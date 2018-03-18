СЕГОДНЯ 17:15 2018-03-18T17:29:32+03:00

В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты [видеотрансляция]

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В воскресенье, 18 марта, стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов - 2018». Он проходит в Москве в концертном зале «Известия HALL» параллельно с президентскими выборами в России.

В этом мероприятии принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также артисты и музыканты. В рамках марафона они в режиме реального времени следят за выборами главы государства и обсуждают в студии ход всероссийского голосования.

Как ожидается, онлайн-марафон продлится до 01:00 мск понедельника, 19 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 18 марта, по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру.

До участия в выборах ЦИК допустил восемь кандидатов. Так, на высший государственный пост претендуют Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз», Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, телеведущая и кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, Максим Сурайкин из «Коммунистов России», лидер Партии роста Борис Титов и Григорий Явлинский из «Яблока».

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.

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