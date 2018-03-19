Владимир Путин: Все изменения в правительстве будут после инаугурации

СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-19T02:06:41+03:00

Президент рассказал, что он думает о новом составе Кабмина. И шуткой ответил на вопрос о возможном участии в выборах-2030 [видео]

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Владимир Путин в воскресенье вечером и даже немного ночью успел выступить перед собравшимися на митинг на Манежной площади, пообщаться со своими доверенными лицами и ответить на вопросы журналистов. И если два первых выступления были краткими и эмоциональными, то последнее получилось фактурным, в нем даже проглядывали перспективы нового шестилетнего срока Владимира Путина.

Буду работать с еще большим результатом

- Главная эмоция – благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали. За оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать, вся моя большая, расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. У нас есть все шансы добиться конкретных, больших результатов.

Отравление Скрипаля - это немыслимо для России

- Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, это просто надо понимать.

У России просто нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причем сделали это первыми в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали.

Любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс: чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Просто немыслимо!

Заявление Владимира Путина из своего избирательного штаба.Владимир Путин лидирует на президентских выборах, набирая 70% голосов

Нарушение прав россиян на Украине - безобразие

- Это – безобразие! Это – нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ. Я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, для того чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома.

Изменения в правительстве будут после инаугурации

- Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Пока я никаких конституционных реформ не планирую. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я об этом думаю, предметно начинаю думать с сегодняшнего дня. Потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации.

Я что, до 100 лет здесь сидеть буду?

- Вы допускаете для себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 году

- Мне кажется, то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем! Я что, до 100 лет что ли здесь буду сидеть?! Нет.

- Планируете ли вы проводить встречу с другими кандидатами на этот пост?

- Планирую пообщаться с остальными кандидатами в президенты. Сейчас администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу. Всех.

- В ближайшие шесть лет мы увидим какого-то нового Владимира Путина или прежнего?

- Все течет, все меняется. Мы все меняемся.

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