Результат Титова спас шевелюру его помощника

18 Март 22:50 2018-03-19T00:36:06+03:00

Штаб Бориса Титова напомнил светский раут, куда периодически приезжали люди в красивых костюмах. Фото: Павел КЛОКОВ

Изменить размер текста: A A

Я думал, все будет несколько по другому. Представлял себе целую роту политтехнологов, юристов, наблюдателей, партактивистов и волонтеров. На деле же штаб Бориса Титова напомнил светский раут, куда периодически приезжали люди в красивых костюмах, широко улыбались, делали селфи на фоне своего лидера (точнее, на фоне его фото - сам кандидат провел 18 марта в Абрау-Дюрсо) и быстро ретировались. Самих активистов оказалось около 20 человек. И старший среди них - доверенное лицо Титова Александр Хуруджи. После официального интервью и пафосных слов я спросил его, что он сделает, если его кандидат победит.

- Отожмусь публично 200 раз, - уверенно ответил тот. - Ну и побреюсь налысо.

Прическа у Хуруджи как у Аркадия Укупника (в годы расцвета певца).

Со стороны активистов «Партии Роста» (а именно её возглавляет Борис Титов) не было нервных выкриков и вырванных с корнем волос. Наоборот - атмосфера царила такая, словно все эти люди готовились праздновать день рождения.

Помещение для штаба арендовали на Тверской. Любой желающий мог зайти, сделать себе растворимого кофе («Нескафе Голд») и съесть кекс с начинкой. С виду - студенческое антикафе. Представители партии показывали друг другу весёлые картинки на телефоне и смеялись в рукав.

- Ну а чего грустить? - сказал мне один из них. - Серьезных нарушений на участках нет. Одного нашего наблюдателя в Ростовской области пытались подкупить, но он отказался. Еще где-то избиратель съел бюллетень.

- Надеюсь, не с галочкой за Титова? - спросил я театрально.

- Я тоже надеюсь, - серьезно ответил мужчина в костюме.

Перед тем, как участки в стране закрылись, на прямую связь с Москвой вышел Борис Юрьевич. Тот самый кандидат, который предлагал брать деньги с призывников, не желающих служить в армии, и инициировал амнистию для предпринимателей в 2013 году.

- Доложите обстановку, - по-военному потребовал олигарх.

Столичные волонтеры быстро обрисовали ситуацию, сообщив, что явка в Москве почти 60 процентов, а те нарушения, которые есть, незначительные (большинство из них были почти сразу устранены).

На экранах периодически показывали ролики, на которых Борис Титов демонстрировал свою близость к народу. Например, заходил на рынок и покупал себе вязаную шапку. Или прогуливался по молочно-консервному комбинату.

За полчаса до закрытия участков в штаб Титова привезли пиццу и все активисты удалились в подсобное помещение. Там же распивали коньяк. Журналисты продолжали пить «Нескафе» и давиться надоевшими кексами. Историческое событие под названием «выборы» подходили к логическому завершению.

Хуруджи поглядывал на экран ноутбука и, видимо, машинально проверял руками свою шевелюру. Прическа была на месте. И в ближайшее время вряд ли куда денется.

В девять вечера появились предварительные результаты. Титов поначалу оказался третьим, но с конца.

- Даже Собчак набрала больше, - послышался печальный голос. - И Явлинский...

- Один и один процент...

- Да уж...

- Меньше только у Бабурина и Сурайкина...

Пошли данные ЦИК. И волонтеры совсем приуныли. Титов - на последнем месте.

Одна девушка, сняв опротивевшие туфли, хотела похлопать, но ее никто не поддержал. Та не обиделась и снова уткнулась в ноутбук.

- Выборы - это праздник, - вещали с экрана телевизора. - В этот день мы выбираем своё будущее...

Взгляд у волонтеров был таким, словно по ящику показывают финал Чемпионата мира по хоккею и наши проигрывают 12:0. Сборной Египта.