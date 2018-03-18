У Жириновского кормили котлетами и возмущались дешевыми продуктами на участках

СЕГОДНЯ 22:00 2018-03-18T22:45:23+03:00

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Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в предвыборный штаб ЛДПР (в этом году он впервые дислоцируется в Центральном Аппарате в Новом Басманном переулке) среди немеркнущих образов бессрочного вождя, - фигуры Владимира Вольфовича и Владимира Рудольфовича (Соловьева). Мы сразу догадались, что это репетиционная площадка, где ВВЖ отрабатывал приемы своих дискуссий. Хотя один из авторов этого репортажа ожидал увидеть здесь не ведущего "Воскресного вечера", а, скорее, одного из кандидатов в президенты - Ксению Анатольевну.

Традиционно еще за пару часов до окончания голосования в штабе ВВЖ собрались десятка три журналистов, в том числе не менее 15 фото- и телекамер. Внимание прессы к этому уникальному кандидату понятно: Жириновский - ветеран всех президентских кампаний, кроме одной - в 2004 году его кандидатское место временно занял экс-охранник Олег Малышкин. Впрочем, в прежние, особенно кризисные времена, журналисты сюда тянулись и за тем, чтобы вкусно поесть. А то и выпить. У одного из авторов этих строк была надежда отведать в партийном буфете каких-то рыбных блюд. Дело в том, что он не раз ходил с Жириновским на рыбалку. Вождь отлично удит. В итоге нас щедро угостили обедами из котлет и гарниров трех видов. А выпивки тут давным-давно не водится - ведь в ЛДПР, как говорят, не курят и не пьют.

Зрительный зал, где обычно выступает лидер партии, был украшен его актуальными предвыборными лозунгами: "Все деньги вернуть в Россию", "Ограничить количество мигрантов в России", "Ни одного бездомного, безработного, голодного". И самый заметный и самый главный - "Мощный рывок вперед".

Депутатов в штабе фактически не было - своих "соколов" кандидат в президенты направил в регионы. Следить, будут ли фальсификации и прочие нарушения. А здесь их озвучивал оставшийся на хозяйстве самый молодой депутат Госдумы, 22-летний Василий Власов.

- В Одинцово избиратель не нашел себя в списках. Вбросы бюллетеней в Люберцах, в Приморском крае, Пензенской области. В Саратовской области проголосовавшим выдают странные листовки "Спасибо за ваш голос". Для чего это надо, если не отчитаться потом в госструктурах?- восклицал Власов. - Наш колл-центр собирает всю информацию от избирателей. Иногда поступают жалобы, не связанные с выборами. Люди пользуются случаем, чтобы решить какие-то другие проблемы.

Удивлялись здесь и супер-дешевым продуктам питания, появляющимся на некоторых участках.

- Когда бабушки приходят на участок чисто за макаронами за 12 рублей в Москве или когда в регионах заманивают пирожками за 4 рубля, - это не совсем правильно, - заметил Власов.

Первые данные экзит-поллов, присудившим Владимиру Жириновскому все-таки третье место с 6-7% голосов, здесь встретили без эмоций. Все эмоции должны прогреметь позже уже в другом месте - ВВЖ собирается подвести итоги на независимой площадке для наблюдения за выборами "Ночь выборов" в "Известия Холл".