Сергей Железняк: Москва потребует наказания для властей Украины за срыв выборов

СЕГОДНЯ 20:25 2018-03-18T20:26:44+03:00

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Украинские власти в очередной раз сплясали «джагу-джагу» на всех международных правах и законах. В Киеве, Одессе, Харькове и Львове нацгвардия и радикалы забаррикадировали российские избирательные участки. Пускали туда лишь дипломатов и только по «корочке». Простому «смертному» отдать свой голос за кандидата в президенты было невозможно.

- Еще в середине недели нам было известно о том, что в Киеве готовится провокация и блокада наших дипломатических представительств, - рассказал «КП» депутат Госдумы Сергей Железняк. - Это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать гражданам России принять участие в выборах. Мы еще в середине недели обратились в международные организации, чтобы те не дали Киеву нарушить международное право. Но мы видим, что Украина проигнорировала и ООН, и ОБСЕ, и ПАСЕ. По сути украинские националисты вместе с правоохранителями избивали наших граждан. И препятствовали им отдать свой голос за кандидата в президенты России.

Железняк пообещал, что Москва не оставит это без ответа.

- Мы обязательно будем настаивать на том, чтобы была дана соответствующая правовая оценка международными организациями, которые имею на это право, - пообещал депутат. - Мы будем добиваться, чтобы эта оценка привела к правовым последствиям для украинских властей. Это демонстрация полного неуважения к праву и безопасности людей. Если международные наблюдатели зафиксируют нарушения, которые сегодня произошли в Киеве, это отрезвит тех, кто покровительствует украинским властям.

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