Вот в этот КОИБ , что левее он опустил свой бюллетень, - рассказала сотрудница избирательной комиссии, следящая за урнами.

- Так может поэтому именно этот КОИБ более популярен? Вон цифра на нем 834. А на соседнем 380...

- Да нет, просто я с той стороны стояла, - смущается женщина, и переходит на другую сторону.

В одну из этих урн опустил бланк и председатель-кандидат Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В одну из этих урн опустил бланк и председатель-кандидатФото: Дина КАРПИЦКАЯ

В соседнем участке 1305 еще более многолюдно. Но так и ожидалось:

- На момент открытия у нас в списке было 2352 избирателей. Сейчас выдали бюллетеней уже 1100. И только обед. - Говорит секретарь комиссии Елена Алексеевна Арянова. - При этом бюллетеней нам выдали всего 1800, может и не хватит, придется еще запрашивать.

Всем впервые голосовавшим от администрации поселка выдавали флешки-браслеты. Но и избиратели не приходили с пустыми руками.

- Вот, принес нам какой-то мужчина букет шикарных нарциссов. Теперь он украшает наш участок. - Радуются женщины-сотрудницы участка. - Приятно. И как он с синей скатертью контрастирует.

Цветы от избирателя Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Цветы от избирателяФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сотрудники и наблюдатели шушукаются в коридорах:

- Столько людей, столько людей!

- Еще бы, не каждый день избирается житель этого же поселка. А если выберут, что будет?

Пирожки кончились очень быстро Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Пирожки кончились очень быстроФото: Дина КАРПИЦКАЯ

***

К 16 привезли еще бюллетеней. Пирожки уже кончились. Концерт местной самодеятельности все продолжается и продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Камчатка и Чукотка уже проголосовали

Удивляет явка. На Дальнем Востоке и в Сибири из 20 регионов в 19-ти (!) люди проявили большую активность, чем на прошлых президентских выборах. В Красноярском крае за первые часы после открытия участков пришло в два с половиной раза больше людей, чем шесть лет назад. В полтора раза более высокой оказалась «первичная активность» в Омской и Иркутской областях, в Тыве, Бурятии и Алтайском Крае. На Камчатке к 18 часам по местному времени предварительная явка была около 64 процентов, а в 6 поселках полуострова проголосовали 100 процентов избирателей (подробности)

КСТАТИ

Выборы-2018: Как я попытался проголосовать первым в стране

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Очередь из голосующих на избирательном участке в совхозе им. Ленина.В вотчине одного из кандидатов в президенты Павла Грудинина очередь из голосующих держится с самого утраДина КАРПИЦКАЯ

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