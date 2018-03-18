Камчатка и Чукотка уже проголосовали

СЕГОДНЯ 12:00 2018-03-18T13:13:28+03:00

К 11 утра по Москве можно сделать несколько выводов о том, как проходят выборы президента России

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Вывод первый.

Удивляет явка. На Дальнем Востоке и в Сибири из 20 регионов в 19-ти (!) люди проявили большую активность, чем на прошлых президентских выборах. В Красноярском крае за первые часы после открытия участков пришло в два с половиной раза больше людей, чем шесть лет назад. В полтора раза более высокой оказалась «первичная активность» в Омской и Иркутской областях, в Тыве, Бурятии и Алтайском Крае. На Камчатке к 18 часам по местному времени предварительная явка была около 64 процентов, а в 6 поселках полуострова проголосовали 100 процентов избирателей.

Барнаульские избиратели подошли к делу креативноФото: REUTERS

Вывод второй.

Активность избирателей за рубежом повысилась. Дополнительные пункты для голосования открылись в самой крупной стране Латинской Америке — Бразилии. Отмечается повышение политической активности среди избирателей с российскими паспортами в ряде крупных стран Западной Европы, в частности, в Италии и в Германии.

Вывод третий

Украина сдержала обещание, данное накануне министром МВД Аваковым, и не допускает российских граждан на избирательные участки в посольстве в Киеве, а также в консульства РФ в Одессе, Львове и Харькове. У всех наших дипмиссий дежурят десятки сотрудников полиции, рядом — активисты националистических организаций.

На выборы идут не только всей семьей, но и берут с собой четвероногих друзейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вывод четвертый

Все 8 кандидатов в президенты не стали откладывать свое волеизъявление и проголосовали до 10 часов утра. Причем в большинстве своем — по месту прописки.

Вывод пятый

Представители ЦИК, его председатель Элла Памфилова, как и обещали накануне, в прямом эфире дают комментарии не только по предварительным результатам, но и обсуждают сообщения о возможных нарушениях с мест.

Пианист Денис Мацуев проголосовал в ПермиФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

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