2018-03-19T00:34:41+03:00
Политика

Владимир Путин на концерте «Россия. Севастополь. Крым»: «Спасибо вам за результат, вы наша общая команда»

Манежная площадь собрала тысячи людей, которые пришли разделить радость жителей Крыма [видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Президент отпраздновал победу на МанежнойПрезидент отпраздновал победу на МанежнойФото: Алиса ТИТКО
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На Манежной площади вечером 18 марта состоялся праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный возвращению Крыма в состав России. Несмотря на мороз -10 градусов, площадь была переполнена - тысячи желающих приходили и приходили, чтобы разделить радость жителей Крыма. Люди стояли вплотную вдоль исторического музея и практически до Большого театра.

- Я помню, как проходил референдум, как люди хотели вернуться в Россию и радовались тому историческому моменту. В прямом смысле со слезами на глазах, - говорит москвичка Ригина Мещерякова.

Поздравить россиян с этой исторической датой пришли многие артисты. В их числе певцы Зара, Григорий Лепс, Тимати. Специально из Приморского края прилетел народный артист России Николай Цискаридзе.

На концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Москве пришли более 35 тысяч человек Фото: Алиса ТИТКО

На концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Москве пришли более 35 тысяч человекФото: Алиса ТИТКО

- Я голосовал в Приморском крае, и буквально прямо сейчас с самолета и сразу сюда, чтобы быть с вами вместе. Это большое событие в нашей истории, - сказал Николай Цискаридзе.

Особенно зажигательным стало выступление Алексея Воробьева. Песня "Калинка-Малинка" закружила в хороводе всех присутствующих на Манежной площади.

- Мы одна страна. У нас будет сильный президент, - слышалось из толпы.

- А вы кого больше всего ждете? - спрашиваю у рядом стоящих москвичей.

- Президента.

- Так результаты же будут завтра.

- Тогда просто Владимира Путина.

И буквально следом после выступления "Хора Турецкого" на сцене появился Владимир Путин, которого ждали многие. Избирательные участки на тот момент уже были закрыты и изменить ничего было невозможно.

Корреспондент КП Алиса Титко на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» Фото: Алиса ТИТКО

Корреспондент КП Алиса Титко на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым»Фото: Алиса ТИТКО

- Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны, - обратился к собравшимся на Манежной площади Владимир Путин.

Также он поблагодарил всех за результат, назвав присутствующих общей командой и себя членом этой команды. Владимир Путин признался, что все то, что было сделано за последние годы, было сделано в очень сложных условиях. Поблагодарил Путин людей за доверие и надежду, за умение работать напряженно, ответственно и результативно.

- Мы будем думать о будущем Великой Родины, о будущем наших детей. Мы будем обречены на успех. Да? - спросил Владимир Путин.

- Да, - слышалось в ответ.

- Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России, - сказал Владимир Путин.

- Ура! - поддержали единомышленники.

Отпускать Владимира Путина не хотели. Просили побыть на Манежной площади еще. Но в штабе его уже ожидали журналисты. А концерт продолжился - на сцену со своими хитами "За тебя, Родина-Мать" и "Все зависит от Бога и немного от нас" вышел лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

- Мы выбрали правильного и сильного президента, - говорили люди.

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