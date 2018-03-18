На Украине россиянам не дали проголосовать

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-18T15:59:46+03:00

На территории Украины в итоге не смог проголосовать ни один россиянин Фото: ТАСС

На подходах к консульствам России выстроили кордоны из силовиков и националистов, внезапно нашедших общий язык и совместное важное дело - «борьба с москалями-агрессорами»

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Избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове 18 марта были надежно заблокированы полицией, нацгвардией и националистами.

В консульства пускали лишь сотрудников, имеющих диппаспорта или по спецспискам. «Обычному» человеку с российским паспортом, желающему проголосовать, в консульство было невозможно пройти.

Одесситы пишут в соцсетях: «Меня завернули за 300 метров - там уже стояли патрули», «остановил фейсконтроль из понятно каких парубков в камуфляжах, я побоялся им сказать, что иду на голосование, сказал им - «тильки побачить», пропустили, но в консульство не зашел - дальше не пустили менты».

Улицу, где расположено российское посольство в Киеве, полностью обнесли забором. Фото: Оскар Янсонс

Во Львове - та же картина. Милиция и нацгвардия перекрыли подходы к консульству железной решеткой, пускают только сотрудников консульства, их в списке всего 30 человек. Перед заблокированным входом - пикет диких националистов «бандеровской» ориентации и системных из партии «Свобода». Они собрались, чтобы сделать «коридор позора» для голосующих, если они появятся. Пикет украшен лозунгами - «Ни одного голоса оккупанту», «Крым-Украина» и хрестоматийное - «Чемодан-вокзал-Россия». За спиной националистов, на грузовых деревянных поддонах - фотовыставка достижений постмайданной Украины: виды трупов из «Небесной сотни», разрушенного аэропорта Донецка...

Избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове 18 марта были надежно заблокированы полицией, нацгвардией и националистамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве, у российского посольства националисты устроили вялый перформанс - ростовая кукла-медведь неумело играла на балалайке, парубок в ватнике и шапке-ушанке танцевал и хлестал водку стаканами.

Пресс-секретарь Национальной полиции Светлана Добровольская радостно отрапортовала: «нарушений общественного порядка не зафиксировано». В ее причудливой картине мира, запрет на голосование для граждан России - абсолютно нормальная, безупречно-правовая процедура. С ней абсолютно согласны деятели из ОБСЕ из «Бюро по демократическим институтам и правам человека». Заявление представителя этого Бюро Томаса Реймера, уже подается украинской прессой как великая перемога: «По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами» - заявил Томас и, на всякий случай, отказался от дальнейших комментариев.

В Киеве, у российского посольства националисты устроили вялый перформанс. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Когда стало известно, что на территории Украины в итоге не смог проголосовать ни один россиянин (кроме работников консульств), пользователи Сети уже начали обсуждать возможную месть. Благо, на территории России работает до 3,5 миллионов украинцев. А всего, по данным погранслужбы Украины, в 2017 году в Россию въехало 6,1 миллион граждан Незалежной. Кстати, через год этим людям выбирать новое украинское руководство, и Россия вполне может повлиять на их волеизъявление. Достаточно ввести визы. А потом отменить, по итогам украинских выборов. Или не отменять, если результат Россию не устроит.

Перед заблокированным входом в посольство - пикет диких националистов «бандеровской» ориентацииФото: GLOBAL LOOK PRESS

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