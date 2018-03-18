2018-03-18T23:52:58+03:00
Политика

Что дает Грудинину его второе место?

Штаб коммунистов прежде не отличался от других штабов и был нежен с журналистами [видео]
Владимир ВОРСОБИН
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По предварительным данным ЦИК, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - на втором местеПо предварительным данным ЦИК, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - на втором местеФото: REUTERS
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Очень нужен в пост-выборный вечер политикам наш брат. Нужна отдушина. Надо выплеснуть накопившееся.

Рассказать об этих.. в ЦИКе. О «не тех» процентах и о всеобщей несправедливости. Потрясти кулаками, обещая власти кары небесные.

Потому журналистов на выборах обычно привечают, кормят и стараются сделать так, что они не разбежались.

Но грудининский штаб повел себя странно. Металлические ворота были закрыты перед прессой весь день и прорваться в штаб удалось только в 8 вечера.

Ажиотаж царил страшный. В маленький зал для прессы набились добрая сотня и хмурый Грудинин взирал на бесконечный строй телекамер российских телеканалов.

Холодный прием объяснялся просто – часть российских медиа вылили на кандидата столько нехорошего, что половину пресс-конференции Грудинин выражал легкое презрение к каналам…

- Это нечестные выборы, - пожал плечами директор Совхоза имени Ленина и заметил, что если в стране нарушают избирательные законы, то как можно требовать законопослушания от граждан?

Кандидат в президенты был недоволен результатом экзитполов (тогда говорили о 12 процентах) и явно рассчитывал на большее (в одном из интервью он пообещал сбрить усы, если не соберет 15 процентов).

Зато Зюганов, казалось, был в восторге от второго места.

Во-первых, в родном совхозе Грудинин собрал больше Путина (55 против 35)

И у КПРФ открылись новые возможности для диалога с властью.

«Мы ждем начало переговоров с Путиным, - заявил лидер КПРФ, и намекнул, что речь идет об о-очень высокой должности.

«Пусть президент занимается силовиками, а мы – экономикой, - лихо предложил Зюганов.

- А вы будете участвовать в следующих выборах? – спросили Грудинина

- Через 6 лет? – устало усмехнулся кандидат, - Думаю, что…

- Я не рекомендую вам отвечать на этот вопрос – быстро сказал мудрый Зюганов.

- Слушаюсь, - снова вздохнул Грудинин, мрачно глядя во вражеские зрачки телекамер...

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