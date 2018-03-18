Выборы состоялись - и рекорды побиты и за рубежами страны, и в ряде регионов России
Вывод первый
Явка на выборы-2018 превысила 60 процентов — это стало понятно еще до завершения голосования в самой западной части страны — в Калининграде (подтвержденная явка на 18.00 составила 59,9%, для сравнения, на этой же время в 2012-м — 57,62%)
Вывод второй
Подтвердилась традиция высокой активности избирателей в республиках Северного Кавказа (здесь особо уважают силу вообще и сильную власть в частности). Более 82 процентов имеющих право голоса распорядилось этим правом в Кабардино-Балкарии (предварительно - это чемпионский результат среди регионов страны). «В горы» устремились и там проголосовали пародист Владимир Винокур и приехавший на свою малую родину певец Дмитрий Билан.
ЦИК объявляет предварительные результаты голосования.
Вывод третий
Правомочность действий властей Украины, которая не дала возможности почти 80 тысячам проживающих в незалежной обладателям российских паспортов проголосовать в четырех дипломатических представительствах РФ, будут оспариваться Россией в международных инстанциях, в частности, в ООН и в ОБСЕ.
Вывод четвертый
В отличии от «цивилизованной» Украины, в странах Западной Европы явка оказалась рекордной в ряде «не столь продвинутых» стран, в частности, в Греции, Хорватии, Бельгии, Итлаии
Вывод пятый
По данным экзит-пулов, предоставленных «Комсомолке» ВЦИОМом (было опрошено 162 601человек), предварительно в прошедших выборах лидирует действующий президент Владимир Путин. Вторую позицию занимает выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин. Третьим, скорее всего, финиширует ветеран президентских компаний, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Данные экзитполла.
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