Сигнал следующему президенту от «русского мира»

СЕГОДНЯ 22:15 2018-03-18T22:19:08+03:00

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Именно в году 2018-м пришло окончательное понимание, чего не хватает России в этом мире. Все у нас есть - и земли, и ресурсы, и армия, и люди - главное наше золото. Есть и промышленность наукоемкая, космос, даже машины научились делать. Все есть, комплект. Вот только все это добро висит до сих пор в пустоте, без опоры, шатаясь опасно от любого недружественного сквозняка.

Сегодня не пустили голосовать русских граждан на Украине, наплевав на их права, демократию в частности и Россию в целом. Внезапно выяснилось, что таких на Украине, с нашими паспортами, - до 80 тысяч. А без паспортов - то ли 6 миллионов, то ли 8-10 миллионов - целый «русский мир» размером с небольшую европейскую страну. Вот интересно, если бы этим русским после первого «оранжевого» майдана, просто по списку раздали российские паспорта, получился бы майдан в 2014 году и сегодняшний отказ в голосовании? Вряд ли. Но, никто даже не подумал про это. Думали про суверенность нефтегазовых труб. А когда внезапно выяснилось, что газ лучше качать через дружественные страны, было уже поздно. Дружественность или недружественность страны определяет ее население. И даже в монархиях и диктатурах определяет. А с населением надо было работать, тем более, если мы одной крови и одной культуры. Но, мы торговались за газ с какими-то карнавальными персонажами типа Юлии Тимошенко, и свято верили, что так мы «делаем большую политику», «диктуем Европе нашу непреклонную волю». А в это время, с населением жившим на территории, через которую шел транзит газа, очень грамотно работали другие люди - действительно «делали политику». Они не давали кучу бабла жутким, забюрократизированным структурам, способным провести лишь фольклорный фестиваль или круглый стол, а все остальное украсть. Нет, деньги, маленькие гранты и транши были похожи на ковровые бомбардировки - подкармливали целые толпы блогеров, журналистов, смышленую и активную молодежь. Для закрепления усвоенного материала их вывозили из «русского мира» в «западный мир». На выходе получили полное расподобление «русского мира» на земле, из которой и вышел когда то «русский мир» - вдумайтесь в ужас этого парадокса!

Бог никогда не оставлял Россию. Но Бог не волшебник - за нас ничего делать не будет. Чаще всего он действует опосредовано, неявно. Санкции дали толчок настоящему импортозамещению. Ощущение давления и угроз с Запада - заставили реформировать армию. Сегодняшнее, не состоявшееся голосование на Украине, дало тяжелую, но калорийную пищу для размышлений. Окончательно выяснилось, что кроме «озабоченности» МИДа, нет у нас рычагов давления даже на те страны, в которых проживают сограждане в огромных количествах. Нет структур с обратной связью. Ничего нет. Никто не выведет на улицы пять тысяч русских, которые одновременно решили проголосовать. Никто не будет годами задалбливать украинские и европейские суды тысячами исков от людей, чьи права 18 марта нарушили украинские националисты с полицией. Ничего не будет - «русскую весну» вывезли на бескорыстном энтузиазме патриотов, авось и в другой раз так же случится - «Бог управит». Во второй раз — может и не управить. Государственный деятель, который все это поймет и начнет пересобирать рыхлый «русский мир», защитит Россию от внешнего недружественного воздействия, не хуже еще трех колец ПВО. И главное - неоформившийся до конца «русский мир» к этому не просто готов - он жаждет консолидации. Лучше всего это показали многочасовые очереди в посольствах за рубежами нашей страны. Везде, кроме Украины, конечно. На Родине «русского мира», «русский мир» загнан в подполье.

И это один из главных сигналов, который должен, прочувствовать, понять и учесть следующий президент России.